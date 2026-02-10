Día del Internet Seguro: Chile avanza en lo digital y refuerza el llamado a cuidarse en línea

Con más de 8 millones de usuarios 5G y un liderazgo regional en inteligencia artificial, Chile avanza con fuerza en su transformación digital. Sin embargo, el crecimiento de la conectividad y el uso intensivo de tecnologías inteligentes también ha traído nuevos riesgos, lo que refuerza la necesidad de promover una cultura de seguridad, educación digital y uso responsable de Internet.

Amenazas como el phishing, la ingeniería social automatizada y la desinformación se han vuelto cada vez más frecuentes, impulsadas por la masificación de plataformas digitales y herramientas basadas en inteligencia artificial. Frente a este escenario, especialistas advierten que la protección de los datos personales y la identidad digital debe ser una prioridad compartida.

En este contexto, cada segundo martes de febrero se conmemora el Día de Internet Seguro, una iniciativa nacida en Europa en 2004 y que hoy reúne a más de 180 países. Este 2026, la campaña se desarrolla bajo el lema “Una Internet mejor comienza contigo: más conectados, más seguros”, con el objetivo de fomentar prácticas responsables en el entorno digital.

Para David Iacobucci, gerente general de Redvoiss, esta fecha es clave para visibilizar los riesgos que enfrentan las personas en línea, desde el ciberacoso hasta el robo de información personal. “Quienes trabajamos en telecomunicaciones tenemos un rol fundamental en la construcción de una Internet más confiable, segura y responsable”, explica.

Las cifras reflejan la magnitud del desafío. Según datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a junio de 2025 Chile registraba 8,2 millones de usuarios 5G, mientras que la fibra óptica alcanzaba el 74,7% de las conexiones fijas. En paralelo, el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025 ubicó al país entre los “pioneros” de la región, junto a Brasil y Uruguay, por su nivel de adopción y uso de esta tecnología.

Este avance, advierte Iacobucci, debe ir acompañado de una mayor alfabetización digital. En especial, plantea la importancia de educar a niñas, niños y adolescentes sobre el uso seguro de Internet, así como apoyar a las personas mayores que no están familiarizadas con el entorno digital.

Entre las recomendaciones para las familias, destaca la implementación de controles parentales, el fomento del uso responsable de redes sociales y la explicación, en lenguaje simple, sobre cómo funciona la inteligencia artificial y por qué no toda la información en línea es confiable. Para los adultos, sugiere reforzar el cuidado de los datos personales, verificar los contenidos antes de compartirlos y mantener los dispositivos actualizados.

Desde el sector empresarial, añade, el compromiso pasa por garantizar redes seguras y resilientes, e integrar la seguridad y la privacidad desde el diseño, especialmente en soluciones que incorporan inteligencia artificial.

Los riesgos no son menores. De acuerdo con el informe Active Adversary Report de Sophos, en el 56% de los sistemas analizados los atacantes lograron acceder solo mediante el inicio de sesión, sin vulnerar directamente las plataformas, siendo las contraseñas comprometidas la principal causa en el 41% de los casos. El estudio subraya que la ciberseguridad depende tanto de la tecnología como del comportamiento de los usuarios.

En esa línea, la compañía recomienda adoptar medidas preventivas como priorizar el uso de biometría, activar la autenticación multifactor, evitar compartir información personal en redes sociales, descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales, desconfiar de mensajes inesperados y mantener sistemas actualizados. También sugiere utilizar contraseñas largas y únicas, respaldar periódicamente la información y considerar gestores de contraseñas.

En un entorno digital en permanente transformación, la seguridad en Internet se consolida como un desafío colectivo. La combinación de infraestructura, educación y buenas prácticas aparece como el camino para construir una experiencia digital más confiable, inclusiva y protegida para todos los usuarios.