Alerta temprana de Google en Chile: así logró anticipar sismo 6,1 y advertir a millones de usuarios

La mañana de este jueves, un sismo de magnitud 6,1, con epicentro a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui, sacudió a Chile. Más allá de la intensidad del movimiento, hubo un detalle que llamó especialmente la atención de la ciudadanía, en particular de los usuarios de Android: la alerta sísmica de Google.

Minutos antes del temblor, la plataforma emitió una notificación temprana que advirtió sobre el evento y su magnitud estimada, cerca de un minuto antes de que comenzara a sentirse. Para muchos, fue la primera vez que experimentaron este sistema en tiempo real.

Aunque esta herramienta está disponible en Chile y otros países de Latinoamérica desde 2023, su alcance había sido limitado hasta ahora. Con las recientes actualizaciones del sistema operativo Android, la función ha comenzado a llegar a un mayor número de usuarios. Eso sí, solo se activa frente a sismos de intensidad moderada o superior y, en algunos dispositivos, requiere ser habilitada manualmente.

¿Cómo funciona la alerta sísmica de Google?

Según explica la propia compañía en su sitio oficial, el sistema de alertas de Android permite detectar terremotos en distintas partes del mundo y advertir a los usuarios segundos antes de que se produzca el movimiento.

El funcionamiento se basa en los acelerómetros incorporados en los teléfonos inteligentes, sensores capaces de registrar vibraciones. “Si el teléfono detecta algo que podría ser un terremoto, envía una señal a nuestro servidor de detección de terremotos, junto con una ubicación aproximada del lugar del temblor”, explica Google.

A partir de esa información, los servidores de la empresa cruzan los datos enviados por miles de dispositivos para determinar si efectivamente se trata de un sismo. Actualmente, el sistema se apoya en más de 2.000 millones de teléfonos Android en todo el mundo, conformando, según la compañía, la red de detección más grande a nivel global.

“Los teléfonos detectan la vibración y la velocidad de un terremoto y alertan a los usuarios de Android en las zonas afectadas”, explica la web.

En Chile, esta tecnología opera desde 2023 y se sustenta en el uso masivo de acelerómetros, los mismos sensores que permiten girar la pantalla o contabilizar pasos. Estos componentes son capaces de identificar las ondas P, las primeras en liberarse durante un terremoto y generalmente menos perceptibles que las ondas S, responsables del movimiento más intenso.

A diferencia de los sistemas centralizados que funcionan en países como México o Japón, el modelo de Google es descentralizado: es cada teléfono el que detecta físicamente la vibración del suelo. Cuando miles de dispositivos en una misma zona registran simultáneamente el fenómeno, el sistema entra en acción y comienza a emitir alertas a los usuarios cercanos.

Todo este proceso ocurre en cuestión de milisegundos y puede resumirse en tres etapas:

Primero, la detección física, cuando el acelerómetro del teléfono percibe la vibración provocada por la onda P. Luego, la validación colectiva, ya que una sola señal podría corresponder, por ejemplo, a un equipo que se cae, por lo que el sistema solo se activa si existe un reporte masivo y simultáneo. Finalmente, se genera la alerta, que es enviada antes de la llegada de las ondas S, más lentas, pero también más destructivas.

¿Cómo activar la alerta temprana de Google?

Este sistema está disponible únicamente en dispositivos Android, ya que cuentan con los Google Mobile Services (GMS) preinstalados. En algunos casos, la función no viene activada por defecto, por lo que es necesario revisarla manualmente.

Para hacerlo, se debe ingresar a Ajustes y buscar las opciones “Alertas y seguridad” o “Seguridad y emergencias”. Dentro de ese menú, aparece la función “Alertas de sismos”, desde donde es posible activarla y comenzar a recibir notificaciones en caso de futuros movimientos telúricos.

De teléfonos a sensores: así funciona la red colaborativa que anticipa los sismos