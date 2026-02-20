Magis TV y Xuper TV: La guerra contra el streaming pirata que sacudió Latinoamérica y llegó a Chile

Si alguna vez buscó en Google “ver partidos gratis” o recibió un mensaje de WhatsApp ofreciendo “Netflix y todos los canales por 20 lucas”, probablemente se topó con Magis TV. O con Xuper TV. O con cualquiera de sus múltiples variantes que prometían lo mismo: acceso ilimitado a contenido premium, canales deportivos internacionales y películas de estreno por una fracción del precio legal, o gratis.

Febrero de 2026 llegó con noticias: estas plataformas, que movieron millones de usuarios en toda Latinoamérica, fueron bloqueadas de forma coordinada en Chile, Argentina, Colombia y Brasil. Y no fue un bloqueo más de esos que se sortean cambiando el DNS o activando una VPN. Esta vez la ofensiva judicial y tecnológica fue considerablemente más profunda.

¿Qué era Magis TV exactamente?

Partamos por el principio. Magis TV era una plataforma de IPTV (Televisión por Protocolo de Internet). En términos simples: un servicio que permitía ver canales de TV en vivo, películas, series y eventos deportivos a través de internet, pero sin pagar por las licencias ni los derechos de transmisión.

La aplicación no estaba disponible en Google Play ni en la App Store. Los usuarios debían descargarla desde sitios de terceros en formato APK, instalarla manualmente en sus dispositivos móviles, TV Box o Android TV, y así obtener acceso a más de 1.000 canales en vivo, una extensa biblioteca de películas y series, y transmisiones deportivas que normalmente solo estarían disponibles mediante suscripciones pagas como DirecTV o Movistar.

¿El precio? Entre 19.000 y 70.000 pesos chilenos dependiendo del plan (entre 9 y 49 dólares en otros países) o gratis si encontrabas la versión correcta. Comparado con suscribirse a tres o cuatro plataformas de streaming legales simultáneamente, representaba una alternativa económicamente atractiva para muchos usuarios.

Magis TV operaba mediante un sistema de revendedores que ofrecían “cuentas” principalmente a través de WhatsApp o Telegram. El proceso era simple: el usuario realizaba el pago, recibía un nombre de usuario y contraseña, y podía ver contenido en hasta tres dispositivos simultáneamente. Todo funcionaba de manera informal, con transacciones que raramente dejaban rastro bancario formal.

Xuper TV: la sucesora que intentó continuar el negocio

Cuando Magis TV empezó a enfrentar problemas legales en 2024 (profundizaremos en esto más adelante), apareció Xuper TV como su sucesora. Mismo sistema, misma interfaz, mismo catálogo de contenido. Esencialmente era Magis TV operando bajo otro nombre comercial.

La estrategia era conocida: si las autoridades bloqueaban un dominio, se levantaba otro. Si una aplicación era eliminada, se lanzaba una nueva versión con diferente nombre. El clásico juego del gato y el ratón que caracteriza a muchos servicios ilegales en internet.

Xuper TV prometía ser “más segura” y contar con “mejores servidores”, pero en la práctica representaba la misma operación con un nuevo nombre. Flujo TV, Magis Oficial y otras variantes funcionaban bajo el mismo principio: retransmitir contenido sin autorización de los titulares de derechos, generando millones en un mercado gris que operaba públicamente.

Los hermanos colombianos detrás de la operación (y su arresto)

Detrás de Magis TV había dos hermanos colombianos: Juan Diego y José Daniel Santacruz Benavides. En noviembre de 2024, ambos fueron arrestados en Pasto, Nariño, acusados de violar derechos de autor y distribuir software malicioso.

Las investigaciones de la Fiscalía General de Colombia revelaron una dimensión más grave que la simple piratería de contenido audiovisual. Las aplicaciones distribuidas por los hermanos Santacruz instalaban software espía en los dispositivos de los usuarios. Este programa podía activar la cámara, rastrear la geolocalización en tiempo real y transferir datos personales, fotografías y videos a servidores externos.

Los usuarios que pensaban estar simplemente accediendo a contenido gratuito estaban, sin saberlo, exponiendo su información personal y permitiendo acceso remoto a sus dispositivos, incluyendo potencial acceso a datos bancarios y contraseñas.

José Daniel Santacruz fue condenado a pagar más de 70 millones de pesos colombianos (aproximadamente 17.000 dólares) por retransmitir ilegalmente las señales de DIRECTV, específicamente los canales deportivos DSPORTS, DSPORTS 2 y DSPORTS+. La justicia colombiana también ordenó a las empresas proveedoras de internet como ETB, Claro y Movistar bloquear permanentemente el acceso a Magis TV.

Sin embargo, la historia no concluyó con estas medidas iniciales.

La Operación 404: coordinación regional sin precedentes

Lo que comenzó como acciones aisladas en cada país evolucionó hacia una coordinación jurídica sin precedentes en la región. Por primera vez, los ministerios públicos y entes reguladores de México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia unificaron criterios para ejecutar bloqueos de IP en tiempo real y perseguir penalmente a los operadores de redes de IPTV ilegal.

La Operación 404, liderada por Brasil desde 2019, se convirtió en el esfuerzo más grande contra la piratería digital en la historia de América Latina. A la fecha, ha logrado:

● Bloquear más de 2.580 sitios web y 747 aplicaciones

● Realizar 152 allanamientos en múltiples países

● Detener a decenas de personas

● Desmantelar infraestructuras que generaban millones de dólares anuales

La séptima fase de esta operación, ejecutada en septiembre de 2024, fue el golpe más duro: 675 sitios web y 14 aplicaciones bloqueadas en una sola acción coordinada entre Brasil, Argentina, Paraguay, Perú, Reino Unido y Estados Unidos.

Argentina: el fallo judicial que estableció un precedente regional

En septiembre de 2024, el juez argentino Esteban Rossignoli dictó una sentencia que estableció un precedente jurídico. No solo ordenó a los proveedores de internet bloquear 69 dominios vinculados a Magis TV, sino que dio un paso adicional: ordenó a Google desinstalar remotamente la aplicación de todos los dispositivos Android con dirección IP argentina.

La medida implicaba que un tribunal nacional ordenaba a una empresa tecnológica global eliminar una aplicación de los dispositivos de usuarios individuales.

“Lo que se logró es una orden judicial sin precedentes”, declaró el fiscal Alejandro Musso. “Entendemos que Google no puede negarse, porque se trata de desinstalar, a través de la actualización del sistema operativo Android, la aplicación en todos los dispositivos que tengan una dirección IP en Argentina.”

La medida era sin precedentes no solo en Argentina, sino en toda la región. Por primera vez, una empresa tecnológica global debía ejecutar acciones concretas sobre dispositivos individuales en cumplimiento de una decisión judicial local.

En febrero de 2026, Rossignoli amplió la orden a más de 70 dominios y extendió el bloqueo a Xuper TV, que había surgido como el sucesor de Magis TV. Los usuarios argentinos que intentaban abrir las apps se encontraban con un mensaje lapidario: “Debido a limitaciones de la política, la cuenta no puede utilizarse en su área.”

El timing de estas medidas no fue casual. El 5 de febrero de 2026, Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial con compromisos explícitos sobre protección de propiedad intelectual. Argentina se comprometió a “establecer un estándar robusto de protección para la propiedad intelectual” y crear “sistemas efectivos para la aplicación en áreas civiles, penales y fronterizas.”

El acuerdo implicaba que Estados Unidos ejerció presión diplomática, y Argentina respondió con acciones concretas en materia de propiedad intelectual.

Chile: Warner Bros. demanda y la Subtel ejecuta el bloqueo

En Chile, el golpe final llegó a principios de febrero de 2026. Warner Bros. Discovery presentó una demanda ante el 19° Juzgado Civil de Santiago acusando a Magis TV, Flujo TV y Xuper TV de infringir la Ley de Propiedad Intelectual mediante la retransmisión no autorizada de su catálogo audiovisual.

El tribunal acogió la demanda y ordenó un “bloqueo dinámico” de todas las plataformas y sus variantes. Este tipo de bloqueo no se limita a un dominio específico, sino que abarca cualquier subdominio, dirección IP, enlace, redirección o “sitio espejo” que intente reproducir el contenido infractor.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, ofició a todos los proveedores de internet del país (Entel, Telefónica, ClaroVTR, Starlink, WOM, DirecTV) dándoles un plazo de cinco días para implementar el bloqueo. Las empresas debían notificar expresamente a sus usuarios que los sitios fueron bloqueados “por infracción a las leyes de propiedad intelectual.”

Pero la orden no se quedó ahí. También instruyó a Google Play y App Store a retirar inmediatamente todas las versiones de las aplicaciones y suspender las cuentas de desarrollador vinculadas. Además, los operadores de televisión de pago e ISPs debían “bloquear, borrar o impedir la ejecución permanente” de las aplicaciones en dispositivos como TV Boxes y Set Top Boxes.

A diferencia de bloqueos anteriores que podían burlarse fácilmente, este sistema dinámico obliga a los proveedores a identificar y cerrar automáticamente cualquier nueva dirección que estas plataformas intenten habilitar.

El fenómeno VPN: cuando los usuarios intentaron evadir el bloqueo

Los bloqueos tuvieron un efecto secundario inmediato y predecible: el uso de VPN se disparó. El 10 de febrero de 2026, Proton VPN publicó un gráfico mostrando un pico masivo de conexiones desde Argentina. “¿Está todo bien en Argentina?”, preguntaban irónicamente.

Las redes sociales se llenaron de tutoriales sobre cómo usar VPN para acceder a Magis TV y Xuper TV. El procedimiento más difundido consistía en: instalar ProtonVPN, conectarse a un servidor mexicano, y reabrir la aplicación. Los resultados fueron variables: en algunos casos funcionaba temporalmente, en otros no.

La razón de esta inconsistencia: los sistemas de protección de derechos ahora emplean inteligencia artificial para identificar tráfico de IPTV pirata en tiempo real. Según reportes especializados, los usuarios que lograban reconectarse experimentaban interrupciones constantes y degradación significativa en la calidad del servicio.

El mensaje implícito era claro: aunque existieran formas de evadir el bloqueo, la experiencia resultante sería considerablemente inferior a la anterior.

Implicancias para los usuarios: entre sanciones administrativas y riesgos de seguridad

Uno de los cambios fundamentales en la narrativa legal de 2026 es el enfoque en el consumidor final. En Colombia y Chile, se iniciaron campañas advirtiendo sobre sanciones administrativas para quienes contratan servicios de IPTV ilegal de forma consciente.

Tanto en Chile como en Argentina, aunque la ley permite perseguir la infracción, la prioridad actual de las autoridades sigue siendo el desmantelamiento de la infraestructura y los revendedores, más que la sanción individual a millones de usuarios finales, aunque el riesgo legal existe.

En Argentina y Chile, las legislaciones vigentes contemplan penas de hasta seis años de prisión para quienes comercializan estas aplicaciones. Para los usuarios finales, el riesgo principal no es necesariamente la cárcel, sino enfrentar multas administrativas y, más relevante, exponerse a vulnerabilidades de ciberseguridad.

Las autoridades sostienen que el streaming pirata no es únicamente un asunto de derechos de autor, sino un tema de seguridad digital nacional. Al utilizar estas plataformas, los usuarios exponen su red doméstica a potenciales ataques de ransomware, robo de datos bancarios y otras formas de cibercrimen.

La instalación de archivos APK fuera de las tiendas oficiales (procedimiento necesario para usar Magis TV en dispositivos como Fire TV o TV Boxes) frecuentemente viene acompañada de malware diseñado específicamente para el robo de información sensible y datos bancarios.

Las cifras que dimensionan el fenómeno

Para comprender la magnitud de la infraestructura desmantelada, es necesario revisar las cifras:

● 55 millones de visitas en seis meses solo en nueve países de Latinoamérica

● 70 dominios activos operando simultáneamente para evitar bloqueos

● Más de $5,000 millones de dólares anuales drenados de la economía creativa regional

● 20,000 usuarios registrados en una sola plataforma operada desde Brasil, con ingresos de 914,500 dólares en doce meses

Magis TV y Xuper TV no eran operaciones artesanales. Contaban con servidores propios, infraestructura distribuida internacionalmente, sistemas de pago electrónico, redes de revendedores estructuradas y soporte técnico. Representaban una industria paralela que operaba con la eficiencia de un servicio legal, pero sin cumplir con las obligaciones tributarias ni pagar derechos de autor.

Perspectivas: ¿es sostenible el bloqueo a largo plazo?

La respuesta no es definitiva. La historia de internet está llena de servicios piratas que han sido desmantelados y han resurgido con otras denominaciones. The Pirate Bay, Cuevana, y otros casos emblemáticos fueron “derrotados” en múltiples ocasiones, encontrando siempre formas de reaparecer.

Sin embargo, hay elementos distintivos en 2026. Por primera vez existe coordinación efectiva entre países. Por primera vez, las órdenes judiciales no se limitan a bloquear sitios web, sino que avanzan sobre la infraestructura tecnológica que sostiene el negocio ilegal.

El uso de inteligencia artificial para detectar tráfico pirata en tiempo real, los bloqueos dinámicos que se actualizan automáticamente, y la cooperación entre gigantes tecnológicos como Google con las autoridades locales representan un cambio significativo en la estrategia antipiratería.

De momento, Xuper TV sigue activo en Chile como también otros servicios, indicando que todas las acciones anteriores podrían no estar siendo fructíferas, al menos por ahora.