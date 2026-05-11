La Casa Piñera comienza a levantarse desde las cenizas

Presentado por:

¡Buen lunes! Arrancamos la semana con la efervescencia intacta tras el importante triunfo de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores, que mantiene a la hinchada en un estado de gracia total.

En el ámbito político, el gobierno de José Antonio Kast sigue navegando en la ambigüedad en la regoión, y, como bien diagnostica un prócer de la centroderecha regional, lo que hoy impera en el edificio de calle Prat es una preocupante “falta de política”.

Pero en esta entrega dejamos atrás los pasillos de palacio para entrar de lleno en el terreno legal y judicial, donde las negligencias y omisiones de larga data finalmente están pasando facturas costosas. Además, analizamos el cierre de ciclo de quien fuera el jefe regional de los “chicos buenos”, quien se despide de la institución tras un periodo de intensas definiciones.

Sin más preámbulos, vamos a lo que realmente importa.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Coquimbo , así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del acontecer noticioso regional.

quiero invitarte a que compartas , así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del acontecer noticioso regional. Empezamos contándote que el escenario judicial en Coquimbo se ha visto sacudido por una demanda de $ 53.800.000 contra la Sociedad Educacional Basaldiaz S.A., sostenedora del Colegio Amazing Grace Peñuelas. El caso, liderado por el abogado Rodrigo Valdivia Briceño, expone el escalofriante relato de una alumna. La acción legal denuncia una respuesta institucional deficiente, falta de protocolos actualizados y una serie de omisiones.

Como segunda nota traemos el cierre de un importante ciclo para el voluntariado regional: Humberto Cortínez concluye su gestión en la presidencia de Bomberos de Chile en la zona. Bajo la consigna de que “se cumplió la palabra y se respondió a la confianza”, Cortínez termina un período enfocado en la transparencia técnica y el fortalecimiento institucional de las compañías locales.

En el tercer tema, te informamos sobre la movilización de diversas organizaciones de derechos humanos en la capital regional. Las agrupaciones entregaron una carta formal a la presidencia de la Corte de Apelaciones de La Serena, manifestando su rotunda oposición ante posibles indultos a criminales de lesa humanidad. El documento advierte sobre el peligro de retroceder en materia de justicia y reparación, instalando una alerta pública sobre la vigencia de los derechos fundamentales y la memoria histórica en nuestra zona.

Finalmente te contamos que, tras una década de abandono y deterioro, la emblemática Casa Piñera de La Serena se encamina hacia su esperada restauración. Este inmueble, pilar del patrimonio arquitectónico del casco histórico serenense, por fin cuenta con un proyecto para recuperar su esplendor. Te contamos acerca de los preparativos de este rescate, que busca devolverle la vida a uno de los rincones más icónicos de la ciudad tras permanecer en un largo ciclo de inactividad.

Vamos por una edición más de Aquí Coquimbo, tu newsletter regional.

1

“Ahora no te puedes escapar”: el escalofriante relato de una alumna que demandó a un colegio privado de Coquimbo

Una demanda ordinaria de indemnización de perjuicios por un monto total de $ 53.800.000 fue interpuesta ante el Tercer Juzgado de Letras de Coquimbo en contra de la Sociedad Educacional Basaldiaz S.A., sostenedora del Colegio Amazing Grace Peñuelas de Coquimbo. La acción legal, liderada por el abogado Rodrigo Valdivia Briceño, acusa al establecimiento de una serie de omisiones negligentes y fallas en los protocolos de seguridad tras un presunto hecho de connotación sexual que afectó a una alumna de enseñanza media.

El caso se dio a conocer por diversos medios de comunicación local en marzo pasado, pero fue la semana pasada que que se interpuso la demanda, a la cual este medio tuvo acceso en exclusiva.

Según el relato del libelo, los hechos habrían ocurrido el 24 de marzo de 2026, cuando un inspector del establecimiento, identificado como J.V., habría solicitado ayuda a la menor y a otro compañero para mover mobiliario hacia el auditorio del colegio.

Una vez en el lugar, el inspector habría dejado al compañero en una oficina interna, indicándole que no saliera, para luego encerrarse a solas con la estudiante en el auditorio utilizando un pestillo. De acuerdo con el testimonio de la víctima, el funcionario le habría manifestado: “Ahora no te puedes escapar, vamos a jugar un juego“, procediendo a taparle los ojos por detrás y consultándole insistentemente por su peso, con la intención de tomarla en brazos. El episodio se habría interrumpido únicamente por un llamado que el inspector recibió por radio.

Denuncian negligencia y revictimización

La demanda destaca una respuesta institucional deficiente por parte del colegio tras la denuncia de la madre:

Incumplimiento de plazos legales: se acusa que el inspector general inicialmente manifestó incredulidad y señaló que el colegio disponía de cinco días para investigar antes de decidir si denunciaban a Fiscalía, pese a que la ley mandata un plazo máximo de 24 horas para denunciar hechos constitutivos de delito.

se acusa que el inspector general inicialmente manifestó incredulidad y señaló que el colegio disponía de cinco días para investigar antes de decidir si denunciaban a Fiscalía, pese a que la ley mandata un plazo máximo de 24 horas para denunciar hechos constitutivos de delito. Hostigamiento y bullying: tras el regreso de la alumna a clases, se habría desatado una campaña de hostigamiento por parte de sus pares, quienes la tildaron de “mentirosa”. La demanda sostiene que el propio inspector denunciado difundió mensajes entre otros alumnos, difamando a la menor.

tras el regreso de la alumna a clases, se habría desatado una campaña de hostigamiento por parte de sus pares, quienes la tildaron de “mentirosa”. La demanda sostiene que el propio inspector denunciado difundió mensajes entre otros alumnos, difamando a la menor. Falta de protocolos: el texto afirma que el establecimiento carecía de protocolos efectivos ante agresiones sexuales o situaciones de acoso, optando por apartar a la víctima del colegio, en lugar de sancionar a los responsables del hostigamiento.

Profundo daño moral y “exilio pedagógico”

El impacto psicológico en la estudiante ha sido severo, derivando en crisis de pánico y colapsos emocionales. Debido al ambiente hostil y la falta de garantías de seguridad por parte del plantel, la menor debió trasladarse temporalmente a la ciudad de Penco con su padre para resguardar su integridad psíquica, lo que la demanda califica como un “exilio pedagógico”.

El abogado Valdivia dialogó con Aquí Coquimbo y aseveró que el colegio demandado no cumplía “con los protocolos exigidos por la Superintendencia de Educación frente a agresiones sexuales“, agregando que ello dejó a la menor en una situación de vulnerabilidad extrema.

El defensor puso especial énfasis en la libertad con la que actuaba el inspector denunciado, asegurando que “es imposible que un funcionario haya tenido la libertad de sacar alumnos de sus salas para llevarlos a rincones ocultos, sacándolos de toda esfera de protección“, recalcando que el establecimiento habría ignorado señales o denuncias previas contra el mismo trabajador.

La parte demandante solicita que el tribunal condene al colegio al pago de las siguientes indemnizaciones: $ 3.800.000 por concepto de daño patrimonial (gastos en psicólogos, terapias y aranceles) y $ 50.000.000 por daño moral, desglosados en $ 25 millones para la alumna y $25 millones para su madre, debido al sufrimiento y la alteración de su vida familiar.

La demanda argumenta que el colegio infringió su deber como garante de la seguridad de los alumnos, permitiendo que un funcionario utilizara su autoridad y el acceso a la infraestructura (llaves) para vulnerar la indemnidad sexual de una menor bajo su cuidado.

Respuesta del colegio

Por uso parte, la rectora del establecimiento educacional, Patricia Gallardo Olivares, señaló que el colegio no ha sido notificado de ninguna demanda. Además, sostuvo que “con relación a los hechos denunciados por la apoderada, es importante mencionar que el equipo de Convivencia Escolar del Establecimiento activó con celeridad el protocolo pertinente“.

Asimismo, agregó que “se efectuaron las medidas requeridas en estos casos, inclusive la denuncia ante Fiscalía, oportunamente. Se dispuso el apartamiento inmediato de sus funciones del colaborador denunciado y se ofrecieron a la estudiante medidas de resguardo, tanto psicológicas como pedagógicas”

Finalmente, Gallardo manifestó que “por tratarse de una investigación actualmente en curso y que se encuentra a cargo de las instituciones competentes, no es posible entregar mayores antecedentes, en resguardo del debido proceso, la confidencialidad, revictimización y la protección de las personas involucradas“.

2

“Se cumplió la palabra y se respondió a la confianza”: Cortínez cierra su ciclo en la presidencia regional de Bomberos

Tras cerca de seis años al mando del Consejo Regional de Bomberos, Jaime Cortínez cierra su ciclo como presidente regional dejando una institución –según él comenta– más fortalecida en equipamiento, capacitación y gestión de recursos, en un proceso que, reconoce, no comenzó con su administración, pero que logró consolidarse bajo un modelo de trabajo colaborativo.

Cortínez, de 61 años, padre de cuatro hijos y abuelo de tres nietos, comenta que su historia en Bomberos se inició en Los Vilos, donde ingresó como voluntario a la Primera Compañía (Carlos Condell). Con el tiempo, continuó en la Bomba Pichidangui, y en su camino bomberil asumió distintos roles, desde comunicaciones hasta la conducción institucional, que lo llevaron a ser superintendente por más de una década y, posteriormente, ocupó el cargo de presidente regional durante los últimos cinco años.

Respecto de su gestión en general, Cortínez señala: “Me tocó continuar un trabajo que venía desarrollando el expresidente regional, Cristián Martínez, y darle una estructura más ordenada a los proyectos macro, que hoy benefician a todos los cuerpos de bomberos de la región”.

Pero existe un dato clave que Cortínez señala, y es que la Región de Coquimbo se posicionó como la zona con mayor inversión para Bomberos en todo el norte del país, y se consolidó como una de las tres más importantes a nivel nacional.

Ante, esto, comenta que uno de los sellos de su gestión fue la implementación de iniciativas de carácter regional, dejando atrás la lógica fragmentada, en la cual cada cuerpo gestionaba sus propios recursos.

“Con una sola gestión logramos beneficiar a los 15 cuerpos de bomberos. Eso permitió ordenar el trabajo con el Gobierno Regional y priorizar de mejor forma las necesidades”, explicó.

Una acción distintiva de la administración de este dirigente ha sido la implementación de proyectos de alcance regional, pues, recalca: “Conseguimos ordenar el trabajo con el Gobierno Regional. Antes, cada superintendente gestionaba de forma directa sus proyectos, generando un desorden que pudimos subsanar gracias a un trabajo profesional“.

Esta estrategia se tradujo en una inversión histórica, superior a los $ 22.700 millones, gestionada durante su período. Entre los hitos ya ejecutados destacan más de $ 7.940 millones destinados a Equipos de Protección Personal (EPP), 12 camiones aljibe y tres unidades multipropósito. A esto se suma una cartera en actual ejecución que supera los $ 14.780 millones, la cual contempla 16 nuevos carros multipropósito, un simulador de entrenamiento para el combate de incendios estructurales y el carro americano para la sexta compañía del Cuerpo de Bomberos de La Serena. “Nuestro trabajo fue pensando no solamente en llenarnos de carros, sino que crecer básicamente en capacitaciones y en las necesidades reales que tienen los bomberos“, enfatiza Cortínez.

También bajo su gestión se aprobó el financiamiento para un camión de incidente regional de alta tecnología, para facilitar el trabajo de los comandantes en las emergencias, sumado a tres furgones provinciales de bomberos para trasladarse a los distintos cursos o capacitaciones que generen.

Otro logro relevante que Bomberos consiguió bajo su mandato fue el financiamiento de una camioneta de rescate minero para el Cuerpo de Bomberos de Andacollo, un proyecto anhelado que logró concretarse tras siete años de espera.

Tras repasar su gestión al mando de la institución, Cortínez agradeció la confianza política del Gobierno Regional, cores y distintas autoridades que lo apoyaron durante el ciclo que encabezó.

Al despedirse del cargo, Cortínez manifiestó: “Me voy tranquilo, porque se cumplió la palabra y se lograron los objetivos. Me despido de cada superintendente, comandante y bomberos con la convicción de haber entregado mi mejor esfuerzo. Hoy la región está mejor en equipamiento, capacitación e infraestructura, aunque aún queda mucho camino por recorrer”.

Ahora el desafío que asoma en el horizonte de Jaime Cortínez podría ser la representación de la vicepresidencia de los 40 cuerpos de bomberos de la Zona Norte ante la Junta Nacional.

3

Organizaciones de DD.HH. entregan carta por posibles indultos a criminales

Organizaciones de derechos humanos agrupadas en la Mesa de Trabajo y Reflexión de Derechos Humanos de la Región de Coquimbo entregaron una carta a la presidenta de la Corte de Apelaciones de La Serena, Gloria Negroni Vera, para manifestar su preocupación ante posibles indultos que se podrían otorgar a criminales de lesa humanidad.

Las vocerías de la mesa señalan que sería un grave retroceso en materia judicial que prospere la política de indultos, anunciada hace algunas semanas por el Gobierno de José Antonio Kast.

La misiva entregada en la sede judicial de la comuna fue acompañada por el equipo de la parlamentaria Nathalie Castillo.

En la ocasión, la diputada comunista señaló: “Nos parece gravísimo que se pretenda avanzar en indultos a criminales condenados por delitos de lesa humanidad, muchos de ellos responsables de secuestros, torturas, desapariciones y ejecuciones durante la dictadura civil-militar, e incluso en contexto de la revuelta social del 2019. Aquí no puede haber espacio para la impunidad ni señales de retroceso democrático”.

La parlamentaria agregó que “la memoria, la verdad y la justicia son pilares fundamentales para cualquier sociedad democrática. Chile tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y avanzar en beneficios o indultos para violadores de derechos humanos no solo hiere a las víctimas y sus familias, sino que además debilita el compromiso del Estado con el nunca más”.

A la Corte de Apelaciones se dirigieron voceros y voceras de los colectivos “20 de Octubre” y “Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos (FADDEP)”. Piero Santoro Maffei, Hedy Araya Villanueva, Marcela Reyes y Marlinda Alcayaga, miembros de estas organizaciones, creen que es importante reunirse con la presidenta del tribunal de alzada para manifestarle presencialmente estas inquietudes.

Desde la Mesa de Trabajo y Reflexión de Derechos Humanos señalaron que la preocupación radica en que estas medidas podrían abrir paso a nuevas formas de impunidad, relativizando crímenes que son imprescriptibles y que constituyen graves violaciones a los derechos humanos.

Un mensaje de la U.Central

Central junto a Coopeuch inaugurará Año Académico 2026 de Ingeniería Comercial y MBA

La instancia contará con la participación de Felipe Ramírez, economista jefe de Coopeuch, quien analizará el escenario económico mundial, nacional y de la Región de Coquimbo en una actividad dirigida a estudiantes, académicos y comunidad regional.

La Universidad Central de Chile, sede Región de Coquimbo, junto a Coopeuch, realizará la inauguración del Año Académico 2026 de la carrera de Ingeniería Comercial y del MBA con la charla “Economía en 3 escalas: Mundo, país y Región de Coquimbo”.

La actividad se desarrollará el jueves 28 de mayo, desde las 09:30 horas, en el Aula Magna de la Universidad Central, ubicada en Avenida Francisco de Aguirre 0405, La Serena.

Felipe Ramírez es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile, Magíster en Economía Aplicada de la misma casa de estudios y Master in Economics de la Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos. Durante la exposición abordará los principales desafíos y proyecciones económicas en el contexto internacional, nacional y regional.

La instancia busca promover el análisis y la reflexión sobre el actual escenario económico, fortaleciendo el vínculo entre la formación académica y los desafíos del entorno productivo y financiero.

Las personas interesadas en asistir deben confirmar su participación al correo confirmacionesrc@ucentral.cl

4

Tras diez años: Casa Piñera de La Serena proyecta su restauración

Después de más de diez años marcada por el abandono, tras el incendio que afectó gravemente su estructura en 2015, la histórica Casa Piñera comienza a proyectar su recuperación definitiva. En una visita técnica encabezada por autoridades regionales, representantes de la Universidad de La Serena y equipos especializados, se revisó el estado actual del inmueble y los avances administrativos del proyecto que permitirá devolver la vida a uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la capital regional.

La restauración del inmueble contempla una inversión superior a los $ 5 mil millones, que serán financiados por el Gobierno Regional de Coquimbo, iniciativa que actualmente se encuentra a la espera de la toma de razón por parte de Contraloría General de la República. De no existir observaciones, las obras podrían comenzar próximamente y extenderse por un período estimado de 18 meses.

Ubicada en pleno centro de La Serena, la casona destacó durante años como un centro cultural abierto a la comunidad, acogiendo conciertos, talleres, encuentros ciudadanos y espacios vinculados a la difusión patrimonial y artística. Su restauración considera recuperar elementos originales de la construcción y habilitar nuevos espacios para usos culturales, académicos y comunitarios.

Durante la visita técnica, el gobernador regional Cristóbal Juliá destacó el avance del proyecto y el trabajo realizado para destrabar su ejecución. “Está en la Contraloría General de la República y no debería pasar de este mes para que nos entregue una respuesta. Si sale sin observaciones, estaríamos comenzando dentro de poco la ejecución de esta obra“.

Desde la Universidad de La Serena, la rectora Luperfina Rojas valoró el avance de una iniciativa largamente esperada por la comunidad universitaria y cultural. “Tenemos una gran emoción y alegría a la vez, de poder ingresar nuevamente a este espacio después de una década, casi prácticamente 11 años que estuvo esta Casa Piñera devastada. Para nosotros, esto es un centro cultural, centro de extensión. Vamos a traer la música, el arte, el patrimonio y la cultura a este espacio tan importante”, expresó.

La rectora además detalló que el inmueble volverá a albergar actividades abiertas a la comunidad, incluyendo conciertos, talleres, espacios de lectura, la biblioteca japonesa Nagoyaka y actividades para niños, jóvenes y adultos mayores. “Tenemos la certeza de que con esto vamos a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y también vamos a proyectar a nuestra querida ciudad de La Serena y a nuestra región, no solamente a nivel nacional, sino también internacional”, indicó.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

Presentado por: