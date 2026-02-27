Los mejores jugadores de videojuegos del mundo en Chile: qué es el Masters Santiago de Valorant

Del 28 de febrero al 15 de marzo, Espacio Riesco será sede del primer torneo internacional del año de Valorant, el shooter competitivo de Riot Games. Doce equipos de cuatro continentes compiten por un millón de dólares y puntos para clasificar al mundial. Es la primera vez que un evento de este nivel se hace en Chile.

Si este fin de semana ves Espacio Riesco lleno de gente con poleras de equipos extraños y pantallas gigantes transmitiendo lo que parece un videojuego de acción, no te confundas. Es el Masters Santiago de Valorant, uno de los eventos más importantes del año en los deportes electrónicos.

¿Qué es Valorant?

Valorant es un videojuego de disparos en primera persona (como Counter-Strike o Call of Duty) donde dos equipos de cinco jugadores se enfrentan. Uno ataca, otro defiende. El objetivo es plantar una bomba o eliminar al equipo rival. Lo que lo hace único es que cada jugador controla un “agente” con habilidades especiales: unos pueden crear muros de hielo, otros volverse invisibles, algunos revivir compañeros muertos.

Es gratis, lo juegan más de 20 millones de personas mensualmente, y se convirtió en uno de los esports más grandes del mundo desde su lanzamiento en 2020. Riot Games, la empresa que hizo League of Legends, lo desarrolló específicamente para competencias profesionales.

Latinoamérica es región fuerte en Valorant. Equipos brasileños como LOUD ganaron campeonatos mundiales. Argentina tiene equipos competitivos como Leviatán. Chile tiene talento local, aunque ningún equipo chileno clasificó a este Masters.

El evento pone a Santiago en el mapa global de esports. Ciudades que reciben torneos grandes suelen convertirse en sedes recurrentes. Brasil recibió múltiples eventos después del éxito de LOCK//IN São Paulo en 2023.

¿Qué es el Masters Santiago?

Es el primer torneo internacional del Valorant Champions Tour 2026, el circuito profesional anual de Valorant. Piénsalo como la Champions League del fútbol, pero de videojuegos.

Doce equipos clasificaron desde cuatro regiones del mundo: tres de América (incluyendo Sudamérica y Norteamérica), tres de Europa/Medio Oriente/África, tres de Asia-Pacífico, y tres de China. Vienen de países como Estados Unidos, Corea del Sur, Brasil, Turquía, China y Filipinas.

Compiten por:

● Un millón de dólares en premios

● Puntos de clasificación para el Mundial (Champions Shanghai en julio)

● El trofeo de Masters

● Gloria eterna en la escena competitiva

¿Cuándo y dónde?

● Fechas: 28 de febrero al 15 de marzo

● Lugar: Espacio Riesco, Huechuraba

● Capacidad: Hasta 10.000 personas por día

● Entrada: Desde 20.000 pesos en Punto Ticket

El torneo se divide en dos etapas:

Swiss Stage (28 febrero – 4 marzo): Ocho equipos pelean por cuatro cupos a playoffs. Sistema de eliminación: dos victorias y avanzas, dos derrotas y quedas fuera.

Playoffs (6-15 marzo): Los cuatro clasificados se unen a los cuatro campeones regionales que entraron directo. Eliminación doble: pierdes dos veces y te vas a casa. La gran final es el 15 de marzo.

¿Por qué importa?

Es el primer evento internacional de esports de este nivel en Chile. Países como Brasil, México y Argentina ya recibieron torneos de League of Legends o Counter-Strike, pero Chile nunca había sido sede de un Masters de Valorant.

El impacto económico estimado supera los 2 millones de dólares entre turismo, hospedaje, consumo local y exposición mediática. Se esperan más de 50.000 asistentes totales durante las dos semanas.

Para la escena gamer chilena es histórico. Demuestra que el país tiene infraestructura y público suficiente para recibir esports de primer nivel. Abre puertas para futuros eventos.

Los equipos a seguir

● G2 Esports (Estados Unidos): Dominaron América sin perder un mapa en el torneo clasificatorio. Favoritos al título.

● Paper Rex (Singapur): Campeones del Masters Toronto 2025, conocidos por estilo agresivo y jugadas espectaculares.

● T1 (Corea del Sur): Campeones del Masters Bangkok 2025, con algunos de los mejores jugadores asiáticos.

● EDward Gaming (China): Campeones mundiales 2024, llegan con punto que demostrar después de malas rachas.

● NRG (Estados Unidos): Campeones mundiales actuales (ganaron Champions París 2025), el equipo a vencer.

También compiten tres equipos “Ascension” (equivalente a Segunda División que subió): Nongshim RedForce (Corea del Sur), Xi Lai Gaming (China) y curiosamente el mismo G2, que subió en 2025 y ahora dominan.

¿Qué hay para los asistentes y c ómo verlo si no vas presencial ?

Además de ver partidos en vivo, el evento tiene:

● El Foro: Espacio para conferencias de prensa abiertas al público, selfies con jugadores, sesiones de preguntas y respuestas

● PC Bang: Computadores para jugar Valorant gratis con amigos

● Zona de Comunidad: Pantallas para ver partidos cómodamente, estaciones de fotos, exposición del trofeo

● Artist Alley: Artistas locales vendiendo fanart y merch de Valorant

● Tienda oficial: Mercancía exclusiva del evento

Para quienes no van presencialmente, las transmisiones en vivo están en:

● Twitch: twitch.tv/valorant_latam (español) o twitch.tv/valorant (inglés)

● YouTube: canal oficial de Valorant Champions Tour

Los partidos empiezan generalmente a las 12:00 y 15:00 horas chilenas. Los playoffs tienen horarios más variados.

También hay co-streams: streamers populares como Tarik, TenZ y otros transmiten los partidos con su propio comentario. Es como ver el partido con un amigo que sabe mucho del juego explicándote todo.

Además hay recompensas para espectadores online. Riot lanzó Pick’Ems: predices resultados de partidos y ganas premios dentro del juego, incluyendo un llavero digital de empanada dorada (sí, en serio). Las predicciones para Swiss Stage cierran hoy 28 de febrero a las 15:00.

¿Es solo para gamers?

No necesariamente. Los esports modernos son espectáculo: producción de nivel televisivo, narradores profesionales, cámaras siguiendo a jugadores, repeticiones instantáneas, análisis táctico. Puedes disfrutarlo sin jugar Valorant, igual que ves fútbol sin ser futbolista.

La energía del público en vivo es comparable a eventos deportivos tradicionales. Cuando un jugador hace una jugada increíble (un “clutch” en jerga gamer: ganar una ronda siendo el único sobreviviente contra múltiples enemigos), el estadio explota.

Si piensas “es solo videojuegos”, considera que:

● El Masters Santiago mueve más dinero que muchos torneos deportivos tradicionales en Chile

● Los jugadores profesionales entrenan 10-12 horas diarias, tienen nutricionistas, psicólogos deportivos, entrenadores

● El ganador recibe 300.000 dólares (más que muchos premios de tenis o atletismo)

● Las finales del mundial de Valorant en 2025 fueron vistas por más de 1,5 millones de personas simultáneamente

No tienes que tomártelo en serio. Pero es fenómeno global masivo que ahora llega a Chile por primera vez.

Datos prácticos finales

● Entradas: Punto Ticket (quedan pocas para ciertos días)

● Transporte: Metro Línea 2 hasta Vespucio Norte + buses de acercamiento

● Horarios: Puertas abren 2 horas antes del primer partido del día

● Restricciones: Bolsos máximo 38x38x25cm, no se permite comida externa, sí puedes llevar cosplay (con reglas)

● Edad: Todas las edades, menores de 18 con adulto responsable

Si vas, lleva cargador portátil, protector solar (Espacio Riesco tiene zonas sin techo), y paciencia para filas de baños y comida en horarios peak.

El Masters Santiago es la oportunidad de ver el nivel más alto de competencia en videojuegos en vivo, con producción de clase mundial, en Chile, por primera vez. Es evento histórico para los esports locales y experiencia única incluso si nunca has jugado Valorant.

Los partidos son intensos, las jugadas son espectaculares, y el ambiente es eléctrico. Vale la pena aunque sea para entender qué es esto de los esports que cada vez mueve más dinero y genera más audiencia que deportes tradicionales.

Y si no puedes ir, la transmisión online es gratuita y de excelente calidad. Solo necesitas crear cuenta de Riot para acceder a recompensas.

Primer partido: sábado 28 de febrero a las 14:00, M8 vs EDward Gaming. Ahí empieza todo.