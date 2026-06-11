Amuch propone a Quiroz cerrar la Subdere para compensar menor recaudación municipal

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, recibió a un grupo de alcaldes de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) para abordar la propuesta de exención de contribuciones para adultos mayores incluida en la megarreforma del Ejecutivo, medida que los municipios han cuestionado por su impacto en la recaudación comunal, según informó La Tercera.

La delegación fue encabezada por la alcaldesa de Las Condes y vicepresidenta de Amuch, Catalina San Martín, quien valoró la “apertura” del gobierno, aunque advirtió que el problema sigue sin resolverse. La autoridad municipal sostuvo que continuarán las conversaciones y que buscarán entregar datos desde los municipios para definir cómo se repondrían los recursos.

Uno de los puntos sensibles es el plazo de 15 años contemplado para la reposición de fondos. Desde los municipios, San Martín planteó que el reintegro debe ser inmediato, argumentando que las comunas ya tienen compromisos asumidos y realizan tareas que, según dijo, deja de hacer el Estado.

En la reunión también se abordaron los dichos previos de Quiroz, quien señaló que la exención “afectará a las comunas más ricas”. San Martín afirmó que el tema fue planteado directamente al ministro y que se reconoció que “quizás no habían sido las mejores palabras”.

La propuesta más dura de Amuch fue revisar el cierre de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) para redestinar sus recursos de manera directa a los municipios. San Martín planteó que un grupo reducido de funcionarios podría quedar instalado en el Ministerio del Interior para fiscalizar el uso de esos fondos y reducir la burocracia asociada a postulaciones municipales.