Científica chilena es nominada a prestigioso premio internacional por aporte a divulgación cuántica

La científica chilena Carla Hermann fue seleccionada en la lista corta de los FemTum Leap Awards 2026, un reconocimiento internacional que distingue a mujeres que impulsan el desarrollo de las tecnologías cuánticas a través de la investigación, la innovación, la educación y el liderazgo, informó este jueves el Instituto Milenio de Investigación en Óptica (MIRO).

La académica de la Universidad de Chile e investigadora del MIRO fue nominada en la categoría Quantum Educator & Mentor, que reconoce el trabajo en formación de talento, mentoría y educación en ciencias cuánticas. La ceremonia de premiación se realizará entre el 28 y el 30 de septiembre de 2026 en Dubái, en el marco del Quantum Innovation Summit, uno de los encuentros más relevantes de la comunidad cuántica internacional.

“Es una nominación enorme porque reconoce mi trabajo científico, que no hago sola: hay un equipo sólido conmigo —estudiantes, colaboradores, postdocs—. Y segundo, y lo que más me emociona en este momento, porque me nominaron tanto por la investigación en ingeniería de estados cuánticos que es la ciencia que hago, como por la divulgación y la enseñanza de estas materias, algo a lo que le dedico mucho tiempo y energía para hacerlo bien y llegar a la toda la población. Para mí eso es clave: durante mucho tiempo, comunicar ciencia desde la academia se vio como algo “aparte” de hacer ciencia, incluso visto en menos, y esta nominación dice lo contrario”, señaló la investigadora.

Chile en el mapa científico mundial

La académica destacó que este reconocimiento trasciende lo personal y constituye una oportunidad para visibilizar el desarrollo de las ciencias cuánticas en América Latina. “Mucho del relato global de la revolución cuántica se cuenta desde Estados Unidos, Europa o China, como si América Latina solo fuera espectadora. Y no es así. En este baile no sobramos: hay investigación, talento y ecosistema cuántico creciendo en nuestra región”, afirmó.

La categoría en la que fue nominada refleja una trayectoria dedicada a acercar la ciencia cuántica a diversos públicos. Entre sus iniciativas destacan el liderazgo del grupo de investigación Amazing Quantum de la Universidad de Chile y la participación en La Caja Cuántica, una exhibición itinerante que combina ciencia y arte para acercar los conceptos de la física cuántica a personas de todas las edades. Además, durante el año 2025 declarado por la UNESCO como el año internacional de las ciencias y tecnologías cuánticas, fue elegida dentro de los 100 quantum a nivel global. Por último, destaca su influencia a través de la cuenta de redes sociales @quantumcarla que tiene más de 160 mil seguidores, espacio donde busca acercar estas materias al público general con un lenguaje sencillo pero riguroso.

Además, ha participado en la formación de estudiantes e investigadores jóvenes en todo Chile, integró la Comisión Asesora Ministerial encargada de diseñar la el documento de Recomendaciones (2024) y de Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas (2025) y actualmente trabaja en un laibro de física cuántica dirigido a niñas y niños en la editorial Penguin Random House que se lanza en el mes de julio de este año. “Para mí, enseñar y divulgar son parte de hacer ciencia, no algo aparte. Hacer ciencia de excelencia incluye la divulgación científica”, enfatizó.

Participación en Quantum Innovation Summit 2026

Además de asistir a la ceremonia de premiación, la investigadora tendrá una destacada participación en el Quantum Innovation Summit 2026, ya que fue invitada a integrar un panel del programa principal junto a representantes de la academia, la industria y la política científica internacional. Además, dictará una sesión académica en la Quantum Spring School y participará en el Quantum Futures Forum, espacio dedicado a analizar el desarrollo y las perspectivas futuras de las tecnologías cuánticas.

Según explicó, estas invitaciones reconocen no solo su trayectoria personal, sino también el trabajo realizado desde el Departamento de Física de la FCFM de la Universidad de Chile, el Instituto Milenio de Investigación en Óptica (MIRO) y los avances impulsados por el Estado Chile en la construcción de una hoja de ruta nacional para las tecnologías cuánticas.

“El sur global tiene voz, y tiene impacto. No somos espectadores. Que una científica latinoamericana aparezca en este tipo de listas ayuda a correr ese mapa mental: visibiliza que también producimos conocimiento de frontera, y abre puertas para colaboraciones, financiamiento y, sobre todo, para que las próximas generaciones de la región se vean a sí mismas haciendo ciencia cuántica de primer nivel”, concluyó.