Tensión en gobierno de Milei: Bullrich golpea a Adorni por omitir US$500 mil en su patrimonio

La jefa de los senadores libertarios de Argentina, Patricia Bullrich, elevó la presión sobre el vocero y jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, luego de que este reconociera activos no declarados previamente por cerca de US$500 mil en su patrimonio.

Según informó Perfil, Bullrich fue categórica al cuestionar las explicaciones entregadas por Adorni: “Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”. La senadora agregó que el caso quedará ahora en manos de la Justicia para determinar si existen irregularidades.

El caso escaló luego de que Adorni presentara ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero un conjunto de declaraciones juradas con modificaciones tributarias. En ellas incluyó activos que, según el reporte, no habían sido informados previamente “por error”, entre ellos más de US$300 mil supuestamente obtenidos en inversiones con Bitcoin entre el 2013 y el 2018.

La nueva presentación contradice lo que el funcionario había expuesto ante el Congreso el 29 de abril, cuando sostuvo que “nunca existió ocultación alguna” respecto de su patrimonio. También reabrió dudas sobre la compra de un departamento en Caballito, operación por la cual es investigado.

Adorni defendió esa transacción y afirmó que fue “una operación entre amigos”. “Esa operación la hice con un amigo, que es hijo de la señora. No sé por qué las rotularon como jubiladas”, señaló, al explicar que la compra se dio en medio de temores por la seguridad en su vivienda anterior.

Bullrich ya había pedido en mayo que el funcionario acelerara la entrega de antecedentes. “Si no hay contundencia y rapidez, el proyecto sufre”, advirtió entonces, marcando un costo político para el gobierno de Milei en un caso que afecta directamente su discurso de transparencia.