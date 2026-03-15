Review: Pokemon Pokopia es el mejor Pokemon en más de una década

Pocas horas bastaron para que Pokemon Pokopia se estableciera como uno de los mejores juegos de Pokemon de la última década, y sin seguir la fórmula clásica de estas entregas. Con 89 en Metacritic y 88 en OpenCritic, es el Pokemon mejor calificado en años, superando incluso a los legendarios Pokemon Oro y Plata.

Lo primero que sorprende es lo técnico. Pokemon Pokopia corre a 60 fps en 4K, algo que siempre ha hecho falta en la franquicia. El salto visual es notable: modelos Pokemon renderizados con cariño, escenarios que muestran capacidades de la Switch 2, y esa sensación de mundo vivo que los Pokemon principales nunca lograron transmitir.

Reconstruyendo Kanto, bloque a bloque

Juegas como Ditto transformado en humano, despertando en una Kanto post-apocalíptica donde humanos desaparecieron misteriosamente. Tangrowth actúa como profesor guía, y tu misión es reconstruir el mundo abandonado creando hábitats para pokemones que retornan gradualmente.

El juego es intuitivo desde el inicio, enseñándote lo necesario para administrar este mundo desolado. La mecánica central es generar hábitats o viviendas para pokemones que llegan a áreas desbloqueadas. Omega Force tomó lo aprendido en Dragon Quest Builders 2 y lo perfeccionó aquí: el sistema de construcción por bloques funciona, la progresión tiene sentido, y siempre hay algo significativo que hacer.

La selección de pokemones es enorme para lo que se esperaba. Puedes tener poco más de 20 por área, y con cinco áreas desbloqueadas hasta donde he jugado, eso implica mínimo 100 pokemones para interactuar. Otros jugadores reportan más de 300 catalogables totales. Cada uno tiene gustos y habilidades particulares que sirven como guía para mejorar el nivel del ambiente preferido o ayudarte en la construcción de ciudades. Algunos juntan objetos, otros los mejoran, cocinan, o ayudan a crecer plantas.

Un mundo para perderse

El mundo es grande y amplio, con varias áreas interconectadas. Hay espacio suficiente para crear lo que se te ocurra con el gran abanico de herramientas y diseños disponibles para personalizar ciudades. No es solo “pon bloques y ya”. El juego te da kits de construcción prearmados, pero también libertad total para diseñar desde cero.

Lo brillante es cómo Pokemon Pokopia compensa debilidades de sus inspiraciones. Animal Crossing se enfoca tanto en comunidad que queda poco por hacer tras tareas diarias. Dragon Quest Builders depende excesivamente de misiones de historia sin incentivo para construir comunidad. Pokopia te da una cantidad masiva de actividades Y una historia que propulsa hacia adelante, permitiendo simultáneamente el placer simple de vivir entre pokemones y construir comunidad perfecta.

Ditto es protagonista perfecto. Como puede transformarse y copiar habilidades de otros pokemones, funciona como sistema de herramientas diegético. Aprendes Corte de Scyther, Surf de Squirtle, Plantar de Bulbasaur. No usas pala genérica, usas habilidades pokemon. Es detalle que hace que todo funcione narrativamente.

Lo único que falla: la música

Si hay algo que se ve pobre respecto al resto del juego, es el apartado musical. Tienes posibilidad de encontrar temas de toda la franquicia Pokemon a lo largo del juego, pero solo se pueden usar en objetos particulares o con pokemones específicos, abarcando espacio limitado del mapa. El OST usual concuerda con el tempo lento y relajado del juego, pero tras par de horas ya no dan ganas de seguir escuchándolo.

Otros reviews mencionan gestión de inventario tediosa y modo multijugador limitado. El inventario no es centralizado, debes construir cajas de madera para guardar objetos y buscar manualmente cuando necesitas algo. El mapa tampoco es especialmente funcional dado lo enorme del mundo. Son puntos válidos, pero no empañan la experiencia general.

Más que la suma de sus partes

Pokemon Pokopia podría haberse quedado como “Dragon Quest Builders con skin de Pokemon”. No lo hizo. Es mezcla de Viva Piñata (atraer criaturas creando hábitats específicos), Animal Crossing (construcción de comunidad cozy), Dragon Quest Builders (sistema de bloques con narrativa), y Minecraft (libertad creativa). Pero se convierte en algo completamente propio.

El juego no tiene batallas tradicionales Pokemon. Es una decisión arriesgada que funciona perfectamente. En lugar de comandar pokemones en combate, vives junto a ellos. Charlas con cientos de pokemones, descubres personalidades individuales, construyes relaciones genuinas. Es el retorno al espíritu de las primeras generaciones donde no sabías qué pokemon encontrarías ni dónde.

Hay detalles melancólicos en cómo los pokemones piden objetos para sus hogares. A menudo solicitan juguetes, props, o electrodomésticos que no usarían prácticamente. Un Piplup pidiendo despertador cuando no tiene trabajo al cual ir. Pokemones comentan que estos objetos hacen sus hábitats improvisados sentirse como “hogar” que conocieron viviendo con entrenadores. Ítems que ni entienden son mayor consuelo que cobijó práctico. Es agridulce y brillante.

Contenido para cientos de horas

Hay sistemas de granja, minería, formas rudimentarias de hacer música, y multiplayer que permite hasta cuatro Dittos construir juntos en Cloud Islands que permanecen activas incluso cuando amigos no están conectados.

A diferencia de Animal Crossing New Horizons que lanzó con dos semanas de contenido y luego cayó en vacío esperando actualizaciones, Pokopia se siente completo desde el día uno. Es una ventaja enorme. No estás esperando que agreguen funciones básicas en parches futuros.

El juego empieza lento, eso sí. Las primeras horas son tutoriales disfrazados enseñando mecánicas. Pero una vez que abre, se vuelve adictivo. El loop de explorar nuevas áreas, descubrir qué pokemones spawnean, crear hábitats adecuados, desbloquear nuevas habilidades, y expandir ciudad es satisfactorio de forma que pocos juegos logran.

Veredicto: Pokemon reimaginado

Pokemon Pokopia no es solo posiblemente el mejor spinoff que esta serie ha tenido. Captura el espíritu y satisfacción de aquellos clásicos primeros juegos mejor que cualquier cosa que haya llegado en años recientes. Es mecánicamente sólido, técnicamente impecable, y tiene una pizca de inspiración creativa y alegría genuina que no siempre obtienes de títulos Pokemon modernos.

Si ya tienes la Switch 2, es compra obligada. Si estás considerando comprar Switch 2, este es el tipo de exclusivo que justifica la inversión. Tiene potencial para llegar fácilmente a 100 horas de juego incluso jugando solo. El multijugador agrega una capa adicional para quien quiera compartir experiencia.

El juego que funciona tanto para fanáticos acérrimos de Pokemon que quieren ver la franquicia desde perspectiva completamente nueva, como para fans de simuladores cozy que ni siquiera necesitan conocer pokemones para disfrutarlo. Los bichos te conquistarán de todas formas.

10/10. El mejor Pokemon en más de una década para mi gusto, y eso que no es la fórmula clásica.