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“Hay testigos”: Araos contradice a Lincolao y asegura que sí hubo orden de desvinculaciones masivas PAÍS Foto: AgenciaUNO

“Hay testigos”: Araos contradice a Lincolao y asegura que sí hubo orden de desvinculaciones masivas

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El exsubsecretario Rafael Araos aseguró que la instrucción para diseñar un ajuste de personal sí existió y apuntó a “profundas diferencias” con la ministra Ximena Lincolao, quien había negado públicamente un plan de despidos masivos dentro de la cartera.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La crisis en el Ministerio de Ciencia volvió a escalar luego de que Rafael Araos contradijera públicamente la versión entregada por Ximena Lincolao y asegurara que sí hubo instrucciones para preparar una reducción masiva de personal dentro de la cartera. El exsubsecretario sostuvo además que su salida respondió a desacuerdos más profundos sobre la conducción del ministerio, en medio de un conflicto que venía creciendo desde abril y que terminó arrastrando otras bajas en el equipo ligado a su gestión, aumentando la presión sobre la ministra.
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La tesis de las “diferencias de estilo” que intentó instalar Ximena Lincolao para explicar la salida de Rafael Araos se mantuvo intacta apenas por unas horas. Este martes, el propio exsubsecretario salió a desmentir públicamente a la ministra y aseguró que sí existió una orden para diseñar un plan de desvinculaciones masivas dentro del Ministerio de Ciencia.

En declaraciones exhibidas por Chilevisión Noticias, Araos afirmó que “la orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones masivo es real y hay testigos”, contradiciendo directamente a Lincolao, quien durante la mañana había negado en Radio Infinita cualquier ajuste de personal y atribuido el quiebre a diferencias laborales y de gestión.

El infectólogo sostuvo además que el conflicto no se limitó al tema de los despidos. “Fue la gota que rebalsó el vaso”, afirmó, apuntando a “profundas diferencias de fondo y forma” sobre la conducción del ministerio.

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La tensión venía escalando desde fines de abril, cuando —según distintas versiones internas— la ministra pidió avanzar en un ajuste que afectaría a cerca de un tercio de la dotación. El episodio terminó con la salida de Araos y arrastró además las renuncias de Camila Skewes y Alejandra Tagle, en medio de crecientes cuestionamientos a la conducción de Lincolao.

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