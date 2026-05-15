Los lentes inteligentes de Meta preocupan por “invadir la privacidad”, aunque se venden como nunca

No obstante, las ventas siguen al alza. A día de hoy, se han vendido ya siete millones de pares —una cifra que continúa creciendo—, según datos de la propia compañía.

“Son uno de los productos de electrónica de consumo de más rápido crecimiento en la historia”, alardeó a principios de este año Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta.

Tracy Clayton, portavoz de Meta, le declaró a la BBC que los usuarios deben hacer un uso responsable de cualquier tecnología.

“Contamos con equipos dedicados a limitar y combatir el uso indebido; sin embargo, al igual que ocurre con cualquier tecnología, la responsabilidad última recae en cada individuo”.

Ahora, otras grandes empresas tecnológicas planean sumarse a lo que podría convertirse en la tan esperada nueva categoría de productos de la industria tecnológica.

Según diversas informaciones, Apple estaría desarrollando su propia versión de lentes inteligentes, cuyo lanzamiento podría producirse el próximo año. Por su parte, Snap ha anunciado que este mismo año lanzará una nueva versión de sus lentes inteligentes, bautizadas como Specs.

Google también se dispone a intentarlo de nuevo en el ámbito de los lentes inteligentes, más de una década después del sonado fracaso de sus Google Glass, un dispositivo que la compañía retiró del mercado general apenas dos años después de su lanzamiento, tras recibir duras críticas y suscitar serias preocupaciones en materia de privacidad debido a su elevado precio.

Se espera que todos estos dispositivos ofrezcan alguna combinación de tecnologías de inteligencia artificial (IA) y realidad aumentada (RA) —tal como hacen los lentes de Meta—, lo cual suele requerir la incorporación de una cámara.

Usos productivos

Por supuesto, las formas en las que la gente usará la próxima generación de lentes inteligentes no será del todo negativa.

Mark Smith lleva puestas sus lentes Meta Ray-Ban todos los días.

“Los he usado por todo el mundo, en todo tipo de lugares. Sus funciones básicas son fantásticas”, comentó Smith.

Como socio de la firma de asesoría ISG —especializada en software empresarial—, Smith puede ser clasificado como un usuario pionero y experto en tecnología.

Sin embargo, las razones por las que le gustan estos lentes no tienen nada que ver con grandes avances en sus capacidades tecnológicas.

Le gusta usarlos mientras lava los platos en casa, ya que le facilitan escuchar música o un pódcast sin aislarlo de los ruidos del entorno, algo que sí hacen la mayoría de los auriculares.

Atender llamadas telefónicas a través de los lentes resulta sumamente sencillo. Cuando viaja, agradece no tener que sacar el teléfono constantemente para tomar una foto o grabar un video rápido.

Aun así, Smith señaló que existen algunos problemas potenciales de privacidad que resultan evidentes.

La pequeña luz que se prende cuando los lentes están grabando se ve tenue a la luz del día y, muchas veces, pasa desapercibida, dijo.

La mayoría de la gente parece no tener ni idea de que lleva puesto algo distinto a unos lentes convencionales.

Si los productos de inteligencia artificial o los lentes inteligentes de otras compañías llegaran a venderse tan bien como la versión de Meta, los investigadores prevén que hasta 100 millones de personas adquirirán un par en los próximos años.

Si tal predicción se hiciera realidad, la capacidad de las instituciones para hacer cumplir las normas y leyes —que habitualmente prohíben grabar en lugares como tribunales, museos, cines, hospitales y baños— se vería seriamente comprometida en el momento en que, de repente, millones de lentes se convirtieran también en cámaras.

David Kessler, abogado que dirige el área de privacidad en EE.UU. de la firma Norton Rose Fulbright, comentó que muchos de sus clientes corporativos ya se están viendo obligados a lidiar con esta situación.

“Podríamos adentrarnos en terrenos bastante oscuros”, advirtió Kessler. “No soy en absoluto un detractor de la tecnología, pero, desde una perspectiva social… ¿tendré que estar pendiente [de si me están grabando] cada vez que salga a la calle?”.

Además, según se ha informado, Meta planea incorporar tecnología de reconocimiento facial en una versión actualizada de sus lentes; esto significaría que los usuarios no solo tendrían la capacidad de grabar a cualquier persona de manera subrepticia, sino también de identificarla al instante.