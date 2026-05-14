Al Pan Pan: analizamos la victoria en el Congreso del Ejecutivo por Ley Miscelánea
Hoy en Al Pan Pan: analizamos la aprobación en particular del proyecto de Reconstrucción Nacional y la polémica por los dichos del presidente José Antonio Kast, quien calificó como una “metáfora” su promesa de expulsar a 300 mil migrantes irregulares.
Ayer comenzó una maratónica sesión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para resolver las más de 1.600 enmiendas presentadas al proyecto de Reconstrucción Nacional.
Pese a ello, y dada la mayoría oficialista en esa instancia legislativa, el Gobierno logró que la propuesta fuera aprobada en particular y continúe su tramitación.
En otro ámbito, polémica generaron los dichos del presidente José Antonio Kast respecto de su promesa de campaña de expulsar a unos 300 mil inmigrantes irregulares. Ahora sostuvo que se trataba de una “metáfora”.
Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre este tema junto a Javier Couso, abogado constitucionalista y director del Doctorado en Derecho de la UDP.
Polémica generaron las palabras del presidente José Antonio Kast al comentar su promesa de campaña de expulsar a inmigrantes irregulares, incluso utilizando una cuenta regresiva para ejecutar la medida.
“Algunos dicen: ‘Oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iban a expulsar a 300 mil migrantes…’. Es una metáfora. Si alguien cree que en un día se iban a expulsar a 300 mil, creo que entendió mal el mensaje”, comentó el mandatario.
En la oposición surgieron críticas. La senadora independiente Fabiola Campillai apuntó que “cuando dijo que iba a expulsar a 300 mil migrantes apenas asumiera el Gobierno, todos entendimos que cuando asumiera expulsaría 300 mil migrantes. Mentir no es una metáfora”.
Analizamos esta situación junto a Pablo Matamoros, investigador del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, exasesor digital de la Presidencia (Piñera I) y experto en comunicación política digital.