Alerta en América Latina por violencia sexual digital y riesgos de la IA en niños y adolescentes

La red Grooming LATAM presentó el 28 de mayo en Costa Rica la Guía Regional de Prevención – Edición 2026, un documento elaborado por 32 organizaciones de 17 países de América Latina para enfrentar el aumento de las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes mediadas por inteligencia artificial generativa.

El objetivo del lanzamiento es establecer un marco común de orientación para familias de la región y, al mismo tiempo, elevar exigencias a los Estados y a las plataformas tecnológicas ante lo que la red define como una nueva generación de riesgos digitales.

IA generativa y nuevas formas de abuso digital

La guía incorpora por primera vez un apartado específico sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en delitos y agresiones, incluyendo fenómenos como la nudificación digital, los deepfakes sexuales, la sextorsión con material sintético y la automatización del grooming mediante chatbots.

El documento integra enfoque de derechos, perspectiva de género y una adaptación a la realidad latinoamericana, advirtiendo que estas tecnologías están ampliando la escala y sofisticación de las violencias sexuales en entornos digitales.

Diagnóstico regional: brechas de conocimiento y alta exposición

El análisis se sustenta en el Informe Regional Grooming LATAM 2024-2025, basado en 28.360 encuestas anónimas a niñas, niños y adolescentes de entre nueve y 17 años en 14 países.

Según el estudio, el 72,8% no sabe qué es el grooming y el 60% mantiene conversaciones con personas desconocidas en redes sociales y juegos en línea.

El mismo informe señala que el 77,7% ha accedido a contenido sexual explícito, en muchos casos sin acompañamiento adulto ni educación sexual integral previa. Además, el 75,7% desconoce el concepto de identidad digital, el 33,3% ha practicado sexting alguna vez y el 64,9% cree saber más de tecnología que sus padres o tutores.

Uso temprano de dispositivos y aumento del tiempo en pantalla

La guía advierte que el 28% de niñas, niños y adolescentes accedió a su primer teléfono móvil con conexión antes de los nueve años, mientras que el 36,8% pasa entre cinco y seis horas diarias frente a pantallas.

Para la red, esta combinación aumenta la exposición a entornos donde el contacto con desconocidos, la circulación de contenido sexual y la explotación mediante herramientas automatizadas han escalado rápidamente.

Escenario global: cifras que evidencian el avance del problema

El informe incorpora datos internacionales de la Internet Watch Foundation, que en su reporte Harm Without Limits 2026 identificó durante 2025 un total de 8.029 imágenes y videos de violencia sexual contra menores generados por inteligencia artificial, con un aumento de 260 veces respecto del año anterior.

El 97% del material corresponde a niñas.

En paralelo, la National Center for Missing & Exploited Children reportó, a través de su CyberTipline, más de un millón de denuncias vinculadas al uso de inteligencia artificial generativa en contenidos de explotación.

Caso Grok y debate sobre responsabilidad tecnológica

La guía también incorpora el caso del chatbot Grok, documentado entre diciembre de 2025 y enero de 2026 por el Center for Countering Digital Hate.

Según el informe, el sistema integrado en la plataforma X generó cerca de 3 millones de imágenes sexualizadas en 11 días, incluyendo alrededor de 23.000 que simulaban material de violencia sexual contra menores.

El episodio es presentado como un punto de inflexión en el debate global sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas en el desarrollo y control de herramientas de inteligencia artificial.

Demandas a la industria tecnológica

La nueva edición de la guía establece cinco exigencias principales al sector tecnológico: filtrado de datasets de entrenamiento mediante listas hash verificadas por la Internet Watch Foundation y el National Center for Missing & Exploited Children; prohibición efectiva de aplicaciones de nudificación; mecanismos de retiro de contenido con plazos máximos de 48 horas alineados con el estándar de la TAKE IT DOWN Act; reporte obligatorio a NCMEC y líneas de denuncia regionales; y transparencia algorítmica con auditorías independientes.

Grooming Argentina creó Grooming LATAM en 2023, como una iniciativa de articulación regional que hoy reúne a 32 organizaciones en 17 países.

La red se organiza en tres consejos consultivos —Norte, Centro y Sur— y ha desarrollado trabajo en prevención, incidencia legislativa, capacitación profesional, articulación con plataformas tecnológicas y acompañamiento a víctimas.