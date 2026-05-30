Patrimonio y Defensa Nacional: hacia una visión integradora

La dictación de la Ley N.º 21.045, que creó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, marcó un cambio estructural en la comprensión del patrimonio cultural en Chile. La nueva institucionalidad avanzó hacia una concepción sistémica, transversal y coordinada del patrimonio nacional. La ley estableció expresamente que el Ministerio creado debe actuar como “órgano rector”, velando por “la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia cultural y patrimonial” e impulsando su incorporación transversal en la actuación del Estado.

Esa lógica permitió consolidar diversos sistemas y subsistemas patrimoniales: monumentos nacionales, patrimonio inmaterial, archivos, bibliotecas, museos, patrimonio indígena, patrimonio digital y educación patrimonial, entre otros. El propio Plan Nacional de Patrimonio Cultural 2021-2026 enfatiza la necesidad de una articulación pública intersectorial, sustentada en mecanismos permanentes de coordinación entre ministerios y organismos del Estado.

Sin embargo, existe todavía un ámbito patrimonial de enorme relevancia histórica, territorial y simbólica, que permanece insuficientemente integrado a la arquitectura institucional del cual resulta particularmente oportuno comentar a propósito de la reciente conmemoración de las Glorias Navales, el pasado 21 de mayo: este es el patrimonio de la Defensa Nacional.

Chile posee uno de los patrimonios de defensa más extensos y diversos de América Latina. Este patrimonio incluye fortalezas, fuertes y baterías costeras; archivos históricos, colecciones museográficas, monumentos, sitios vinculados a campañas militares, infraestructura naval y aeronáutica, tradiciones institucionales, patrimonio subacuático; bandas y repertorios musicales, ceremoniales, memorias territoriales y un vasto patrimonio documental, tecnológico e industrial desarrollado por las Fuerzas Armadas durante más de dos siglos de vida republicana.

Sin embargo, este acervo continúa disperso entre instituciones militares, museos institucionales, archivos especializados y unidades territoriales que, aunque realizan esfuerzos valiosos, operan muchas veces sin un marco común de gestión patrimonial, sin estándares homogéneos y sin una articulación sistémica con la institucionalidad cultural del Estado.

Paradójicamente, el propio Ministerio de Defensa Nacional reconoció esta carencia integradora al crear, en 2014, el Consejo Asesor de Cultura y Patrimonio de la Defensa Nacional, concebido precisamente como un órgano destinado a coordinar y promover la cultura y el patrimonio en el ámbito de la Defensa.

La resolución que lo creó identifica funciones tan relevantes como la coordinación interministerial, la conservación patrimonial, la promoción cultural, la educación y la gestión del Archivo Histórico del Ministerio de Defensa Nacional. Los propósitos esperados con la instalación de esta entidad asesora, sin embargo, parecen no haberse logrado.

El patrimonio de la Defensa Nacional requiere de un enfoque ecosistémico. Los museos militares, navales y aeronáuticos; los archivos históricos institucionales, las colecciones de armamento y tecnología, las fortificaciones, el patrimonio inmueble, las tradiciones ceremoniales y la memoria histórica asociada a la Defensa no deberían entenderse como expresiones aisladas, sino como componentes de un verdadero subsistema patrimonial especializado, integrado al Sistema Nacional del Patrimonio Cultural.

Esa labor integradora y sistémica le corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, entidad llamada a ejercer una función de articulación estratégica del patrimonio de la Defensa, coordinando a las distintas ramas institucionales y vinculándolas con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y los gobiernos regionales, como también con otras organizaciones públicas y privadas.

Chile posee las capacidades institucionales para avanzar en esa dirección. La Ley 21.045 ya ofrece el marco conceptual: coordinación, transversalidad, memoria histórica y gestión sistémica del patrimonio. El desafío pendiente consiste ahora en incorporar plenamente el patrimonio de la Defensa, integrada a través de una gestión ministerial, a esa arquitectura nacional, no como un ámbito separado, sino como uno de los componentes relevantes de la memoria y del patrimonio cultural de la República.

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