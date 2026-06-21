La nueva carrera por la resistencia real de la tecnología

La mayoría de las personas no pone a prueba su teléfono escalando una montaña ni expone su notebook a condiciones militares. La verdadera prueba suele ocurrir en momentos mucho más simples: cuando el smartphone se resbala del bolsillo, cuando un computador recibe un golpe dentro de una mochila o cuando un cargador cae al suelo por solo Dios sabe cuanta vez.

Durante años, la industria tecnológica nos acostumbró a hablar de potencia, cámaras y autonomía. Cada nuevo lanzamiento prometía mejores fotografías, más rendimiento o baterías capaces de durar jornadas completas. Sin embargo, silenciosamente, otro atributo comenzó a ganar protagonismo: la resistencia.

Cada vez es más común ver fabricantes destacando estructuras reforzadas, marcos metálicos, vidrios más resistentes y diseños pensados para absorber impactos. En eventos de lanzamiento, los dispositivos son sometidos a golpes, inmersión en agua, presión e incluso pruebas que hace algunos años parecían reservadas para equipos industriales.

Del laboratorio a la vida real

Para la industria, el desafío ya no parece estar únicamente en superar pruebas controladas. Según explica Kenji Tsukame, vocero regional de Xiaomi LATAM, la conversación ha cambiado durante los últimos años y “la ingeniería ya no se enfoca solo en sobrevivir a una prueba, sino en resistir el uso cotidiano”.

La frase resume una transformación importante. Durante años las demostraciones se centraron en escenarios extremos. Hoy las marcas parecen más interesadas en mostrar cómo un dispositivo puede soportar los accidentes que efectivamente ocurren en la vida diaria.

Y es que, al final, la mayoría de los teléfonos no se rompen durante una expedición a una montaña ni bajo condiciones militares. Se rompen cuando se caen del bolsillo.

La reflexión surgió durante la presentación en Chile del Redmi Note 15, realizada en enero, instancia en la que Xiaomi puso énfasis precisamente en la evolución que ha tenido la industria en aspectos como resistencia y durabilidad. Tsukame asegura que el objetivo actual ya no es fabricar dispositivos indestructibles, sino equipos capaces de mantener su desempeño y funcionalidad después de enfrentar el desgaste y los accidentes propios del uso cotidiano. En esa lógica, la resistencia dejó de ser un evento puntual y comenzó a entenderse como una condición permanente.

Cuando la resistencia deja de ser exclusiva de la gama alta

Una de las señales más claras de este cambio es que la resistencia dejó de ser una característica reservada para equipos especializados o modelos premium.

Honor, por ejemplo, ha convertido la durabilidad física en uno de los pilares de varios de sus dispositivos. Durante los últimos lanzamientos de la serie Lite, la compañía ha realizado demostraciones donde los teléfonos soportan golpes, caídas e impactos que hace algunos años parecían imposibles en equipos orientados al mercado masivo.

Según explica Camila Antonucci, PR Specialist de Honor Chile, el objetivo de estas pruebas no es recrear escenarios extremos, sino representar situaciones que ocurren todos los días.

“Cuando mostramos el teléfono resistiendo impactos frontales, caídas en superficies duras o choques accidentales, estamos representando el temor diario de cualquier usuario: que el smartphone se te resbale del bolsillo al bajarte del auto, que caiga del velador mientras duermes o el clásico golpe contra el suelo al sacarlo de la cartera o mochila”.

Detrás de estas demostraciones existe también un trabajo de ingeniería orientado a absorber mejor la energía de los impactos. En el caso del HONOR Magic8 Lite, la compañía asegura haber reforzado las esquinas, los bordes y la estructura interna del dispositivo mediante sistemas de amortiguación diseñados para proteger la pantalla y los componentes internos frente a caídas accidentales.

Para Antonucci, la diferencia entre una prueba de laboratorio y un accidente cotidiano es precisamente uno de los principales desafíos que enfrenta hoy la industria.

“Los accidentes reales ocurren en ángulos impredecibles y sobre superficies distintas. No diseñamos un teléfono para que apruebe un examen técnico; lo diseñamos para que sobreviva intacto al día a día de nuestros usuarios”.

Los notebooks también entraron a la carrera

La resistencia física ya no es una preocupación exclusiva de los smartphones o incluso los relojes inteligentes. Los notebooks enfrentan desafíos distintos, pero igual de exigentes. Viajan diariamente en mochilas, se apoyan sobre superficies irregulares, reciben presión constante y dependen de componentes mecánicos que sufren desgaste con el uso.

Durante una reciente presentación de ASUS, uno de los ejercicios más llamativos no estuvo relacionado con inteligencia artificial ni con rendimiento. La marca realizó distintas pruebas enfocadas en situaciones de uso cotidiano, desde derramar agua sobre el teclado hasta dejar caer un notebook desde aproximadamente 1,2 metros de altura, una distancia similar a la de un escritorio convencional. Tras las pruebas, el equipo continuó funcionando con normalidad.

Más allá del impacto visual, el objetivo era poner énfasis en aspectos que rara vez aparecen en las campañas publicitarias tradicionales: la resistencia de las bisagras, la firmeza de los puertos de conexión y la capacidad estructural del chasis para soportar pequeños accidentes que pueden ocurrir durante el uso diario.

Según explica Ronny Ibarra, Commercial Sales Manager de ASUS Chile, esos son precisamente algunos de los puntos más sensibles en un notebook moderno: “las zonas de mayor interacción física, como bisagras, puertos, chasis, teclado, touchpad y pantalla, concentran movimiento, presión, transporte y conexión constante de periféricos, por lo que están expuestas diariamente a golpes menores, rayaduras, polvo, humedad y cambios de temperatura”.

La evolución de los equipos también ha obligado a resolver una contradicción importante: los usuarios quieren dispositivos cada vez más livianos y delgados, pero también más resistentes.

“La resistencia ya no depende de construir equipos gruesos o pesados, sino de combinar materiales livianos con un diseño interno inteligente que mantenga la rigidez estructural en formatos ultradelgados”, señala Ibarra.

Por eso, las pruebas que los fabricantes consideran más cercanas a la experiencia real ya no son únicamente las caídas controladas. También incluyen vibraciones por transporte, apertura y cierre constante de la pantalla, presión sobre el chasis y el desgaste acumulado que produce trasladar un computador todos los días entre la oficina, el hogar o una sala de clases.

La resistencia que no se ve

Cuando un teléfono o notebook golpea el suelo, la atención suele centrarse en la pantalla o la carcasa. Sin embargo, el impacto también pone a prueba componentes internos que deben seguir funcionando después del golpe.

Procesadores, sistemas de almacenamiento, memorias y circuitos forman parte de una estructura cada vez más compacta, donde cada milímetro cuenta.

La tendencia hacia dispositivos más delgados y livianos ha obligado a fabricantes y desarrolladores de componentes a trabajar de forma conjunta para optimizar el espacio disponible sin comprometer la estabilidad de funcionamiento.

Según explica Shirley Romero, gerente de ventas de consumo de AMD para Chile y Argentina, el desafío actual consiste en integrar cada vez más capacidades dentro de equipos portátiles sin sacrificar eficiencia ni confiabilidad: “la miniaturización ha permitido que hoy tengamos notebooks más delgados y livianos, pero con capacidades que antes requerían equipos mucho más grandes”.

Aunque gran parte de la conversación sobre resistencia suele concentrarse en el exterior de los dispositivos, la ingeniería interna también juega un papel importante para que un equipo siga funcionando después de enfrentar golpes, vibraciones y el desgaste propio de la movilidad cotidiana.

La resistencia también llegó a los accesorios

La conversación sobre durabilidad suele centrarse en teléfonos y computadores, pero existe una categoría de productos que probablemente enfrenta más golpes, caídas y traslados que cualquier otra: los accesorios tecnológicos.

Powerbanks, cargadores, cables y estaciones de energía portátiles pasan buena parte de su vida dentro de mochilas, maletas, bolsos o compartimentos de automóviles. Se caen, se aplastan bajo otros objetos y son sometidos a miles de ciclos de conexión y desconexión.

Según explica Nicolás Fernández, PR de Anker Innovations, el uso cotidiano de estos dispositivos se ha vuelto cada vez más exigente y “a diferencia de hace algunos años, hoy los accesorios tech están expuestos a escenarios de uso mucho más demandantes. Los usuarios transportan sus dispositivos constantemente entre la casa, la oficina, el gimnasio, aeropuertos y espacios al aire libre”.

Para la compañía, esto ha obligado a replantear la forma en que se diseñan productos que tradicionalmente eran considerados accesorios secundarios y hoy sus productos, según señala Fernández, “son diseñados para soportar las condiciones reales a las que se enfrentan los consumidores y no únicamente para cumplir certificaciones de laboratorio”.

La tendencia también refleja un cambio en el comportamiento de los consumidores. Si hace algunos años la conversación giraba principalmente en torno a potencia, velocidad o capacidad de carga, hoy cada vez más personas preguntan cuánto tiempo durará un producto y qué tan preparado está para resistir el uso diario.

Más allá de las pruebas extremas

Durante años, la industria intentó demostrar que sus dispositivos podían sobrevivir a situaciones extraordinarias y sacadas de la ciencia ficción pero ya no se trata de resistir una caída desde una montaña o sobrevivir a condiciones de laboratorio especialmente diseñadas para impresionar. El verdadero desafío consiste en soportar los accidentes, golpes y desgastes que ocurren todos los días.

Porque para la mayoría de las personas, la verdadera prueba de resistencia nunca ocurre en un entorno controlado, ocurre cuando el teléfono se resbala del bolsillo. Cuando el notebook recibe un golpe dentro de una mochila. Cuando un cargador cae al suelo por décima vez o cuando una estación de energía pasa horas viajando en el maletero de un vehículo.

La industria parece haber entendido algo fundamental: la durabilidad ya no es un atributo aspiracional. Hoy es una expectativa y, en muchos casos, el mínimo esperado. Porque mientras los dispositivos son cada vez más costosos y permanecen más tiempo en nuestras manos, la verdadera innovación podría no estar en el próximo procesador o la próxima cámara, sino en algo mucho más simple: que el equipo siga funcionando después de esa caída que todos sabemos que tarde o temprano ocurrirá.