Tohá y el futuro del progresismo: “Lo importante es renovar el proyecto, actualizarlo y nutrirlo”

La ex ministra del Interior Carolina Tohá ha desplegado una intensa agenda para reflexionar sobre el futuro rol de la centro izquierda, informó este domingo el diario El Mercurio.

A un año de perder las primarias frente a la candidata comunista Jeannette Jara, Tohá ha estado en foros y medios de comunicación.

“Lo que espero que salga es una claridad para hacer una propuesta al país para los próximos cuatro años, cuando vuelva a competirse por el gobierno”, señaló la ex ministra.

El miércoles participó en un foro en la Universidad Católica, citado por el movimiento Avanzar con el exsenador y embajador en Chile, Francisco Chahuán; el jueves estuvo en el colegio San Ignacio del Bosque, en el congreso del Liderazgo para la Democracia, donde compartió un panel con los alcaldes Tomás Vodanovic, Claudio Castro y Jaime Bellolio; luego en el Partido Socialista para participar en la primera jornada de reflexión interna en la colectividad de cara a su congreso ideológico; y finalmente en TVN.

Todo apunta a la necesidad de una autocrítica y reflexión sobre el proyecto político del sector que representa.

“Me ha tocado en los últimos días participar en varios debates, ir a varios medios de comunicación. Lo hago porque estos temas me inquietan, hay muchas cosas que me preocupan y trato de aportar”, comentó.

“Mi principal definición en esta etapa es contribuir a espacios que permitan mirar con más perspectiva, repensar hacia adelante un proyecto progresista para estos nuevos tiempos, sacar lecciones de lo que ha sucedido en los últimos años. Debates como este que tuve en el PS se están viendo todo el tiempo, se están armando grupos, hay núcleos de reflexión, se intercambian documentos. Observo una cosa muy esperanzadora, que es la inquietud por reflexionar, por pensar, por hacerse preguntas, y por más que vayan ellos y me metan en algunas cosas de contingencia, mi mayor apuesta es poder contribuir ahí”, afirmó.

Anteriormente, el 5 de junio, se reunió además con la directiva nacional del Partido Liberal, desde el cual hablaron de “un enriquecedor encuentro, una instancia crucial donde abordamos los grandes desafíos de nuestro país y, de manera muy especial, el rol, los retos y la proyección de los del liderazgo femeninos en los escenarios actuales”.

Su presencia coincide con un diagnóstico que existe en la discusión interna socialista, la escasez de liderazgos fuertes de la colectividad que se proyectan como figuras nacionales. El principal tema que ha abordado todos los distintos foros es su diagnóstico sobre el presente de la centro izquierda y sobre el futuro del sector.

“Hay muchos roles distintos, hay algunos a los que les toca estar en el Parlamento, tienen que pronunciarse frente a los proyectos de ley, tienen que fiscalizar, pero el mundo, el espacio del progresismo, es mucho más amplio que el Parlamento, y ahí somos otros los que tenemos que jugar en otras canchas. Y en esas otras canchas es donde hay que hacerse estas preguntas que no tienen una respuesta automática”, manifestó.

Tohá sostiene que es partidaria de que este debate sobre el proyecto político tenga como resultado final la política de alianzas, y no al revés.

“Primero uno tiene que decidir quién es, qué quiere y qué propone, y de ahí ver con quién lo va a hacer. Esa idea de que ‘hay que estar todo juntos siempre para todo’ o ‘hay gente con la que no tenemos que estar en ningún caso’, yo creo que esas son conversaciones que se dan más en otra etapa, no en esta. Lo importante es renovar el proyecto progresista, actualizarlo, nutrirlo, y ahí veremos con quién y cómo”, concluyó.