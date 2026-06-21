Schalper anticipa su rechazo a la acusación constitucional contra Grau

El diputado de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper anunció este domingo su voto en contra respecto de la acusación constitucional hacia el exministro de Hacienda Nicolás Grau, que se discutirá esta semana en la Cámara Baja, informó Emol.

Junto a él, aseguró el propio legislador, también rechazarán la moción un grupo de parlamentarios de su colectividad, en medio de un debate por el estado financiero heredado del gobierno anterior del ex Presidente Gabriel Boric.

“Va a haber un grupo de parlamentarios que vamos a votar en contra de la acusación del ministro Grau”, dijo Schalper en conversación con T13.

“Es evidente que la gestión financiera del gobierno anterior fue desastrosa. Yo creo que eso nadie lo discute y la mejor elocuencia de esto, la mejor sanción, fue que el 58% de los chilenos le dijo que ‘no queremos más con ustedes'”, afirmó.

Sin embargo, también se manifestó a favor de terminar con “la polarización”, y criticó “la indolencia que supone dedicarle 30 meses a acusaciones constitucionales y la polarización de hacer de la acusación constitucional parte integrante de la guerrilla permanente. Porque al final, terminan pagando los más pobres”.

Cambios en AC

Junto con manifestar su rechazo a la iniciativa, Schalper ahondó en el proyecto de reforma que busca elevar los requisitos para acusar constitucionalmente a ministros de Estado.

“Hay que corregir una normativa que es insuficiente”, subrayó. “Busca subir de 10 a 20 las firmas para presentar estas acusaciones y que para poder aprobarlas se necesitan 78 votos”, explicó.

“Es absolutamente absurdo que para interpelar a un ministro, tu necesites más firmas que las que necesites para acusar a alguien de ese nivel y peor aún, que para aprobar una acusación constitucional a un ministro, ni siquiera necesites la mayoría en la Cámara”, agregó.

“En las últimas dos legislaturas, en los últimos dos gobiernos, se han presentado 30 acusaciones constitucionales contra personas políticas. Piense usted, 10 días desde que se anuncia, 10 días de tramitación, en la defensa seis días, o sea, tenemos casi 30 meses perdidos. Casi un tercio de los últimos dos gobiernos”, dijo.

“En buena hora hemos puesto el foco en que esto se fortalezca para dejar atrás esta temporada de acusaciones constitucionales”, concluyó.