Alessandri III: El plan maestro de la UDI para suceder a Kast

¡Hola a todos! La alarma sobre un eventual tráfico de niños haitianos, luego de revelarse un preinforme reservado de Contraloría, se ha transformado en un verdadero búmeran para el gobierno.

El documento no incluía en ninguna parte las palabras “trata” ni “tráfico” – como se especuló en un comienzo– sino más bien alusiones a mal cruce de datos, escasez de protocolos y seguimiento oportuno de los casos. (Ver aquí)

En la UDI, en tanto, ya empezaron a mirar el calendario… pero con miras al 2029. En el memorial de Jaime Guzmán, Pablo Longueira no solo bendijo la candidatura de Jorge Alessandri para presidir el partido, sino que lo encaminó directamente a La Moneda. Mientras Renovación Nacional y Republicanos afinan sus propias cartas, los gremialistas empujarían la idea de un tercer Alessandri a la presidencia.

Mientras el Gobierno ha puesto el crecimiento y la atracción de inversión extranjera en el centro de su agenda, una de las visitas empresariales más influyentes del mundo pasó por La Moneda –casi– sin enterarnos. Susan Segal, la poderosa CEO de Americas Society/Council of the Americas, se reunió con José Antonio Kast y al menos cuatro ministros, pero el Gobierno no dijo nada. La paradoja es difícil de ignorar: fue la propia organización estadounidense la queinformó sobre el encuentro y con fotos de presidencia incluida.

Se acabó el misterio. El nuevo embajador en Israel, Gabriel Zaliasnik, ya llegó a Israel, pero su verdadero itinerario podría depender más del Ministerio Público que de Cancillería. Imputado en una arista del caso Audios, una eventual formalización abre un inédito dilema: si la justicia lo cita y no se presenta, el Gobierno podría terminar tramitando una solicitud de extradición contra su propio representante diplomático.

En el Ministerio Público ya no basta con perseguir al Tren de Aragua: también hay que sobrevivir a las guerras internas. Mientras Héctor Barrossuma éxitos investigativos, Ángel Valencia sigue quitándole espacios de poder y hasta la “Operación Tokio” podría cambiar de manos. Por si fuera poco, el jefe de la Fiscalía Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, quedó bajo presión tras revelarse la destrucción de chats del celular de Andrés Chadwick. ¡El ambiente al interior se corta con cuchillo!

La Sala Cuna Universal volvió al centro del debate, pero el verdadero incendio no está en el derecho, sino en la cuenta por pagar. El Gobierno propone financiar el nuevo sistema reasignando recursos del seguro de cesantía, una fórmula que ya desató críticas por “desvestir un santo para vestir otro”. Y mientras se promete universalidad, el fantasma del copago y las dudas sobre la capacidad de la red pública amenazan con convertir el consenso en una nueva batalla legislativa.

Para cerrar, un error digno de principiante que dejó al descubierto el exclusivo club de Peter Thiel, donde conviven magnates tecnológicos y gurús libertarios lejos del escrutinio público. La filtración no solo reveló una agenda que mezcla geopolítica, inteligencia artificial y hasta alusiones a la vida sexual: también conectó el círculo íntimo del trumpismo tecnológico con José Piñera, el histórico ideólogo de las AFP.

Antes de comenzar la lectura de esta nueva edición de +Política de El Mostrador, los invitamos a compartir este newsletter y a sumar a más personas inscribiéndose aquí. Así podremos seguir haciendo crecer esta comunidad de lectores interesados en los entretelones de la política.

1

El plan maestro de la UDI para suceder a Kast

Aunque aún faltan casi cuatro años para la próxima elección presidencial, este viernes el diputado Jorge Alessandri Vergara y Pablo Longueira anunciaron que conformarán una lista única para las próximas elecciones internas de la UDI. En ese contexto, el último coronel de la vieja guardia gremialista dio públicamente su respaldo al actual timonel de la Cámara como eventual carta del partido para llegar a La Moneda.

En el memorial de Jaime Guzmán, ubicado en Vitacura, Longueira recordó dos anécdotas. Una de 1983, cuando la UDI realizó un homenaje al expresidente Jorge Alessandri Rodríguez, tío abuelo del diputado, que en ese momento tenía cuatro años. La segunda fue más decidora.

El pasado 8 de junio, con motivo del cumpleaños número 47 de Alessandri, el exsenador le envió un saludo grabado desde un lugar muy particular: el frontis del Palacio de La Moneda. “Un lugar donde quiero que llegue algún día”, afirmó Longueira ante los presentes, dejando entrever que el destino final de Alessandri no es la sede partidaria de calle Suecia, sino la casa de gobierno.

Las dos anécdotas recogen una discusión profunda que hay al interior de la bancada y del comité de la UDI: llegar a 2029 con un liderazgo nacional creíble para competir en la carrera presidencial. Su eventual postulación es analizada en los círculos políticos no solo como una disputa por el mando partidario, sino como el lanzamiento de una plataforma estratégica para una futura carrera presidencial.

Su actual rol como presidente de la Cámara de Diputados le ha otorgado una visibilidad institucional que ahora busca capitalizar para instalar su nombre como el referente de la derecha chilena, consolidando un liderazgo que trascienda las fronteras de su propia colectividad.

El respaldo de Longueira no es menor. El coronel comparó “el honor de ser el secretario general de Alessandri” con el privilegio que sintió al ser el “primer secretario general de Jaime Guzmán en 1989”. Al poner toda su trayectoria a disposición de la presidencia de Alessandri, Longueira busca que la UDI recupere sus raíces populares mientras proyecta a un líder capaz de trascender las fronteras de su propia colectividad.

La irrupción de Alessandri responde también a la necesidad de la UDI de no quedar rezagada frente a sus socios. En la interna gremialista advierten que RN ya cuenta con rostros proyectables como las senadoras Paulina Núñez, Andrea Valladares y María José Gatica. Por su parte, el Partido Republicano baraja nombres como el de Martín Arrau, siempre que su gestión en el Ministerio de Seguridad sea exitosa.

En este escenario, la UDI ha decidido “cultivar” la apuesta de Alessandri como una carta competitiva desde ahora. Mientras Longueira se encargará de la recuperación del voto en sectores populares y la rearticulación de la base militante —buscando atraer a 10,000 exmiembros—, Alessandri se concentrará en el liderazgo institucional y el sello mediático. A pesar del entusiasmo de la “vieja guardia”, voces internas como la del vicepresidente Eduardo Cretton instan a la cautela, señalando que es apresurado definir candidaturas.

Sin embargo, la señal enviada desde el memorial de Jaime Guzmán es irreversible. Con el respaldo histórico de Longueira y la posición estratégica del diputado en su último periodo en la Cámara, la carrera para suceder a Kast ha comenzado dentro de la UDI, recordando que dos Alessandri llegaron a La Moneda y Jorge Alessandri Vergara puede ser el tercero.

2

La visita que el Gobierno no contó con poderosa red empresarial de EE.UU.

Mientras el Gobierno del presidente José Antonio Kast ha puesto el crecimiento y la atracción de inversión extranjera en el centro de su agenda, una de las visitas internacionales de mayor relevancia para esos objetivos transcurrió prácticamente sin publicidad oficial.

La protagonista fue Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA ), quien sostuvo una intensa agenda de reuniones privadas con el Mandatario y varios de sus principales ministros.

), quien sostuvo una intensa agenda de reuniones privadas con el Mandatario y varios de sus principales ministros. La existencia y detalles de esos encuentros no fueron difundidos por La Moneda ni por las carteras involucradas, sino por la propia organización estadounidense.

De acuerdo con la información publicada por AS/COA, Segal fue recibida por el Presidente Kast en La Moneda y posteriormente se reunió con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el canciller Francisco Pérez Mackenna; el ministro de Economía, Daniel Mas Valdés; y el ministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange.

La agenda incluyó además actividades con representantes diplomáticos y ejecutivos del sector privado, en un programa enfocado en analizar el escenario económico chileno, las perspectivas de inversión y las oportunidades de cooperación entre Chile y Estados Unidos.

No se trata de una organización cualquiera. Americas Society y el Council of the Americas constituyen una de las plataformas de influencia empresarial más relevantes de Estados Unidos para América Latina.

Fundadas por David Rockefeller, reúnen a decenas de las principales multinacionales con presencia en la región y funcionan como un espacio permanente de interlocución entre altos ejecutivos, inversionistas y gobiernos.

Entre sus miembros figuran compañías de los sectores financiero, minero, energético, tecnológico, farmacéutico, industrial y de infraestructura, muchas de ellas con operaciones o intereses estratégicos en Chile.

Sus encuentros suelen congregar a presidentes, ministros, bancos de inversión y líderes corporativos para discutir políticas públicas, estabilidad regulatoria y condiciones para el desarrollo de negocios.

Precisamente por esa influencia resulta llamativo el tratamiento que recibió la visita en Chile. Mientras AS/COA publicó un reporte oficial detallando las reuniones, difundió fotografías y explicó los principales temas abordados, el Gobierno optó por no comunicar públicamente la agenda.

No hubo comunicados de Presidencia, registros en las plataformas oficiales ni información emanada de los ministerios participantes sobre encuentros con una de las organizaciones de lobby empresarial más influyentes del continente.

El contraste adquiere mayor relevancia considerando el momento político y económico. Desde el inicio de su administración, Kast ha insistido en que recuperar la confianza de los mercados y aumentar la inversión privada son condiciones indispensables para acelerar el crecimiento.

En ese contexto, una reunión con la principal ejecutiva de una organización que representa a buena parte de la élite empresarial estadounidense parece alinearse plenamente con las prioridades del Ejecutivo. Sin embargo, la decisión de mantener esas conversaciones fuera de la agenda pública impidió conocer oportunamente su realización y contenido desde las autoridades chilenas.

La visita también puede interpretarse desde una perspectiva geopolítica. Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile, solo por detrás de China, y sigue siendo uno de los principales inversionistas extranjeros en el país. En un escenario internacional marcado por la competencia económica entre Washington y Pekín por ampliar su influencia en sectores estratégicos como minerales críticos, energía, infraestructura y cadenas de suministro, el interés de AS/COA por fortalecer sus vínculos con el Gobierno chileno adquiere una dimensión que trasciende lo meramente protocolar.

Más allá de los temas específicos tratados en las reuniones, el episodio deja abierta una discusión sobre transparencia y acceso a la información pública.

Paradójicamente, fueron los canales institucionales de una organización privada estadounidense los que permitieron conocer una agenda de alto nivel desarrollada en Santiago, mientras las autoridades chilenas guardaron silencio sobre encuentros con representantes de una de las redes empresariales más influyentes de Estados Unidos y con claros intereses en el futuro económico de América Latina.

3

¿Dónde está Gabriel Zaliasnik?

Los rumores esta última semana han alimentado especulaciones y han obligado a formular una pregunta inevitable: ¿Dónde está Gabriel Zaliasnik, el nuevo embajador de Chile en Israel?

La pregunta no es baladí. El embajador está imputado en una nueva arista del caso Audios por la fiscalía de Valparaíso y saber dónde se encuentra permite vislumbrar los pormenores de su destino judicial. Lo que no es poca cosa.

Partamos por despejar las dudas. Zaliasnik ya está en Israel, según confirmó la propia cancillería a +Política, lo que reduce el análisis a un solo flanco: cómo enfrentará un eventual proceso judicial en su calidad de diplomático.

Hay muchas variables al respecto. En primer lugar, hay que decir que la inmunidad del cuerpo diplomático solo opera respecto al país donde ejerce la representación. En ningún caso sobre su país de origen, lo que abre la puerta a avanzar con la investigación aun cuando se encuentre en el extranjero.

En caso de que el Ministerio Público decida formalizar al expresidente de la comunidad judía en Chile, el procedimiento sería citarlo a la audiencia respectiva en el país. Si Zaliasnik no concurre y se establece su condición de rebeldía, el tribunal podría solicitar su extradición.

En este punto, el asunto se pone espinudo. Porque el juzgado de garantía es quien realiza la petición al gobierno y este la ejecuta a través del ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, la solicitud provendría de quienes le dieron los votos de confianza. “Un ridículo total”, asegura un exfiscal que conoce al dedillo estos trámites judiciales.

Lo más apropiado, asegura la misma fuente, es que el gobierno le solicite dejar de ejercer sus funciones y volver a Chile para enfrentar a la justicia. Es aquí donde se abre otro flanco: ¿Qué pasa si Zaliasnik decide quedarse en Israel?

Este fue el caso de Mauricio Israel que obtuvo la nacionalidad israelí en 2009 y enfrentó la situación judicial desde allá. Pese a existir una extradición en su contra por delitos comerciales, la operación internacional nunca fue ejecutada, regresando al país voluntariamente al año siguiente. Si eso sucedió con Mauricio Israel –comenta un abogado–, es difícil predecir qué sucederá con Zaliasnik.

En cualquiera de los casos, asegura un excanciller, la nominación del abogado ha estado lejos de la discreción diplomática.

4

Las grietas que se profundizan en el Ministerio Público

Hace algunos días aparecieron juntos informando acerca de los resultados de la “Operación Tokio”, por medio de la cual la Fiscalía Metropolitana Sur detuvo a los integrantes de la red de lavado de activos del Tren de Aragua en Santiago. Pese a eññp, la distancia entre el jefe de esa repartición, Héctor Barros, y el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, sigue acrecentándose, marcando una fuerte distancia entre uno de los persecutores más reconocidos a nivel nacional e internacional (Barros) y su superior jerárquico.

Como hemos relatado anteriormente, muestras visibles de ese distanciamiento han sido hechos objetivos: se removió a Barros de la subrogancia de Valencia, que los equipos ECOH (que el dirigía) pasarán a manos de la Fiscalía Supraterritorial, y que el Fiscal Nacional no optó por Barros para dirigir la Fiscalía Regional Centro Norte,la más relevante del país debido a que bajo su jurisdicción están La Moneda, los ministerios, el Ejército, la Corte Suprema, etc.

Precisamente el eje de la disputa se ha trasladado hacia la fiscalía supraterritorial, dirigida por Miguel Angel Orellana, un hombre de confianza de Valencia. En ese contexto, fuentes del Ministerio Público indican que al interior de la Fiscalía Nacional se está evaluando seriamente la posibilidad de que la “Operación Tokio” sea reasignada y que quede en manos de la nueva estructura, posibilidad que es vista con recelo en distintas fiscalías, no por falta de capacidad en la estructura que dirige Orellana -donde hay varios fiscales que poseen una amplia experiencia investigando al Tren de Aragua- sino porque estiman que se vería como una nueva “quitada de piso” al persecutor regional sur.

Las cosas para Orellana, en todo caso, no han estado sencillas. Esta semana recibió un torpedo desde el estribor, debido a una nota de La Segundaque relataba cómo en 2025 se habían destruido una serie de chats del teléfono de Andrés Chadwick, por un acuerdo de los fiscales a cargo del caso Factop -entre ellos Orellana – y la defensa del exministro. El acuerdo permitió que Chadwick accediera a entregar su celular a cambio de que solo se usara parte de la información respecto de la que se le preguntaba y que “en relación con el resto del contenido del teléfono celular se me indica por parte del fiscal que será debidamente destruido, de lo cual se dejará la constancia respectiva”. Esta resulta una consideración muy extraña hacia un imputado y que, por lo general, pasa por una audiencia de cautela y la instrucción en ese sentido de parte de un juez de garantía.

5

El búnker de Peter Thiel y la línea directa con José Piñera

No hizo falta ningún espía. El directorio completo de Dialog —la organización privada cofundada en 2006 por Peter Thiel, el padrino intelectual y financiero del trumpismo tecnológico— estaba incrustado en el código fuente de su propio sitio web, sin contraseña, visible para cualquiera que supiera mirar. Lo encontró la hacktivista suiza Maia Arson Crimew. La revista Wired lo verificó y publicó el 16 de junio.

La lista filtrada de 222 inscritos para el retiro anual del grupo —programado para agosto en Dublín, a más de 16.000 dólares por cabeza— incluye al secretario del Tesoro Scott Bessent, al comandante supremo de la OTAN en Europa, al senador Ted Cruz, a Elon Musk, y al cofundador de OpenAI Greg Brockman.

Entre los escasos latinoamericanos convocados aparecen dos pesos pesados del empresariado argentino : Marcos Galperín —fundador y presidente de Mercado Libre— y Wenceslao Casares —fundador de Xapo Bank, pionero de la industria global del bitcoin y exdirector de PayPal y Diem—.

: Marcos Galperín —fundador y presidente de Mercado Libre— y Wenceslao Casares —fundador de Xapo Bank, pionero de la industria global del bitcoin y exdirector de PayPal y Diem—. Ninguno usó su correo institucional para inscribirse: una maniobra legal que los deja fuera del alcance de las leyes de acceso a la información pública.

La agenda del encuentro habla sola: “Navegando la Tercera Guerra Mundial”, “Tecnologías de campo de batalla”, “Construye un culto” y “¿Cómo va tu vida sexual?”. Dialog además opera como un servicio de citas para miembros —con formulario sobre orientación política y estado civil— también expuesto en la filtración.

Y entre los nombres revelados que no figuraban en el directorio público aparece Peter Goettler, presidente del Cato Institute, el think tank libertario de Washington con 172 millones de dólares de fondo patrimonial. Este es un dato con coordenadas chilenas: en el Cato Institute de Goettler lleva tres décadas instalado José Piñera, Distinguished Senior Fellow, copresidente del Proyecto sobre Seguridad Social de esa institución y arquitecto del sistema de AFP chileno bajo Pinochet. Desde esa plataforma, Piñera ha recorrido más de 80 países exportando el “modelo chileno” de pensiones privadas.

Que el magnate tecnológico haya sostenido una reservada reunión cara a cara con José Piñera durante su paso por Santiago—y que además fuera recibido en La Moneda— adquiere ahora una nueva lectura. Fue el exdiputado Johannes Kaiser quien aseguró que el interés de Thiel estaba puesto en la minería chilena. A partir de esa afirmación, distintos análisis recordaron que Piñera no solo es el creador del sistema de AFP, sino también el arquitecto del Código de Minería que abrió el país a la gran inversión privada.

El “jefe institucional” de José Piñera en Washington acaba de quedar expuesto como miembro de un club secreto que discute guerras, cultos y tecnologías de vigilancia junto a funcionarios del gobierno de Trump que regulan —o deberían regular— las industrias representadas en esa misma sala.

6

La encrucijada de la Sala Cuna Universal

Después de años de tramitación el proyecto de Sala Cuna Universal volvió a tomarse la agenda política. Esta semana, el Gobierno ingresó las esperadas indicaciones al proyecto que busca ampliar el acceso a este beneficio y terminar con la discriminación estructural de género, una iniciativa que ha sido valorada por distintos sectores. Sin embargo, el contenido de las modificaciones ya abrió una nueva ronda de cuestionamientos.

El principal foco de la discusión está en el financiamiento. La propuesta del Ejecutivo establece una cotización equivalente al 0,35% de la remuneración, recursos que se obtendrán mediante una redistribución de las cotizaciones ya existentes al seguro de cesantía.

La Moneda defiende la fórmula argumentando que permite financiar el nuevo sistema sin aumentar los costos de contratación para las empresas, pero las dudas apuntan a la sostenibilidad financiera y el impacto de la merma que afectaría al seguro.

La idea no convenció a todos. Una de las voces más críticas ha sido la senadora DC, Yasna Provoste, quien cuestionó que se utilicen recursos destinados originalmente a proteger a los trabajadores frente al desempleo. “Usted no desviste un santo para vestir otro”, dijo al ministro del Trabajo, Tomás Rau.

¿Universalidad? La parlamentaria también puso el foco en el copago. “El ministro dice que no hay copago obligatorio. Es un eufemismo, porque si uno mira el artículo 3 del proyecto, dice que la diferencia entre el monto del aporte de sala cuna y el valor cobrado por el establecimiento respectivo será de cargo de la persona trabajadora. Eso es copago”, advirtió Provoste esta semana.

Provoste además alertó que el Gobierno deberá asegurar el fortalecimiento de la oferta pública de educación inicial, especialmente en regiones donde muchas familias dependen exclusivamente de establecimientos estatales. “La demanda no crea oferta por decreto”, señaló.

Por su parte, el exministro del Trabajo Giorgio Boccardo también manifestó reparos. A su juicio, las indicaciones no contemplan recursos adicionales para fortalecer la red pública de salas cuna, compuesta principalmente por Junji, Integra y establecimientos VTF.

“Pareciera que hay un desconocimiento respecto a cómo opera, en la gran mayoría de las comunas del país, el sistema público”, afirmó.

En ese sentido, ¿qué pasaría con la extensión horaria, la atención durante períodos de vacaciones o el aumento de la demanda que podría generar la ampliación del beneficio? Son otras de las preguntas que instaló el exsecretario de Estado, quien agregó que reconocer un derecho sin fortalecer la capacidad del sistema podría terminar generando problemas en su implementación.

Hemos llegado al final de +Política. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirnos a maspolitica@elmostrador.cl.