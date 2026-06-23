Cuando el guardia de la puerta ya no basta: la nueva infraestructura de confianza digital

Hubo un tiempo en que demostrar quiénes éramos en internet era algo parecido a mostrar el carnet en la entrada de un edificio. Un paso necesario, a veces molesto, pero breve. Ingresar un documento, tomarse una selfie, responder algunas preguntas de seguridad y seguir adelante.

La identidad digital era vista como un requisito. Algo que las empresas debían cumplir para satisfacer regulaciones, prevenir ciertos riesgos o completar un onboarding. Importante, sí, pero todavía percibido como una estación más dentro de un viaje mucho más largo. Hoy esa visión está quedando rápidamente obsoleta.

Para entender el cambio, imaginemos una ciudad. Durante años, la identidad digital fue tratada como un guardia apostado en la puerta de entrada cuya tarea consistía en verificar que quien ingresaba fuera realmente quien decía ser. Una vez cumplida la revisión, el guardia desaparecía de escena.

Pero el mundo digital actual ya no se parece a una pequeña ciudad con una sola entrada. Se parece más a una gigantesca red de carreteras, túneles, estaciones, aeropuertos y centros de control donde millones de personas realizan transacciones y comparten información simultáneamente.

En ese escenario, un guardia en la puerta ya no basta.

La identidad digital ya no puede tratarse como un simple mecanismo de control, sino como lo que es: infraestructura que sostiene todo un sistema.

Ese es precisamente uno de los desafíos que enfrentan hoy muchas organizaciones. Durante años se preocuparon de validar identidades en momentos específicos, pero no necesariamente de integrar esa confianza a lo largo de todo el ecosistema digital.

Y mientras las empresas avanzan lentamente, los delincuentes avanzan rápido y operan a escalas donde las defensas manuales o puramente reactivas empiezan a quedarse cortas.

La inteligencia artificial ha acelerado una nueva generación de amenazas. Deepfakes capaces de imitar rostros y voces, identidades sintéticas construidas a partir de datos reales y ficticios, bots que intentan vulnerar sistemas cada segundo. El fraude es una industria altamente automatizada.

Por eso la discusión ya no debería centrarse únicamente en cómo verificar la identidad de una persona una sola vez, sino en cómo construir ecosistemas completos de confianza.

Cuando hablamos de identidad como infraestructura, hablamos de una especie de capa permanente que conecta todo y que permite saber quién está interactuando, detectar comportamientos anómalos, prevenir fraudes y facilitar experiencias sin obligar al usuario a demostrar una y otra vez quién es.

De hecho, muchos ciudadanos ya interactúan con este nuevo modelo sin darse cuenta. Aeropuertos que utilizan biometría para agilizar el embarque. Aplicaciones bancarias que combinan autenticación, análisis de comportamiento y detección de fraude en tiempo real. Plataformas digitales que identifican patrones sospechosos antes de que ocurra una estafa. Estadios inteligentes que integran acceso, movilidad y seguridad mediante sistemas de identidad conectados.

Lo que el usuario percibe es una fila más corta, un acceso más rápido o una compra más simple. Lo que no ve es todo el ecosistema operando detrás de escena. Así, de a poco, la identidad está dejando silenciosamente de ser un simple proceso de cumplimiento para transformarse en infraestructura de confianza digital.