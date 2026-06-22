CFA en desacuerdo con Quiroz: no detectó inconsistencias en proyección de deuda de gobierno anterior

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) afirmó que no existen inconsistencias aritméticas en las proyecciones de deuda publicadas en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre de 2025, elaboradas en el último tramo del gobierno del expresidente Gabriel Boric. Según consignó BioBioChile, el pronunciamiento tensiona la acusación realizada en mayo por el Ministerio de Hacienda, que había advertido un supuesto error cercano a $9,6 billones.

De acuerdo con el informe semestral del CFA, los cuadros de fuentes y usos de financiamiento del IFP son “internamente consistentes” y la diferencia entre el mayor déficit acumulado y la mayor variación de deuda bruta se explica por partidas identificables. El organismo sí apuntó a otro problema: la proyección habría incorporado supuestos de ajuste o gestión financiera que no quedaron explicitados en los documentos.

La controversia se abrió luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señalara que las expectativas de endeudamiento del gobierno anterior no eran consistentes con las proyecciones de déficit fiscal. Según explicó entonces, entre el IFP del tercer y cuarto trimestre de 2025 el déficit proyectado para 2026-2030 aumentó en torno a $13 billones, mientras la deuda prevista solo subió cerca de $3,9 billones.

El CFA también recordó que la Dirección de Presupuestos (Dipres) emitió el 5 de junio de 2026 un informe solicitado por el propio Consejo, con una conclusión similar: la trayectoria fiscal utilizada reproduce el escenario del IFP4T25, el deterioro fiscal se transmite a las necesidades de financiamiento y la acumulación de deuda respeta las identidades financieras relevantes.

Pese a validar la consistencia aritmética, el Consejo advirtió que la falta de exposición directa de esos supuestos dificulta evaluar las proyecciones, especialmente cuando pueden incidir en el cumplimiento del límite prudente de deuda, fijado en 45 % del PIB. Por ello, recomendó avanzar hacia ajustes metodológicos más transparentes, definidos y claros para proyectar la deuda bruta.