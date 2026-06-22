Comisión da golpe a acusación contra exministro Grau: libelo llega a Sala con informe negativo

La comisión revisora de la Cámara de Diputados dio este lunes un golpe político relevante al rechazar la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, dejando el libelo con informe negativo y encaminado a su discusión en la Sala este martes.

La votación en la instancia fue clara en su tendencia: tres parlamentarios se pronunciaron en contra —Alejandro Bernales (PL), Marcela Hernando (PR) y Carlos Bianchi (IND-PPD)—, una abstención de Joanna Pérez (Demócratas) y solo un voto a favor, del diputado Luis Sánchez (Republicanos). Con ese resultado, la comisión recomendó rechazar la acusación.

Desde temprano, el escenario venía cargándose de elementos políticos y técnicos que terminaron influyendo en el ánimo de varias bancadas.

Uno de ellos fue la publicación del informe semestral del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), difundido este mismo lunes, que introdujo un matiz relevante en el debate. El organismo señaló que “no identifica una inconsistencia aritmética en las proyecciones publicadas en el IFP4T25”, y agregó que los cuadros fiscales “son internamente consistentes”, descartando errores de cuadratura en las cifras observadas.

Eso sí, el CFA abrió una advertencia que dejó espacio a la controversia: indicó que lo observado “corresponde a una proyección que habría incorporado supuestos de ajuste o gestión financiera no explicitados”, y que esa falta de detalle “dificulta la evaluación posterior de las proyecciones”, especialmente en escenarios de alto impacto fiscal. Un punto que, en los hechos, terminó siendo leído por distintos sectores como un elemento que complejiza —sin invalidar— el diseño presupuestario cuestionado.

En paralelo, la Democracia Cristiana confirmó que votará en contra de la acusación, endureciendo el escenario para los impulsores del libelo. Desde el Congreso, el jefe de bancada, Jorge Díaz, fue categórico al sostener que, tras revisar los antecedentes, “no existen méritos suficientes ni legales” para avanzar en una sanción de este tipo.

El diputado añadió que la acusación constitucional debe ser entendida como un mecanismo de “última ratio”, reservado para situaciones de gravedad comprobada en la administración pública, lo que —a su juicio— no se configura en este caso. En esa línea, la bancada DC zanjó su postura: rechazo al libelo.

Desde la comisión, los parlamentarios que se inclinaron por rechazar la acusación insistieron en la falta de antecedentes que permitan acreditar responsabilidad. El diputado Alejandro Bernales afirmó que el análisis se condujo con rigor y que no existen hechos concretos que permitan configurar dolo o mala intención por parte de la exautoridad.

Pese a la recomendación de la comisión, el desenlace sigue abierto. El informe será revisado en Sala este martes 23 de junio desde las 10:00 horas y hasta total despacho. Allí se votará la acusación constitucional contra el exministro, en una sesión que promete extender la disputa política más allá del informe técnico.

En paralelo, la defensa del exministro ya anticipó su estrategia: planteará la denominada cuestión previa, con el argumento de incumplimiento de requisitos formales en la presentación del libelo. Una jugada que busca incluso frenar la discusión antes de entrar al fondo del caso, aunque su éxito dependerá de la correlación de fuerzas en la Sala.