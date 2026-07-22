Compartir ubicación en tiempo real: la nueva frontera entre seguridad, control y privacidad juvenil

El uso cotidiano de herramientas de geolocalización está cambiando la manera en que los jóvenes entienden la privacidad y las relaciones personales. Compartir la ubicación en tiempo real se ha convertido en una práctica habitual entre integrantes de la generación Z, impulsada por aplicaciones como “Buscar” en iPhone, que permiten conocer dónde se encuentra otra persona de forma permanente.

Este fenómeno, que muchas veces es percibido como una muestra de confianza o una medida de seguridad, también ha encendido las alertas de especialistas y organismos internacionales. Diversos expertos advierten que la normalización del rastreo constante puede favorecer dinámicas de vigilancia y control, además de comprometer la salud mental y la protección de datos personales.

La Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) sostiene que esta tendencia redefine los límites de la intimidad y expone información sensible a nuevos riesgos de vigilancia. En la misma línea, la Electronic Frontier Foundation (EFF) advierte que el acceso permanente a la geolocalización puede afectar la autonomía y la seguridad de los usuarios.

A ello se suma el desarrollo de nuevas tecnologías de monitoreo. Investigadores citados por Science Daily han demostrado que incluso las señales WiFi permiten identificar a las personas sin necesidad de que lleven dispositivos activos, ampliando las posibilidades de vigilancia invisible y planteando desafíos cada vez más complejos en materia de privacidad.

Cuando la seguridad se transforma en control

Compartir la ubicación en tiempo real puede ser una herramienta útil en determinadas situaciones. Muchas personas, especialmente mujeres que regresan solas a sus hogares durante la noche, utilizan esta función para que familiares o amigos puedan seguir su recorrido y brindar mayor tranquilidad.

Sin embargo, especialistas advierten que su uso permanente puede derivar en relaciones poco saludables. Natalia Franco, psicóloga del centro Área Humana en Madrid, ha detectado un aumento de consultas relacionadas con la ansiedad que genera esta práctica, particularmente entre jóvenes. “Se medio obliga a la otra persona a decir dónde está como acto de confianza, pero en realidad funciona como una herramienta de control”, afirma Franco.

La geolocalización constante puede fomentar dinámicas tóxicas en relaciones de pareja, entre padres e hijos o incluso dentro de grupos de amigos. Además de revelar dónde está una persona en un momento determinado, estas aplicaciones permiten recopilar información sobre sus rutinas, horarios y lugares que frecuenta, datos que podrían ser utilizados de forma indebida.

Un informe de The Guardian recoge las advertencias de expertos en ciberseguridad sobre los riesgos asociados a compartir la ubicación, entre ellos el acoso, la vigilancia no consentida y el uso malicioso de la información para cometer delitos como la suplantación o el robo de identidad.

Los datos que dejamos al movernos

El almacenamiento y la comercialización de datos de geolocalización representan otra preocupación creciente. Muchas aplicaciones recopilan información sobre los desplazamientos de sus usuarios, que puede ser compartida con terceros o verse comprometida en caso de filtraciones de seguridad.

Especialistas internacionales advierten que estos datos permiten elaborar perfiles detallados sobre hábitos y comportamientos, aumentando la exposición a fraudes y otras amenazas digitales. Un análisis de The Washington Post explica que el mercado de datos de geolocalización se ha transformado en un desafío para la privacidad, ya que facilita el rastreo de movimientos cotidianos incluso sin un consentimiento plenamente informado.

La evolución tecnológica también ha ampliado las formas de vigilancia. Investigadores alemanes demostraron que los routers WiFi pueden identificar y seguir a las personas con un alto nivel de precisión, aun cuando no porten dispositivos electrónicos. Según recoge ScienceDaily, los especialistas advierten que “la tecnología es poderosa, pero al mismo tiempo implica riesgos para los derechos fundamentales, especialmente la privacidad”.

Frente a este escenario, los expertos recomiendan fomentar una educación digital que permita utilizar las herramientas de geolocalización de manera consciente y responsable. Entre las principales recomendaciones se encuentran compartir la ubicación solo durante períodos específicos y con un propósito claro, limitar el acceso a un círculo reducido de personas, revisar periódicamente los permisos de las aplicaciones y desactivar el rastreo cuando ya no sea necesario.

Mientras algunos usuarios consideran que la pérdida de privacidad es mínima si la información se comparte únicamente con personas de confianza, otros optan por evitar estas funciones debido a la ansiedad que les provoca la posibilidad de ser monitoreados de forma permanente. El debate, coinciden los especialistas, ya no es solo tecnológico, sino también social y emocional.