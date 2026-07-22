Diputada Castillo (DC) y aprobación de megarreforma: “Van a disminuir los ingresos del Estado”

La diputada de la Democracia Cristiana e integrante de las comisiones de Hacienda y Economía, Priscilla Castillo, cuestionó el balance realizado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras la aprobación de la mayor parte de la megarreforma en la Cámara de Diputadas y Diputados, asegurando que el proyecto genera más incertidumbres que certezas.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, la parlamentaria afirmó que la principal consecuencia de la iniciativa será una disminución de la recaudación fiscal.

“No hay certezas, la única certeza en definitiva es que van a disminuir los ingresos del Estado”, sostuvo.

Castillo también respondió al agradecimiento que expresó Quiroz hacia la Democracia Cristiana por el respaldo entregado durante la votación, afirmando que esa interpretación no refleja lo ocurrido en la Cámara. “Yo creo que el ministro Quiroz se pasó de listo”, señaló.

A juicio de la diputada, el titular de Hacienda busca transmitir una imagen equivocada respecto del apoyo que obtuvo el proyecto. “Está tratando de dejar la impresión a la comunidad de que la reforma tuvo una amplia aprobación, lo que no es efectivo en la realidad”, afirmó.

La legisladora explicó que la DC solo respaldó un número acotado de disposiciones y que, en términos generales, votó en contra de la reforma. “Nosotros estuvimos a favor de seis artículos en total, de seis. De todo el resto, de los cuarenta, en general nosotros votamos en contra de la reforma”, indicó.

Castillo precisó que uno de los puntos apoyados por su bancada fue la exención de contribuciones para mayores de 65 años, aunque remarcó que no estaban dispuestos a respaldar una norma que afectara el Fondo Común Municipal.

“En ningún caso íbamos a permitir que se afectara el Fondo Común Municipal”, sostuvo.

Sobre ese punto, explicó que mantuvieron conversaciones con el ministro Claudio Alvarado, quien les aseguró que existiría un mecanismo de compensación para evitar una merma en los recursos destinados a los municipios.

Asimismo, recordó que el proyecto ha experimentado importantes modificaciones durante su tramitación. “Cuando uno analiza la reforma, partió con treinta y tres artículos y diecisiete artículos transitorios, y ahora ya se transformó en cuarenta artículos permanentes y veinticinco transitorios”, señaló.

La diputada también confirmó que la Democracia Cristiana respaldará el requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional por distintos sectores de la oposición.

“Estamos adhiriendo también a esta presentación del Tribunal Constitucional”, afirmó, aludiendo a las impugnaciones relacionadas con la invariabilidad tributaria y el mecanismo de compensación asociado al rechazo de resoluciones de calificación ambiental.

Finalmente, insistió en que la iniciativa mantiene demasiadas interrogantes sobre sus efectos económicos y fiscales.

“Claramente la reforma tiene mucha incertidumbre con respecto a los resultados que vamos a obtener. No hay certezas, la única certeza en definitiva es que van a disminuir los ingresos del Estado”, concluyó.