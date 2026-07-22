Objetivo despacharla hoy: definen integrantes de la comisión mixta para la megarreforma

La tramitación de la denominada megarreforma entró en su fase decisiva luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara este miércoles la conformación de la comisión mixta que deberá resolver el único artículo pendiente del proyecto de Reconstrucción Nacional.

La propuesta fue respaldada por 69 votos a favor y 62 en contra, confirmando a los cinco diputados que integrarán la instancia: Agustín Romero (Partido Republicano), Diego Schalper (RN), Flor Weisse (UDI), Jorge Brito (Frente Amplio) y Daniel Manouchehri (PS).

La comisión tendrá la misión de zanjar la norma relacionada con la compensación a los municipios por la exención del pago de contribuciones para las personas mayores de 65 años, único punto que quedó pendiente tras el tercer trámite constitucional.

Por el Senado participarán los integrantes de la Comisión de Hacienda: Javier Macaya (UDI), Rodolfo Carter (Republicanos), María José Gatica (RN), Daniella Cicardini (PS) y Paulina Vodanovic (PS). Macaya presidirá la comisión mixta.

Durante la tarde, el Senado deberá ratificar formalmente la integración de la instancia y luego resolver si autoriza que la comisión sesione de manera paralela al funcionamiento de la Sala, con el objetivo de acelerar la discusión.

La intención del Gobierno es que la comisión sesione durante esta jornada, despache un informe y que este sea votado posteriormente por ambas cámaras, permitiendo cerrar la etapa legislativa del proyecto antes del receso distrital.

La presión por acelerar los plazos responde al interés del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de concluir la tramitación de la iniciativa lo antes posible. El grueso del proyecto ya fue aprobado por la Cámara, incluyendo medidas como la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría del 27% al 23%, la eliminación de la reintegración del 35%, la exención del IVA para viviendas nuevas, restricciones al ingreso de nuevas instituciones de educación superior a la gratuidad, cambios a la franquicia tributaria del Sence y normas que permiten solicitar indemnizaciones al Estado cuando un tribunal deje sin efecto una Resolución de Calificación Ambiental.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), sostuvo que el único tema pendiente tiene altas posibilidades de alcanzar consenso. “El único punto que llegó a la mixta es la compensación de los alcaldes. Me parece que es imposible votar en contra de eso. Aquí ya te encuentras en un dilema, o apruebo para que les llegue compensación, o rechazo para que literalmente no les llegue nada”, afirmó.

En la misma línea, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya, aseguró que la discusión debería resolverse durante esta jornada. “Tiene que resolverse hoy día. Yo no tengo ninguna duda que, más allá de quienes integren, ya se cerraron todos los temas más relevantes y lo único pendiente es si el Congreso acepta o no la compensación para el mundo municipal”, señaló.

No obstante, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), advirtió que, aunque la comisión podría despachar el artículo este miércoles, no existe certeza de que el informe alcance a ser ratificado por las salas de ambas corporaciones antes del término de la jornada.

“Como es para ver un solo artículo, básicamente esa mixta se podría demorar 40 minutos. Podrían votar hoy día, emitir su informe y depende de la hora en que eso ocurra podría ser ratificado. No creo que se alcance a ratificar en las salas mismas, porque el voto que vale es el de la Sala, no el de la comisión”, indicó.

En caso de no alcanzar a completar el trámite este miércoles, la votación definitiva podría quedar para el lunes 3 de agosto, una vez concluida la semana distrital. Sin embargo, los diputados ya fueron citados a una sesión especial a las 17:30 horas, mientras que el Senado evalúa convocar una sesión extraordinaria cerca de las 20:00 horas, con el propósito de intentar despachar la iniciativa antes de finalizar la jornada.