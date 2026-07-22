Cárceles y secreto bancario: urgencias de seguridad pública

En el marco del debate sobre seguridad pública y combate al crimen organizado, el Centro de Estudios para la Gestión Pública (CEGEP) de la Universidad de Valparaíso, junto a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputadas y Diputados, realiza el taller “Cárceles y secreto bancario: desafíos para enfrentar el crimen organizado”.

La actividad aborda dos de los temas más relevantes de la agenda nacional en materia de seguridad. El exdirector nacional de Gendarmería, Hugo Espinoza, presentará los principales contenidos del Boletín Agenda Pública N°17 (mayo de 2026), centrado en el sistema penitenciario. Por su parte, el exministro Secretario General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, expondrá sobre el levantamiento del secreto bancario, a partir del Boletín Agenda Pública N°19 (julio de 2026).

Los comentarios estarán a cargo de la académica de la Pontificia Universidad Católica, Catalina Droppelmann, experta en seguridad y sistema penitenciario, y del diputado Raúl Leiva, integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara. La apertura del encuentro será realizada por el presidente de dicha comisión, el diputado Juan Marcelo Valenzuela.