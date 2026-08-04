Las empresas chilenas que gestionan personas sin datos están perdiendo talento sin saberlo

Durante años, muchas decisiones relacionadas con los equipos de trabajo se tomaron a partir de percepciones, conversaciones informales o la experiencia acumulada de quienes lideran las organizaciones. Elegir a un candidato, definir un ascenso, asignar beneficios o detectar señales de desgaste laboral dependia, en muchos casos, de la intuición de los jefes o de información fragmentada en distintas planillas.

Según el Reporte de Felicidad Organizacional 2025 de Buk, elaborado con datos de más de 1.000 organizaciones y 117.000 colaboradores en Latinoamérica, las empresas que miden sus niveles de felicidad organizacional tienen el doble de probabilidad de retener talento frente a aquellas que no cuentan con este tipo de mediciones. Las organizaciones con menos del 60% de colaboradores felices tienen 9,4 puntos porcentuales más de rotación que las que superan el 90%.

En este contexto, el People Analytics adquiere una relevancia estratégica creciente: pasar de una gestión basada en percepciones a una toma de decisiones respaldada por evidencia no es solo una tendencia global, sino una necesidad concreta para las empresas chilenas que buscan retener talento en un mercado cada vez más competitivo.

Qué métricas permiten anticipar problemas de talento

El People Analytics es una disciplina que utiliza datos para comprender el comportamiento, las necesidades y la experiencia de los colaboradores. El objetivo no es reemplazar el criterio humano, sino complementarlo con información que permita tomar mejores decisiones. Para las organizaciones interesadas en avanzar en esta materia, existen metodologías que permiten conocer cómo implementar People Analytics de manera estratégica, considerando tanto los objetivos del negocio como las necesidades de los equipos.

Entre los indicadores más relevantes que pueden analizarse se encuentran:

Niveles de satisfacción y compromiso laboral

Evolución del clima organizacional

Tasas de rotación y sus principales causas

Necesidades de capacitación y desarrollo

Indicadores de bienestar y carga laboral

Relación entre liderazgo y experiencia del equipo

Lo que las empresas pierden cuando no miden a sus equipos

Gestionar personas sin datos no significa necesariamente tomar malas decisiones de forma intencional. En muchos casos, responde a modelos tradicionales donde el conocimiento del equipo dependía de la cercanía entre líderes y colaboradores. El problema aparece cuando las empresas crecen y esa información deja de ser suficiente.

El Reporte de Felicidad Organizacional 2025 de Buk señala que el 40% de los colaboradores que experimentan burnout frecuente busca activamente cambiar de empresa. En aquellos entornos donde las organizaciones miden esta situación y toman medidas para abordarla, esa cifra disminuye al 19%. Además, las empresas con mayor solidez financiera tienen 2,09 veces más probabilidades de pertenecer al grupo de organizaciones con altos niveles de felicidad organizacional medida.

La falta de información también afecta decisiones relacionadas con promociones, aumentos salariales y desarrollo profesional. Cuando estas determinaciones se basan únicamente en percepciones individuales, aumenta el riesgo de generar inequidades internas y debilitar la confianza de los equipos en la meritocracia.

People Day 2026: el festival que reunirá a los líderes de RRHH de Latinoamérica

El uso de datos para tomar decisiones sobre personas, la felicidad organizacional como variable estratégica y el futuro de la gestión del talento son exactamente los temas que estarán en el centro de People Day 2026, el festival de gestión de personas más grande de Latinoamérica, organizado por Buk. El evento se realizará el 8 de octubre en el Paperchase Club de Santiago y reunirá a más de 2.500 profesionales de RRHH de Chile y la región.

Nacido en 2023, People Day se consolidó como el primer y único festival de Recursos Humanos de la región, combinando rigor estratégico con una experiencia inmersiva. Su agenda incluye charlas y paneles con líderes de opinión, talleres con metodologías prácticas aplicables desde el día uno, dinámicas de networking y espacios de bienestar real, todo en un entorno diseñado para que los líderes de RRHH conecten, aprendan y construyan lugares de trabajo más felices.

Del diagnóstico a la acción: la nueva gestión del talento

En un mercado laboral donde atraer y retener profesionales se ha convertido en un desafío permanente, las empresas que conocen mejor a sus equipos cuentan con una ventaja para actuar antes de que los problemas se conviertan en crisis. La toma de decisiones sobre talento basada en información permite avanzar hacia modelos más objetivos, donde las decisiones sobre desarrollo y bienestar tienen un respaldo más sólido.

El futuro de la gestión de personas no consiste en reemplazar la experiencia de los líderes por números, sino en combinar ambos elementos. Para las organizaciones chilenas, el desafío será avanzar desde una gestión reactiva hacia una gestión preventiva: aquellas que logren comprender mejor a sus equipos tendrán mayores herramientas para construir culturas laborales sostenibles.

Medir, analizar y actuar sobre la información de las personas dejó de ser una opción complementaria: se está convirtiendo en una parte esencial de la estrategia empresarial.