Ley Miscelánea enfrenta votación final y caso Sartor sigue con cautelares pendientes

Ley Miscelánea llega a votación final con 26 respaldos todavía en disputa

El Gobierno llega a la votación decisiva de la Ley Miscelánea más cerca de reunir los 26 respaldos exigidos en el Senado. La UDI comprometió los votos de su bancada y la senadora Vanessa Kaiser también apoyaría el informe de la Comisión Mixta. El senador Matías Walker condicionó su respaldo a una garantía escrita de recursos extraordinarios para reconstruir Coquimbo. El artículo pendiente establece cómo el Estado compensará a los municipios por la menor recaudación derivada de la exención de contribuciones para la primera vivienda de personas mayores de 65 años.

Caso Sartor: cinco solicitudes de prisión preventiva siguen pendientes

La formalización del caso Sartor continúa este martes con cinco solicitudes de prisión preventiva todavía pendientes. La Fiscalía pide esa cautelar para Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Michael Clark, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez. El Ministerio Público expuso conversaciones que, según su tesis, muestran coordinación de pagos y eliminación de mensajes, además de operaciones en Chile y el extranjero. Alfredo Harz quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional. La investigación comprende a 11 imputados y seis delitos económicos.*

Imacec crece 2,4 % y Chile evita por estrecho margen una recesión técnica

La economía chilena evitó por estrecho margen una recesión técnica. El Índice Mensual de Actividad Económica, Imacec, creció 2,4 % en junio respecto del mismo mes del 2025 y aumentó 0,6 % frente a mayo, en términos desestacionalizados. El resultado superó las expectativas y cortó cinco meses consecutivos de retrocesos. La minería, especialmente la producción de cobre, encabezó el repunte, seguida por el comercio y los servicios. El comercio creció 5,4 % en doce meses. El Imacec no minero avanzó 1,4 % anual, mientras la industria registró una caída de 0,7 %.

SEC formula cargos contra cuatro eléctricas por cortes durante los temporales

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles formuló cargos contra cuatro distribuidoras por los cortes causados por los temporales. Chilquinta, Frontel, CGE y Codiner enfrentan cargos por exceder los tiempos de reposición o incumplir obligaciones de mantenimiento. El Gobierno informó que el máximo de clientes afectados fue 47 % menor que en agosto del 2024, aunque algunas familias estuvieron hasta ocho días sin suministro. CGE y Chilquinta anunciaron una compensación inicial de 40 mil pesos por pérdida de alimentos, sin exigir boletas ni comprobantes.

Corte confirma absolución de Claudio Crespo en el caso Gustavo Gatica

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos de nulidad de la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y confirmó la absolución del exteniente de Carabineros Claudio Crespo. El fallo dejó firme la sentencia que lo absolvió de la acusación por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves contra Gustavo Gatica, quien perdió la visión en noviembre del 2019. El tribunal oral aplicó retroactivamente la Ley Nain-Retamal. La fiscal Ximena Chong anunció que estudiarán una eventual queja.

Monsalve vuelve a arresto domiciliario total por riesgo para la víctima

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó que el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve vuelva a cumplir arresto domiciliario total. El tribunal revocó la decisión del Séptimo Juzgado de Garantía que, el 23 de julio, había rebajado la cautelar a arresto nocturno a petición de la defensa. La Corte estimó que el imputado representa un peligro para la seguridad de la víctima. La modificación estuvo vigente durante 11 días. Monsalve permanece a la espera del juicio por el delito de violación, tras una investigación que se ha extendido por más de un año y medio.*

“Escucha su corazón” enfrenta al Gobierno con republicanos y libertarios

El proyecto “Escucha su corazón” abrió una nueva disputa política por el aborto en tres causales. La iniciativa exige que las mujeres escuchen los latidos del embrión o feto antes de interrumpir el embarazo. La ministra de Salud, May Chomali, afirmó que no existe evidencia clínica de que el procedimiento cambie la decisión y sostuvo que médicamente no agrega nada. En la Cámara, republicanos y libertarios impidieron que el proyecto fuera enviado también a la Comisión de Mujeres. Diputadas del Frente Amplio, el PDG y Renovación Nacional cuestionaron el bloqueo.

Ataques con drones ucranianos dejan diez muertos en varias regiones rusas

Al menos diez personas murieron y decenas resultaron heridas en una serie de ataques con drones ucranianos contra varias regiones de Rusia. Las autoridades locales reportaron tres fallecidos y 13 heridos en Krasnodar, cuatro muertos y 17 heridos en Bélgorod, y tres víctimas fatales en Crimea. En Briansk, otras ocho personas resultaron lesionadas. Los gobiernos regionales también informaron del derribo de cientos de aparatos durante las últimas 24 horas. Las cifras y las circunstancias de los ataques no han sido verificadas de manera independiente.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.