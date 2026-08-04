Fantasma de la “derechita cobarde” agita al oficialismo y deja a Kast al medio

La disputa por quién ocupa el flanco más duro de la derecha terminó por golpear las puertas de La Moneda. Chile Vamos elevó sus críticas contra la agenda desplegada por Republicanos y el Partido Nacional Libertario, mientras ambas colectividades reivindicaron su derecho a levantar debates propios, incluso cuando se apartan de las prioridades fijadas por José Antonio Kast.

En el centro quedó el Presidente, que apenas días antes había llamado públicamente a los partidos oficialistas a concentrarse en seguridad, crecimiento, empleo, educación e innovación, en lugar de promover discusiones que “sacan titulares, pero no siempre aportan”. La intervención fue preparada y respondió a la incomodidad acumulada en Palacio por iniciativas como la privatización de Codelco, “Escucha su corazón”, los indultos a uniformados y la eliminación del INDH.

Anoche, Evelyn Matthei puso nombre al conflicto. La excandidata presidencial y militante UDI describió –en el programa de YouTube Animales Políticos— una “lucha sin cuartel” entre republicanos y libertarios y acusó a los primeros de entrar en esa competencia para evitar que sean calificados como la “derechita cobarde”.

Acuñada por Santiago Abascal para atacar al PP español, la “derechita cobarde” aterrizó en Chile como un misil contra Chile Vamos; hoy —según Matthei— su fantasma también persigue a Republicanos.

Según la exalcaldesa, quien también recalcó que “no hay coalición” entre las tres fuerzas, los parlamentarios republicanos están pensando “más en su reelección que en el éxito del Gobierno”. También calificó como “voladeros de luces” tanto la propuesta de privatizar Codelco como la iniciativa libertaria de entregar hasta $2 millones por persona: una sucesión de bengalas destinadas, a su juicio, a demostrar quién está más a la derecha.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), aterrizó la disputa en sus efectos sobre Kast. Admitió que Arturo Squella —presidente del Partido Republicano— y los demás dirigentes tienen derecho a impulsar sus propias banderas, pero advirtió que las iniciativas que distraen al Ejecutivo “tienen un costo” y van “horadando” las posibilidades del Presidente de realizar un buen gobierno.

Desde RN, el jefe de bancada, Diego Schalper, buscó arrebatarles a republicanos y libertarios el monopolio de lo valórico. “No conozco nada más valórico que preocuparse de los ingresos de los chilenos”, afirmó, antes de pedir que el sector cante una misma partitura, centrada en la seguridad pública, el empleo y la seguridad económica.

Ese mensaje tuvo una traducción legislativa. El presidente de la Comisión de Salud, Andrés Celis (RN), afirmó que “Escucha su corazón” no será prioridad mientras el Gobierno no le otorgue urgencia y advirtió que la iniciativa podría revictimizar a las mujeres acogidas a las tres causales. La diputada Claudia Mora (RN), integrante de la Comisión de Mujeres, también anunció su rechazo.

Ambos se alinearon con la ministra de Salud, May Chomali (que no milita en ningún partido), quien señaló que el proyecto no agrega antecedentes clínicos y que no existe evidencia científica de que escuchar la actividad cardíaca fetal cambie la decisión de una mujer enfrentada a alguna de las tres causales legales.

En Evópoli, Jorge Guzmán apuntó a la paradoja de que el Partido Republicano, pese a ser “el corazón del Gobierno”, parezca el primero en ponerle obstáculos. En declaraciones enviadas a El Mostrador, pidió a la colectividad dejar de escuchar un corazón que ha mostrado “más impulsividad que madurez” y atender a la “razón”, que —sostuvo— aporta experiencia y sentido de prioridad.

El contraataque libertario

El PNL respondió sin conceder un centímetro. Consultado por El Mostrador, el diputado Pier Karlezi acusó a Matthei de “horadar” la relación entre las fuerzas que apoyan a Kast y atribuyó su ofensiva a la derrota electoral. “La pica por haber perdido las elecciones no le puede durar toda la vida”.

Karlezi marcó, además, una diferencia estructural con Republicanos: el PNL no integra el Gobierno y, por lo tanto, no reconoce un deber de disciplina frente a La Moneda. “Tenemos total libertad de tomarnos esta ruta y empujar nuestras propias iniciativas en los tiempos y formas que encontremos pertinentes”, sostuvo.

El diputado aseguró que su colectividad seguirá presionando por los indultos a uniformados condenados por causas vinculadas al estallido social y exigirá que Kast cumpla los compromisos que formuló durante la campaña.

Quien también respondió la consulta de El Mostrador fue la diputada Paulina Muñoz (PNL). Acusó a Matthei de disparar “fuego amigo” y puso en duda que sus palabras representen a toda la UDI. También negó la supuesta guerra con Republicanos: aseguró que ambos partidos mantienen buenas relaciones y trabajan conjuntamente.

El vicepresidente libertario Hans Marowski, en tanto, rechazó que su partido tenga que responder ante Chile Vamos por promover su propia agenda. “¿Por qué tengo que responder a Chile Vamos por una crítica que le hace al Partido Nacional Libertario por ser el Partido Nacional Libertario?”, cuestionó.

Republicanos tampoco retrocedió. En diálogo con Radio Agricultura, Squella defendió la compatibilidad entre la agenda gubernamental y las iniciativas de sus parlamentarios, sostuvo que su colectividad no dejará de expresar aquello que la distingue de la derecha tradicional y pidió que nadie se ponga nervioso por la aparición de otros debates. Incluso devolvió la acusación de desorden: afirmó que las críticas de Chile Vamos a la ausencia de un vocero exclusivo del Ejecutivo también complican la conducción presidencial.

La pelea, por tanto, ya no se limita a un proyecto ni a una discusión ideológica. Chile Vamos exige que el partido matriz del Presidente se alinee con las urgencias de Palacio; Republicanos se niega a diluir su identidad dentro del Ejecutivo, y el PNL explota desde fuera la libertad de empujar a Kast hacia las promesas que considera incumplidas.

Consultado por El Mostrador sobre si Chile Vamos perdió la paciencia, el senador Iván Moreira intentó contener la fractura. “Todavía tenemos mucha paciencia y nosotros estamos hasta el final por la unidad. Ese es el compromiso de la UDI con el Presidente Kast. No vamos a caer en divisiones”, respondió.

El énfasis estuvo en la unidad. Pero el “todavía” dejó flotando la advertencia.

Cabe mencionar que, tras la derrota electoral de 2025, Cristián Monckeberg —expresidente de RN— sostuvo que la coalición Chile Vamos había “cumplido su ciclo”, Sebastián Sichel coincidió en darla por terminada y Mario Desbordes la declaró “muerta” y llamó a refundarla. El diagnóstico, sin embargo, nunca fue unánime: Guillermo Ramírez (UDI), Ximena Ossandón (RN) y el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, rechazaron ponerle una lápida y defendieron su continuidad.

En ese contexto, la actual pulseada con Republicanos y el PNL también opera como una prueba de supervivencia para una coalición cuyo futuro sigue en discusión.