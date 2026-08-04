Arancelazo de EEUU a Chile: las duras críticas hacia el embajador Andrés Ergas

Como “un amargo sabor de boca” definió el diario La Tercera el regusto con el que representantes de gremios afectados por el tarifazo de 12.5% impuesto por EEUU, salieron de una reunión el 27 de julio pasado con el canciller Fernando Barros y el Embajador de Chile en Estados Unidos Andrés Ergas, en la cancillería.

Según el mismo periódico, las críticas se concentraron en Ergas, de quien criticaron la informalidad con que saludó a Barros, vía zoom, diciéndole “hola Pancho, ¿cómo estái, huevón?”. Esto no cayó muy bien en los representantes de entidades como la Sofofa, la CPC, la SNA, Salmón Chile, Asexma, Corma y otras grandes organizaciones gremiales que exportan hacia Estados Unidos.

Más allá de las formas, como lo expresó el reportaje, el problema fue el mensaje. Según confidenció uno de los asistentes, el embajador “no manejaba datos de cada sector, ni tampoco tenía información sobre la estrategia estadounidense, no maneja los códigos diplomáticos. Toda su intervención, que fue muy breve, fue muy bizarra, fue muy condescendiente con lo que está haciendo Trump”.

Del mismo modo, se recordaba que su nominación obedeció a la cercanía de Ergas con el trumpismo más duro, de lo cual da cuenta la foto que la Embajada de Chile en Washington subió a Instagram el 21 de mayo pasado, cuando Ergas fue a presentar sus cartas credenciales, en la cual aparece junto a un sonriente Trump.

Como si se tratara de una cuenta personal, en la lectura se señala “mi primer fin de semana en Washington DC desde que asumí como embajador” y luego, con un emoji de manos agradeciendo, daba las gracias a los presidentes de Chile y Estados Unidos, así como al canciller Pérez Mackenna, el embajador de EEUU en Chile, Brandon Judd, “y a todos los hombres y mujeres de servicio que hicieron esto posible”, agregando que “Chile está más abierto que nunca a los negocios junto a nuestro gran socio, Estados Unidos”.

La analista internacional Paz Zárate dijo en su cuenta de X, citando el mismo reportaje que, a juzgar por lo allí señalado, “Andrés Ergas, el empresario puesto a liderar la embajada más gravitante de nuestro país en el exterior, no da el ancho ni en forma ni en fondo (y sus contactos con el trumpismo en Florida han servido cero)”.

🇨🇱 🇺🇸 A juzgar por el relato de los exportadores chilenos a @latercera, Andrés Ergas, el empresario puesto a liderar la embajada más gravitante de nuestro país en el exterior, no da el ancho ni en forma ni en fondo

(y sus contactos con el Trumpismo en Florida han servido cero) pic.twitter.com/jpab26ZRPb — Paz Zárate (@Paz_ZarateB) August 3, 2026

A fines de julio, Ergas también fue criticado por otra experta en relaciones internacionales, la profesora de la U. de Concepción Paulina Astroza, quien señaló por la misma red social que “no basta con declarar nuestras ventajas y bondades. Hay que hacer política y eso le corresponde al embajador Andrés Ergas, al ministro y a la subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales”.

Parece que no nos consideran “socios estratégicos” No basta con declarar nuestras ventajas y bondades. Hay que hacer POLÍTICA y eso le corresponde al embajador Andrés Ergas, al ministro y a la subsecretaria de Relaciones Económicas internacionales https://t.co/QGqI5HCvig — Paulina Astroza S. (@PaulinaAstrozaS) July 24, 2026

El escogido de Kast

Ergas fue una apuesta personal del Presidente José Antonio Kast. Según el DF se conocieron por medio del exministro de Pinochet Sergio Melnick, quien fue cercano a Miguel Kast (el hermano mayor del mandatario) en la Odeplan.

En el directorio del Banco Chile Ergas se conoció con el canciller Francisco Pérez Mackenna, quien dijo en una entrevista con el Diario Financiero, antes de que el nuevo embajador fuera nombrado oficialmente, que “creo que hay ciertas incompatibilidades, pero no quiero hablar del caso de Andrés Ergas porque, repito, no es más que un rumor del cual no me voy a hacer cargo”.

Por cierto, el exCEO de Quiñenco, la matriz del grupo Luksic, hacía referencia a los múltiples flancos que tenía abiertos Andrés Ergas, uno de los dos hijos del empresario Jacob Ergas, en particular el relativo a las empresas inmobiliarias de Ergas en Estados Unidos.

Como informó El Mostrador, el mismo Ergas contó en un podcast, el año pasado, que posee “un tema inmobiliario en Estados Unidos… es algo que no he visto que pase en muchos lugares: hacemos desarrollos de condominio de entre 220 y 400 unidades, de departamentos, que se arriendan, que son para altos ingresos, de uno y dos dormitorios, profesionales recién egresados, gente que quiere trabajar en Space X, etc., que arriendan, y durante cinco años ese proyecto lo mantenemos arrendado y después, ese proyecto, nosotros vendemos”.

A estos se suma los problemas que se generaron a inicios de los años dos mil, cuando asumió la gerencia del banco HNS, que llegó a tener una rentabilidad negativa de -15% en 2004 y en la cual fue duramente criticado por los gastos que realizó, como la compra de un auto de lujo y de un helicóptero.

Dicho banco fue vendido en 2007 a Rabobank y fuentes que estuvieron vinculadas a dicha operación confirmaron que previo a la venta Jacob Ergas debió inyectar capitales personales en el banco, a fin de que este estuviera con sus cuentas saneadas y por ende fuera un negocio atractivo para los compradores. Cabe indicar que parte importante de la propiedad de HNS, previo a la venta era de la división financiera del conglomerado empresarial de Nueva York General Electrics (GE).

En 2006 Ergas inició un proyecto de turismo de lujo (Nomads of the sea), donde invirtió entre 15 a 20 millones de dólares para construir el yate Atmosphere, el cual tuvo que vender posteriormente.

Otro negocio que no cuajó fue el proyecto que realizo para construir un hotel de lujo en San Pedro de Atacama. Hoy es presidente de las tiendas Todo Moda, Isadora e Inersa 1.

El caso Zerán

Su aterrizaje en EEUU no ha estado exento de otro tipo de polémicas, por cierto. Una de ellas, como informó +Política de El Mostrador, fue el traslado desde la embajada del jefe del departamento político y consejero, Hassán Zerán Ruiz-Clavijo, desde la misión de Washington DC hasta la Organización de Estados Americanos. ¿La razón? Que Zerán sería, según Ergas, “un militante de izquierda”, aunque luego circularon otros antecedentes, que apuntarían al origen palestino de Zerán (Ergas es un activo miembro de la comunidad israelita de Santiago).

Al respecto, el exembajador Nelson Hadad dijo en su cuenta de X que “Hassan Zerán es un funcionario de carrera del Servicio Exterior, de excelencia profesional, y de ascendencia palestina. Si el despido es por su origen, la decisión del embajador Ergas sería inaceptable y discriminatoria y digitada por el sionismo internacional”. Nada de ello se despejó, pero el hecho de es que desde el 03 de junio Zerán efectivamente aparece como consejero y representante alterno de Chile ante la OEA.