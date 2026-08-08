Audífonos con cable vuelven a ser tendencia: ventas se duplican en Chile durante 2026

Los audífonos con cable están viviendo un inesperado regreso. Lo que comenzó como una tendencia impulsada por la moda y la nostalgia por la tecnología analógica hoy se refleja en las cifras de ventas. Según el último reporte WOM Dataholics, la comercialización de audífonos con cable se duplicó durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior.

El fenómeno responde tanto a razones prácticas como estéticas. Mientras algunos usuarios valoran no depender de una batería o evitar la pérdida de los dispositivos inalámbricos, las nuevas generaciones han convertido los audífonos con cable en un accesorio de estilo.

“Muchos usuarios buscan la confiabilidad de no depender de una batería y la seguridad de no perderlos con facilidad. Sin embargo, también estamos viendo un fenómeno cultural muy interesante impulsado por las nuevas generaciones, donde los audífonos con cable se han convertido en un accesorio estético. Esta combinación de funcionalidad y moda ha impactado directamente en nuestros números”, explica Felipe Ayala, gerente de Terminales de WOM.

La tecnología analógica vuelve a ganar espacio

La masificación del puerto USB Tipo C en la mayoría de los smartphones y la permanencia del conector Lightning en generaciones anteriores de iPhone han favorecido el regreso de este tipo de accesorios.

Desde WOM aseguran que la demanda seguirá creciendo, por lo que ya preparan la incorporación de una nueva alternativa de audífonos con cable durante el segundo semestre de 2026 para ampliar su oferta.

Wearables y hogar inteligente impulsan el ecosistema digital

El informe también muestra que los consumidores buscan construir un ecosistema tecnológico cada vez más completo. Junto con el crecimiento de los audífonos, los wearables continúan consolidándose, especialmente los modelos de gama media de Huawei y Xiaomi.

“Hoy el cliente ya no busca solo un teléfono, sino una solución tecnológica completa. Por ello potenciamos nuestra oferta en categorías como Audio, Wearables, Energía, Tablets y Gaming. Además, seguimos apostando por el Smart Home junto a Xiaomi, incorporando cerraduras inteligentes, cámaras de seguridad, aspiradoras robot, proyectores y soluciones para mascotas, permitiendo encontrar desde un smartphone hasta la automatización completa del hogar”, señala Ayala.

Los chilenos invierten más en smartphones y renuevan menos sus equipos

Aunque el ecosistema digital gana protagonismo, el smartphone continúa siendo el centro de la experiencia tecnológica. En Chile se venden, en promedio, cerca de 6,5 millones de teléfonos móviles al año, consolidándose como el dispositivo más importante para los consumidores.

El reporte de WOM identifica además un cambio relevante en los hábitos de compra. Mientras el canal retail registra una caída cercana al 20%, según cifras de GfK, los operadores de telecomunicaciones continúan fortaleciendo su posición como principal canal para adquirir smartphones.

De acuerdo con el análisis, los usuarios están destinando un mayor presupuesto a la compra de sus equipos. “El smartphone se ha consolidado como la herramienta central de nuestro día a día. Esto se ha reflejado en un crecimiento del 30% en la inversión que realizan nuestros clientes al adquirir sus equipos celulares”, afirma Ayala.

El ciclo de recambio de celulares llega hasta los 36 meses

El mercado chileno también muestra una mayor madurez en la renovación de dispositivos. Actualmente, el ciclo de recambio de smartphones se ubica entre 24 y 36 meses, un período considerablemente mayor que hace algunos años.

Desde WOM explican que esta tendencia responde a consumidores que planifican mejor sus compras y prefieren invertir en equipos de mayor calidad para extender su vida útil antes de reemplazarlos.

El resultado es un mercado donde la tecnología deja de ser una compra impulsiva y pasa a formar parte de una estrategia de inversión personal, en la que el smartphone continúa siendo el eje del ecosistema digital, acompañado por accesorios como audífonos con cable, relojes inteligentes y dispositivos para el hogar conectado.