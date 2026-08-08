Operativo nacional deja 1.341 detenidos: Gobierno lo convierte en vitrina para reforzar su agenda

El Gobierno salió este sábado a exhibir los resultados de un masivo operativo conjunto de Carabineros y la PDI desplegado durante la noche del viernes en todo el país: 1.341 detenidos y arrestados, 862 kilos de droga incautados, 25 armas de fuego retiradas de circulación y 102 vehículos recuperados o vinculados a delitos.

El procedimiento se desarrolló entre las 20.00 y las 00.00 horas y contempló 36.416 fiscalizaciones, en una ofensiva policial que el Ministerio de Seguridad utilizó además para apuntalar la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), uno de los principales ejes de la administración de José Antonio Kast en la materia.

Del total de aprehendidos, 656 correspondieron a procedimientos de Carabineros y 685 a la PDI. Según el balance oficial, 496 personas fueron detenidas en flagrancia, 589 por órdenes judiciales pendientes y otras 256 mediante arrestos específicos ejecutados por la policía civil.

Carabineros realizó 33.887 controles preventivos y otras 1.065 fiscalizaciones a locales y al cumplimiento de normativas específicas. La PDI, en tanto, controló a 1.464 ciudadanos extranjeros, detectó a 300 infractores de la legislación migratoria y notificó 33 expulsiones administrativas y judiciales.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, sostuvo que las cifras muestran los resultados que puede conseguir el Estado cuando actúa de manera coordinada, pero aprovechó el balance para insistir en que las policías requieren más atribuciones y tecnología para enfrentar al crimen organizado.

En la misma línea, la subsecretaria Pilar Giannini afirmó que los procedimientos conjuntos permiten aumentar la presencia policial y combatir la delincuencia en las calles, aunque reconoció que todavía queda “mucho trabajo por delante”.

La ofensiva policial dejó así una cifra contundente de detenciones en apenas cuatro horas y, al mismo tiempo, entregó al Ejecutivo una plataforma para volver a presionar por su agenda de seguridad: más capacidades para las policías, nuevas herramientas legales y un ataque directo al patrimonio de las organizaciones criminales.