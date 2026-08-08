Reveladora momia chilena

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¡Hola! Este domingo se celebra el Día de la Niñez. ¡Qué infancia feliz tuve en la RDA, allá, entre los chilenos exiliados de la Hopfgartenstrasse, donde los únicos privilegiados éramos los niños! ¡Gracias por tanto, RDA!

Vamos a lo nuestro: les cuento que la cantante Julieta Venegas participará el viernes 14 de agosto en la Cátedra Bolaño de la UDP y el día siguiente, a las 12:00, lanzará su nuevo libro de memorias en el Centro Cultural La Moneda, donde también participará Ana Tijoux. Tremendo panorama para sus seguidores, que son muchos.

Además, la cueca brava y el indie pop se toman el ciclo de conciertos íntimos en Teatro ICTUS este mes. Primero, con 18 años de trayectoria, Los Nogalinos se instalan en la Sala la Comedia para lanzar su nuevo disco Patrimonial, este 19 de agosto. Una semana después hará lo propio Simón Campusano, fundador de la mítica banda de rock Los niños del cerro, quien hará un recorrido por su primer disco como solista Brillo el 26 de agosto.

Y este 15 de agosto, seis agrupaciones de la Región Metropolitana conmemorarán el Día del Rock Chileno 2026, con un concierto en la Sala Metrónomo de Bellavista.

Además, en esta edición: una entrevista a la curadora Dermis León, la restauración de un filme censurado en Chile, y el hallazgo del eslabón perdido de los dinosaurios.

Bonus track: la entrevista de Francisco Castillo al flamante ganador del Premio Goncourt Simon Chevrier, a propósito de su novela Foto por privado (Random), que cuenta la historia de un joven estudiante que poco a poco se desliza al mundo del trabajo sexual.

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LA CURADORA DE CHILE

Dermis León es una de las figuras más conocidas del arte local. Uno de sus trabajos más recientes fue en la Bienal de Venecia con su participación en Inter-Reality, de Norton Maza, donde prolonga una investigación sobre legitimidad, poder, memoria y relatos que permanecen fuera de campo.

Durante más de tres décadas, esta investigadora y escritora cubana ha dirigido su atención hacia los espacios que dejan abiertos las historias oficiales: artistas desplazados de los relatos institucionales, generaciones cuya presencia se ha vuelto difusa y obras que permiten revisar los criterios mediante los cuales el mundo del arte concede visibilidad y legitimidad.

ha dirigido su atención hacia los espacios que dejan abiertos las historias oficiales: artistas desplazados de los relatos institucionales, generaciones cuya presencia se ha vuelto difusa y obras que permiten revisar los criterios mediante los cuales el mundo del arte concede visibilidad y legitimidad. Comenzó en Cuba, continuó por Centroamérica, Estados Unidos y Europa , y más tarde se extendió hacia Chile, el norte europeo, Medio Oriente, China y el norte de África. Cada desplazamiento le permitió observar cómo las escenas artísticas producen sus propias narraciones, establecen jerarquías y determinan qué discursos alcanzan reconocimiento.

, y más tarde se extendió hacia Chile, el norte europeo, Medio Oriente, China y el norte de África. Cada desplazamiento le permitió observar cómo las escenas artísticas producen sus propias narraciones, establecen jerarquías y determinan qué discursos alcanzan reconocimiento. “Mi principal referente sigue siendo América Latina. Es desde aquí que observo el resto del mundo y desde donde formulo mis preguntas curatoriales”, fue una de las cosas que le dijo a Tatiana Oliveros.

La entrevista completa sale este domingo.

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LOS DOLORES DEL SUR

Entre desiertos, mares y fantasmas, una muestra trae a Chile nuevas voces del Sur Global. Y Tatiana Oliveros tuvo la oportunidad de recorrerla y escribir al respecto.

Your Ghosts Are Minereúne en el Centro Cultural La Moneda más de 40 obras sobre memoria, exilio e identidad . Sus desiertos, mares y paisajes polares pueden resultar cercanos para un público chileno marcado también por territorios extremos.

más de 40 obras sobre . Sus desiertos, mares y paisajes polares pueden resultar cercanos para un público chileno marcado también por territorios extremos. La muestra llega por primera vez a América Latina después de presentarse en 2024 durante la Bienal de Venecia. Reúne más de 40 fragmentos cinematográficos e instalaciones del mundo árabe, África y el Sudeste Asiático .

. Curada por Matthieu Orléan, se organiza en ocho núcleos: Desiertos, Ruinas, Fronteras, Exilio, Futurismo, Cosmos, Incendios y Fantasma. Combina ficción, documental, animación y videoarte para abordar la memoria, la guerra y los desplazamientos.

La nota salió este viernes. Puedes verla AQUÍ.

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EL MOCHILAZO Y OTRAS HIERBAS

Y ya que hablamos de muestras, vamos a una más local. ¿Puede la historia de los movimientos sociales transformarse en una experiencia vivencial y emocional? Con el objetivo de relevar a la infancia y la juventud como motores permanentes de la construcción democrática en Chile, llega a la Galería de la Memoria del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos la exposición interactiva Un siglo de voces juveniles: de scouts, cristaleros y pingüinos.

La exposición —impulsada por la Fundación Momento Ciudadano , en alianza con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la Escuela de Diseño de la Universidad Diego Portales (UDP) y el Museo Histórico Nacional , y financiada por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación— estará abierta al público de forma gratuita hasta el 13 de septiembre de 2026 .

, en alianza con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la y el , y financiada por el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación— estará abierta al público de forma gratuita . Diseñada especialmente para adolescentes de entre 13 y 17 años, pero apta para todo público, la exhibición funciona como un laboratorio vivencial que busca activar la empatía histórica a través de un viaje inmersivo.

Puedes leer más al respecto AQUÍ.

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RESTAURAN FILME CENSURADO

Tremendo trabajo: en el marco de un curso electivo de la carrera de Cine y Televisión, académicos, funcionarios y siete estudiantes de la Universidad de Chile han llevado a cabo la restauración del filme Alias Gardelito (1961), una producción argentina dirigida por el chileno Lautaro Murúa. El proyecto, liderado por la Cineteca de la Universidad de Chile, fue dirigido por su coordinador y académico, Luis Horta.

La cinta fue censurada y prohibida por el Consejo de Censura Cinematográfica en 1963 por razones políticas, durante el gobierno de Jorge Alessandri, en el contexto de la Guerra Fría.



durante el gobierno de Jorge Alessandri, en el contexto de la Guerra Fría. La película cuenta la historia de un ladrón de poca monta en un mundo de pobreza, que sueña con emular a su máximo ídolo, el cantante de tango Carlos Gardel. La cinta ganó el Cóndor de Plata en 1962.

en un mundo de pobreza, que sueña con emular a su máximo ídolo, el cantante de tango Carlos Gardel. La cinta ganó el Cóndor de Plata en 1962. Según me contó Horta, la cinta fue censurada por un tema diplomático : como es de corte social y retrata las clases trabajadoras, no fue bien visto que en Chile se representará una mirada más “oscura” de un país vecino.

: como es de corte social y retrata las clases trabajadoras, no fue bien visto que en Chile se representará una mirada más “oscura” de un país vecino. “Eso hizo que la película no pudiese estrenarse acá y por esa razón posiblemente Lautaro Murúa dejó la copia en la Cineteca de la Universidad de Chile, ya que al ser una institución educativa estamos eximidos de pasar por un consejo de calificación o censura debido a que el Estado reconoce una labor formativa ajena a la exhibición comercial. Murúa era chileno y llevaba años radicado en Argentina, y luego pasó a ser exiliado viviendo en España “.

“. Pedro Chaskel, entonces director de la Cineteca, logró que en 1962, cuando se gestiona la visita del cineasta holandés Joris Ivens a Chile, el Consejo de Censura de le época publicara la excepción que tiene hasta hoy la Universidad de Chile de que las películas que se exhiben en la Casa de Bello no pasan por censura. Eso a raíz de una muestra del cineasta holandés, que intentó también ser censurada.

de que las películas que se exhiben en la Casa de Bello no pasan por censura. Eso a raíz de una muestra del cineasta holandés, que intentó también ser censurada. “Se hizo entonces una división muy clara entre la Universidad de Chile, como agente promotor de la cultura cinematográfica, y una sala de cine. Y ese es el origen de que esta copia única quedara en nuestra institución. Es el retrato de otro Chile, dónde se tenía muy clara la división entre cultura y mercado , y aún así las presiones políticas donde el cine -y lo que veía la gente- si era importante“.

, y aún así las presiones políticas donde el cine -y lo que veía la gente- si era importante“. Además será presentada en el 33º Festival Internacional de Cine de Valdivia, entre el 12 y el 18 de octubre.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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SERIE SOBRE CLAUDIO ARRAU

Una serie documental que recorre la vida del músico chileno Claudio Arrau León (1903-1991) se estrenará este domingo a las 17:30 horas en TV+.

Arrau, de Cristián Vega, tiene como conflicto central todo lo que tuvo que pasar este talento para llegar al más alto reconocimiento artístico internacional.

artístico internacional. El relato da a conocer a Arrau en base a su relación con la música , consigo mismo y con aquellas personas que lo acompañaron en su vida.

, consigo mismo y con aquellas personas que lo acompañaron en su vida. Vega me contó que el origen del documental está en un trabajo que hizo en Chillán donde le asombró que muchos jóvenes desconocieran esta figura, “probablemente el músico más universal que tenemos en Chile. Y desde lo personal, también tiene que ver con conectar con mis recuerdos de infancia, con mi abuelo, que colocaba su música”.

La nota completa sale más adelante. Mientras tanto, puedes ver el trailer AQUÍ.

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SINFÓNICA GALA

Y ya que hablamos de los clásicos: los sonidos franceses marcarán el nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que se presentará este viernes y sábado a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional.

El programa apoyado por la Embajada de Francia contempla tres obras del siglo XX , comenzando con el compositor italiano Luciano Berio y su obra Nones, para luego dar paso a dos franceses: André Jolivet y su Concierto para flauta y orquesta de cuerdas, con Vicente Morales como solista, para finalizar con Claude Debussy y una de sus obras más reconocidas, La mer.

, comenzando con el compositor italiano Luciano Berio y su obra Nones, para luego dar paso a dos franceses: André Jolivet y su Concierto para flauta y orquesta de cuerdas, con Vicente Morales como solista, para finalizar con Claude Debussy y una de sus obras más reconocidas, La mer. La dirección estará a cargo del músico también francés Pascal Gallois, quien debutará con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Solista, músico de orquesta, profesor y director, reconocido como uno de los grandes maestros del fagot a nivel internacional.

quien debutará con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Solista, músico de orquesta, profesor y director, reconocido como uno de los grandes maestros del fagot a nivel internacional. Ha colaborado estrechamente con compositores como Pierre Boulez, Wolfgang Rihm, György Kurtág y Olga Neuwirth. En 2015 impulsó los Musicales de Quiberon, festival que reúne modernidad y clasicismo. Actualmente dirige uno de los grandes conservatorios de París, convencido de que la música merece un lugar central en la sociedad.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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REVELADORA MOMIA CHILENA

Fue una de las notas de ciencia más leídas de los últimos días: el hallazgo de una prueba genética en una momia chilena que confirma que los europeos trajeron la viruela a América.

La enfermedad fue responsable de una catastrófica disminución de la población de los pueblos indígenas americanos tras la llegada de los europeos. Se le atribuye la muerte de cientos de millones de personas y la transformación radical de las sociedades.

tras la llegada de los europeos. Se le atribuye la muerte de cientos de millones de personas y la transformación radical de las sociedades. El análisis del genoma antiguo del virus de la viruela fue hallado en momias de dos individuos en el norte de Chile, que vivieron aproximadamente entre finales del siglo XV y principios del XVII.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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ESLABÓN PERDIDO DE DINOSAURIOS

Esta semana The Conversation trajo una nota sobre un tema que me fascina: los dinosaurios. Resulta que mucho antes de que los dinosaurios dominaran los continentes y de que aparecieran los cocodrilos modernos, sus antepasados ya atravesaban una etapa decisiva en su trayectoria evolutiva. Fue en ese mundo antiguo, poco después de la mayor extinción masiva de la historia de la Tierra, cuando vivió una nueva especie de reptil fósil descubierta en el estado brasileño de Río Grande del Sur.

Bautizada como Silescelida acristata, la especie vivió hace unos 240 millones de años, durante el período Triásico Medio . El fósil fue hallado en Dona Francisca, en la región central de Río Grande del Sur, en rocas que forman parte del Geoparque Quarta Colônia de la UNESCO.

. El fósil fue hallado en Dona Francisca, en la región central de Río Grande del Sur, en rocas que forman parte del Geoparque Quarta Colônia de la UNESCO. El hallazgo ayuda a llenar una importante laguna sobre la evolución de los arcosauriformes, un grupo de reptiles del que surgieron los arcosaurios, el linaje que abarca dos de los grupos más conocidos de vertebrados terrestres: los cocodrilos y los dinosaurios, incluidas las aves.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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FOTO POR PRIVADO

Francisco Castillo conversó con el autor francés Simon Chevrier a propósito de su novela Foto por privado (Literatura Random), que ganó en 2025 un premio Goncourt a la primera novela, por la historia de un joven estudiante que poco a poco se desliza al mundo del trabajo sexual.

En el libro, la familia queda lejos, el padre enferma, los encuentros por Grindr se suceden sin dejar rastro y los trabajos precarios apenas le mantienen. Desde hace unos meses, además, y casi como una consecuencia inevitable, ha empezado a prostituirse , según la reseña editorial.

, según la reseña editorial. “Quería demostrar lo intercambiables que somos a la hora de salir con alguien que conocemos a través de una aplicación. Nos hemos vuelto menos curiosos respecto de los demás debido a la rapidez y si nos sentimos un poco decepcionados, siempre habrá otra persona que satisfaga nuestras expectativas”, fue una de las cosas que le dijo.

Puedes leer la entrevista completa AQUÍ.

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PANORAMAS REGIONALES

OBRA SOBRE POETA STELLA DÍAZ EN LA SERENA



La Región de Coquimbo, donde nació Stella Díaz Varín, será el escenario del inicio de la conmemoración de su centenario. A cien años del nacimiento de una de las voces más intensas y transgresoras de la poesía chilena, la compañía La Fuga Teatro comenzará una gira nacional con Stella, una propuesta escénica inspirada en la vida y obra de la escritora serenense.

Tendrá su primer hito el próximo 11 de agosto en el Teatro Centenario de La Serena con una función especial por los 100 años de la autora, para luego continuar el 12 en Coquimbo, el 13 en Monte Patria y el 14 en Los Vilos.

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TALLERES LITERARIOS EN REGIÓN DE VALPARAÍSO

Paradas en Limache, Quilpué, Viña del Mar y Playa Ancha. Así será la ruta del “Taller Literario Itinerante”, proyecto que la escritora Arelis Uribe llevará a estos cuatro puntos de la Región de Valparaíso de forma gratuita, gracias al MINCAP y su Fondo del Libro 2026.

Cada estación del taller contará con cuatro actividades, los sábados de 11:00 a 13:00 horas en bibliotecas y centros culturales de la V Región. La idea es evocar el legado de un autor local fallecido mediante un club de lectura y celebrar el aporte de una autoría viva a partir del encuentro con un escritor local. Además, se realizarán rutas pedagógicas y talleres de escritura creativa.

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FESTIVAL DE POESÍA EN LA ARAUCANÍA



La poesía volverá a encontrarse con los territorios en La Araucanía. Del 22 al 30 de agosto se realizará la cuarta versión del Festival de Poesía Guido Eytel, una iniciativa que, nacida desde la autogestión y el trabajo comunitario, se ha consolidado como un referente para la difusión de la literatura y las artes en La Araucanía.

En esta nueva edición, el festival reunirá a más de 30 poetas y escritores de Chile y Argentina, quienes participarán en una programación gratuita que contempla lecturas abiertas, talleres, conversatorios, presentaciones, música, performance y diversas actividades en las comunas de Temuco, Padre Las Casas, Lautaro y Nueva Imperial, fortaleciendo el acceso a la cultura más allá de los grandes centros urbanos.

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Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!