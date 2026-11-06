Proveedores de internet amplían oferta con nueva alianza para incorporar televisión y streaming

Miles de clientes de los servicios de internet por fibra óptica de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Chile (COTEL) podrán acceder, desde noviembre, a DGO, plataforma de televisión en vivo y streaming que ofrece contenidos audiovisuales en directo y a demanda.

La incorporación se enmarca en una alianza estratégica entre COTEL y la plataforma operada por el holding Waiken ILW en América Latina. El acuerdo busca ampliar la oferta de los proveedores de internet asociados a la cooperativa y sumar nuevas alternativas de entretenimiento e información para sus clientes.

Actualmente, COTEL reúne a más de 35 proveedores pequeños y medianos de servicios de internet (ISP), que cuentan con más de 50.000 clientes B2C distribuidos en más de 150 comunas rurales de 10 regiones de Chile.

La cooperativa dispone de una red de fibra óptica de 13.000 kilómetros de extensión, con un ancho de banda de 150 gigabits por segundo y más de 200.000 homepass habilitados.

Juan Diego Ramírez, ejecutivo de desarrollo de negocios y alianzas estratégicas de DGO, destacó la oferta de contenidos de la plataforma y las posibilidades que abre el acuerdo: “DGO es una plataforma robusta con lo mejor de la TV en vivo, la cobertura de contenidos deportivos más completa del mercado y más de 10.000 títulos de películas, series y documentales. Ahora, más chilenos podrán acceder a esta propuesta”.

Administración centralizada de los servicios

Bajo este modelo de operación, COTEL estará a cargo de la relación comercial y operacional con DGO. También centralizará la provisión del servicio y brindará soporte para su integración con los sistemas de las empresas cooperadas.

Para llevar adelante esta implementación, la organización cuenta con COTELHub, una plataforma que incorpora el módulo DirectCotel, desarrollado específicamente para administrar los servicios de DGO.

La herramienta permite gestionar distintas operaciones, entre ellas la incorporación de nuevos abonados, los cambios de planes, la suspensión y la baja de servicios. Además, facilita la administración centralizada de las cuentas.

Los proveedores asociados podrán gestionar estos procesos directamente desde COTELHub o conectar sus propios sistemas mediante la API de la plataforma.

Avances en la incorporación de cooperados

Rodrigo Marchant, gerente general de COTEL, informó que 30 empresas cooperadas han manifestado interés en sumarse a la iniciativa, mientras que 21 ya avanzaron en la firma de contratos y en la acreditación de los poderes necesarios para operar el servicio.

“Para COTEL, esta alianza estratégica con DGO representa un hito fundamental para expandir las oportunidades de negocio de nuestras empresas cooperadas. La iniciativa busca fortalecer la oferta de los proveedores de internet locales, incorporando nuevas alternativas que enriquecerán la experiencia de sus clientes. Con este paso, COTEL reafirma su compromiso con el desarrollo de sus miembros, promoviendo la colaboración y soluciones innovadoras para una industria de telecomunicaciones en constante evolución”, agregó.

La alianza busca fortalecer la oferta de servicios de los proveedores locales y ampliar las alternativas disponibles para sus usuarios.

Para conocer las empresas cooperadas que se han adherido a la iniciativa, se puede ingresar a cotel.cl/DGO.