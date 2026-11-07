Cancillería confirma designación de Luis Gnecco como agregado cultural de Chile en Reino Unido

La Cancillería confirmó este sábado la designación de Luis Gnecco como agregado cultural en la embajada de Chile en el Reino Unido, informó La Tercera.

La noticia había sido anticipada este viernes por El Mostrador.

El actor de producciones como El Bosque de Karadima, Neruda y No asumirá sus funciones a mediados de este mes.

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Según pudo conocer La Tercera, asumiría a mediados de este mes. Para su llegada se tomó en consideración su trayectoria internacional en cine, televisión y teatro.

Un elemento que generaba dudas sobre su llegada fue la denuncia que enfrentó el actor en 2021 por parte de su exesposa, por la que fue formalizado por violencia intrafamiliar.

Tras la formalización de la causa el 8 de junio de 2021, el actor emitió un comunicado público en que entregaba sus disculpas por el hecho: “Lamento sinceramente si he causado dolor y angustia innecesarias a mi exmujer y a mis tres hijos, y en consecuencia les pido disculpas por eso y por la agitación mediática en que se han visto envueltos”.

Un mes después aproximadamente, ambas partes llegaron a un acuerdo para la suspensión de la causa. Se establecieron como condiciones para esto el que Gnecco se mantuviera alejada de la víctima, tomará terapia de asuntos familiares, fijar domicilio y no volver a cometer delitos.

Según detalló la abogada de la víctima, Francisca Millán, en declaración recogidas por Radio Biobío, estuvieron de acuerdo con esta salida alternativa “con razón de evitar a nuestra representada la victimización secundaria que implica la exposición continua ante la institucionalidad en estas materias, y la exposición pública que ha significado”.

Fuentes del gobierno señalaron sobre esta situación que el caso finalmente fue cerrado por la justicia y que existió arrepentimiento y solicitud de disculpas por parte del actor. Además, mencionaron que no se habían registrado antecedentes penales por la situación ni tampoco había sido integrado al Registro de Violencia Intrafamiliar.

Antes de su llegada a la embajada en Chile en Reino Unido, Gnecco estaba radicado en Francia y había representado al escritor argentino Jorge Luis Borges en la producción británica Borges and Me, que se estrenó en el Festival de Cine de Edimburgo en agosto pasado.