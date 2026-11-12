Autismo, movimiento e inclusión escolar

¿Puede una escuela ser realmente inclusiva si espera que todos sus estudiantes aprendan de la misma manera y permanezcan quietos durante toda la clase? Esta pregunta invita a reflexionar sobre el movimiento como parte fundamental del desarrollo, la experiencia sensorial y el aprendizaje escolar.

En niños y niñas autistas, el desarrollo sensoriomotriz puede presentar características diversas relacionadas con el control postural, la coordinación, el equilibrio, la planificación motora y el procesamiento de la información propioceptiva, vestibular, táctil y otros. Estas diferencias no justifican prácticas orientadas a “normalizar” sus conductas. Por el contrario, resulta fundamental comprender cómo cada estudiante se relaciona con su cuerpo y su entorno, reconocer sus fortalezas e identificar las barreras que pueden limitar su participación y aprendizaje.

Desde una perspectiva habilitadora, la Kinesiología puede aportar al contexto escolar mucho más que ejercicios o rehabilitación. Sus conocimientos sobre neurodesarrollo, psicomotricidad, control y aprendizaje motor permiten comprender cómo el movimiento puede favorecer la exploración, la autonomía y el acceso a experiencias educativas significativas. No se trata de trasladar una consulta clínica al aula, lo que se busca es integrar el análisis del movimiento en las experiencias cotidianas de la vida escolar.

Este aporte adquiere especial relevancia cuando se articula con los objetivos de aprendizaje de las distintas asignaturas. En Matemática, una actividad de desplazamiento entre estaciones puede favorecer el trabajo con secuencias, cantidades y orientación espacial. En Lenguaje, los gestos y la dramatización pueden ofrecer formas alternativas de expresar y comprender relatos; mientras que, en Ciencias, la exploración del entorno mediante experiencias corporales puede complementar la observación de fenómenos. El movimiento amplía las posibilidades de acceder a los contenidos curriculares, participar y demostrar lo aprendido.

Para que estas estrategias no se conviertan en acciones aisladas es indispensable una planificación colaborativa e interdisciplinaria. El docente mantiene el liderazgo pedagógico, mientras que el kinesiólogo aporta criterios de accesibilidad motriz, adaptación de las demandas corporales y selección de experiencias acordes con las características del grupo. Junto a Educación Diferencial, Psicología, las familias y, especialmente, los propios estudiantes, este trabajo permite construir apoyos pertinentes y evaluar su impacto en la participación efectiva.

La diversificación de la enseñanza, promovida por el Decreto 83, proporciona un marco para ofrecer distintas oportunidades de aprendizaje sin exigir una única respuesta corporal. Un estudiante puede necesitar moverse para sentirse cómodo, otro puede preferir observar y otro requerir apoyos específicos para participar en una dinámica grupal. Respetar estas preferencias y necesidades es tan importante como diseñar las actividades. No toda manifestación motriz constituye desorden, pero tampoco todas las necesidades se resuelven incorporando más movimiento.

Por su parte, la Ley 21.545 refuerza el desafío de garantizar el acceso, la participación, la permanencia y el progreso educativo de las personas autistas. Esto exige avanzar desde el discurso inclusivo hacia prácticas concretas y observables, como recreos accesibles, clases con diversas alternativas de participación, materiales adaptables y experiencias compartidas que no excluyan por diferencias motrices o sensoriales.

La Kinesiología educativa tiene aquí una responsabilidad y una oportunidad de contribuir a que el movimiento sea una posibilidad y no una exigencia, un puente hacia el aprendizaje y no una barrera adicional. Porque incluir no significa que todos deban hacer lo mismo, sino que cada niño y niña encuentre las condiciones necesarias para aprender, expresarse y participar desde su singularidad.