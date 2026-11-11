Gobierno congela precios de combustibles hasta febrero de 2027, pero camioneros mantienen el paro

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció este miércoles el congelamiento de los precios de los combustibles hasta el 3 de febrero de 2027 y el envío de un proyecto de ley para revertir las alzas previstas para este jueves. La decisión se produjo tras una extensa jornada de negociaciones con los gremios de camioneros, que mantienen su paralización.

El ministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, explicó que el Ejecutivo ingresará este jueves una iniciativa al Congreso para dejar sin efecto el incremento de $42 por litro en el diésel y $39 en las gasolinas.

Sin embargo, la reversión no será inmediata, ya que dependerá de la aprobación legislativa. “Si el proyecto está despachado y promulgado el próximo día martes, el jueves de la próxima semana se anula el alza de los 42 pesos del diésel y de 39 pesos en la gasolina”, precisó el secretario de Estado.

Alvarado también confirmó que no habrá nuevos incrementos hasta comienzos de febrero. “La segunda buena noticia para todas las chilenas y chilenos es que el Gobierno ha tomado la decisión de congelar el alza del precio de los combustibles hasta los primeros días del mes de febrero próximo”, sostuvo.

Beneficios tributarios para transportistas

El paquete de medidas incluye la extensión hasta diciembre de 2027 del mecanismo que permite a los transportistas recuperar parte del impuesto específico a los combustibles, beneficio que originalmente vencía a fines de este año.

Asimismo, el Ejecutivo incorporará una compensación para evitar que los transportistas deban efectuar pagos adicionales cuando el componente variable del impuesto específico sea negativo.

“Esto se va a corregir para que no exista ese efecto y ese pago pueda ser compensado con el impuesto cuando tenga su carácter positivo”, explicó Alvarado.

El ministro también descartó que una suspensión del impuesto específico garantice una disminución de los precios en las actuales condiciones, debido a que el mecanismo opera mediante subsidios.

Camioneros mantienen el paro y Gobierno advierte por bloqueos

Pese a los anuncios, los gremios de camioneros no comprometieron el término inmediato de las movilizaciones. Los dirigentes valoraron las propuestas del Ejecutivo, pero señalaron que deberán consultar a sus bases antes de resolver si levantan la paralización.

“Ellos se deben a sus bases, reconocen el esfuerzo del Gobierno, comparten lo que vamos a hacer, pero en definitiva tienen que convencer a sus bases”, afirmó Alvarado.

El secretario de Estado endureció, además, el tono frente a la continuidad de las interrupciones del tránsito.

“A partir de mañana no hay excusa para estar entorpeciendo el libre tránsito en las carreteras y en las ciudades de nuestro país”, advirtió.

Alvarado aseguró que el Ejecutivo utilizará las herramientas legales disponibles para garantizar la circulación y restablecer la normalidad en las zonas afectadas.

De esta manera, mientras La Moneda apuesta por contener las alzas mediante una nueva iniciativa legislativa, la continuidad del paro queda sujeta a las decisiones que adopten las bases de los gremios transportistas.