Trump estuvo en la papeleta
En este nuevo capítulo de “Mirada Internacional”, el excanciller Ignacio Walker analiza las recientes elecciones en Estados Unidos.
“Si mi nombre hubiese estado en la papeleta, habríamos arrasado”, dijo Donald Trump tras las elecciones de medio término. Pero su nombre sí estuvo en la papeleta, simbólicamente hablando, y eso explica buena parte de su estruendosa derrota, que más que del Partido Republicano fue de Trump y del “trumpismo”. Los demócratas eligieron 54 senadores, arrebatándole 7 escaños a los republicanos, y 254 representantes, cuando necesitaban 218: una cómoda mayoría en ambas cámaras. La primera razón fue económica: la gasolina a 4 dólares el galón, el diésel a 6, el costo de la vida y la inflación, con causas que los electores identificaron con claridad, como la guerra en Irán y el alza de los aranceles. La segunda fue la defensa de la democracia frente a Trump y la ola ultraderechista de la que él es el guaripola. La “marea azul” reflejó una enorme participación, rabia acumulada y una apuesta por la diversidad: James Talarico, un ex seminarista de 37 años, ganó el Senado en Texas; Gina Hinojosa, la gobernación del mismo estado; Abdul El-Sayed, musulmán y socialista democrático, el Senado en Michigan; Xavier Becerra, la gobernación de California, y los demócratas incluso ganaron en Kansas, Maine y Carolina del Sur. Los jóvenes y los hispanos fueron sus grandes electores.
¿Tiene los días contados la oleada ultraderechista? A la derrota de Trump se suman la de Viktor Orbán en Hungría, el triunfo de Lula sobre Flavio Bolsonaro en Brasil y la victoria de la “Lista de los estudiantes” en Serbia. Pero no hay que sacar cuentas alegres: a Trump le quedan más de dos años de gobierno, puede ser peligroso como “animal herido” y la designación de Stephen Miller como jefe de Gabinete anticipa lo que viene. Además, Marine Le Pen podría ganar en Francia, la derecha en España este 29 de noviembre y Alice Weidel sigue en ascenso en Alemania, mientras en América Latina gobiernan Nayib Bukele, Javier Milei y ahora Abelardo de la Espriella en Colombia. Quedan abiertas la guerra en Irán, la de Rusia en Ucrania y la de Gaza, con las acusaciones de crímenes de guerra y genocidio establecidas por el panel independiente de Naciones Unidas. Entre las dos escuelas de la ciencia política sobre el estado de la democracia, la del retroceso y la de la resiliencia, el triunfo de los demócratas es un nuevo antecedente a favor de la resiliencia democrática. Y a no dormirse en los laureles.
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