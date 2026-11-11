Los Jaivas llegan este sábado a Curicó con gira que celebra 45 años de “Alturas de Macchu Picchu”

Luego de convocar a más de 10 mil personas en sus dos presentaciones en el Teatro Caupolicán y continuar su recorrido por el país, Los Jaivas llegarán este sábado 14 de noviembre a Curicó para presentar la gira “45 años de Alturas de Macchu Picchu”.

La banda viene de protagonizar un significativo reencuentro con el público de Rapa Nui, donde el pasado 30 de octubre ofreció un histórico concierto gratuito en Hanga Vare Vare, marcando su regreso a la isla después de 10 años de ausencia.

La presentación en Curicó será a las 20:00 horas, en el Teatro Provincial, y marcará la penúltima fecha de este recorrido nacional durante el año.

El espectáculo conmemora los 45 años de Alturas de Macchu Picchu, álbum inspirado en el poema homónimo de Pablo Neruda, incluido en Canto General, que se convirtió en una de las creaciones más emblemáticas de Los Jaivas y de la música latinoamericana. Para esta gira, la banda presenta la obra en su totalidad, acompañada de una puesta en escena especialmente concebida para la ocasión, con recursos visuales que recorren el universo poético y musical del disco.

Las presentaciones realizadas en Santiago incluyeron también momentos especialmente significativos para la historia de la agrupación, como el homenaje a Gato Alquinta, a través de su voz original en “La Poderosa Muerte”, y el recuerdo de René Olivares, artista visual cuyo trabajo contribuyó a construir el imaginario gráfico de Los Jaivas. A ello se sumó la incorporación de dos composiciones inéditas rescatadas de los archivos de la banda: “Ruinas” y “Caminos”, creadas durante la década de 1970.

A más de cuatro décadas de su creación, Alturas de Macchu Picchu sigue convocando a distintas generaciones y demostrando la vigencia de una propuesta artística que cruza rock, música de raíz latinoamericana y exploración sonora. La presentación en Curicó será una nueva oportunidad para reencontrarse con esta obra en vivo, en la recta final de una gira que ha llevado a Los Jaivas por distintos escenarios del país.

Los Jaivas – Gira 45 años de Alturas de Macchu Picchu en Curicó

Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026

Hora: 20:00 horas

Lugar: Teatro Provincial de Curicó

Próximas fecha:

12 de diciembre – Valparaíso (Teatro Municipal de Valpo)