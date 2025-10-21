Universidad inaugura el espectrómetro RMN más potente de Chile para investigación avanzada

Analizar moléculas con gran precisión, mejorar medicamentos, garantizar alimentos más seguros, proteger el medioambiente y desarrollar nuevos materiales son solo algunos de los beneficios que permitirá este equipo. Se trata del Espectrómetro de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de 500 Mega Hertz, el más potente de Chile, que inauguró la Universidad de Talca y que promete revolucionar la investigación en diversas áreas estratégicas para el país.

“Marcará un antes y un después para la producción de conocimiento, para aportar a la investigación y la formación de postgrado. Todo esto demuestra que aquí se está constituyendo un polo de producción de conocimiento único en el país, del cual debemos estar orgullosos”, expresó el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle, durante la ceremonia de inauguración en el Instituto de Química de Recursos Naturales de la UTalca.

El rector de la universidad, Carlos Torres Fuchslocher, destacó que contar con esta tecnología permitirá no solo realizar investigación de alto nivel, sino también ofrecer servicios a la comunidad científica y al sector productivo.

“La idea es que este equipo esté a disposición de la comunidad científica nacional y también del mundo empresarial, ya que sus prestaciones contribuirán a desarrollar mejores fármacos, alimentos y materiales. En ese sentido hacemos propio nuestro rol como universidad pública de atender los desafíos de la sociedad”, recalcó el rector.

Por su parte, el ministro Valle subrayó que “el país avance de esta manera tan significativa genera que se descentralice el conocimiento, cuando esto pasa, la sociedad en su conjunto se hace más diversa, más democrática. No solo un hecho muy valioso para la ciencia, sino también para nuestra convivencia y futuro como sociedad”.

Un equipo único en Chile

El espectrómetro, del fabricante estadounidense Bruker, ofrece análisis moleculares con alta resolución y sensibilidad, utilizando cantidades microscópicas de muestra. Esta tecnología permite comprender la materia a nivel molecular y generar avances en distintos campos.

En agricultura, contribuye a mejorar la calidad de los alimentos y a crear cultivos más sostenibles. En medicina, ayuda al desarrollo de tratamientos personalizados y a la detección temprana de enfermedades. Además, su aplicación en química y materiales garantiza productos más seguros, ecológicos y de mejor calidad.

El académico del Instituto de Química de la UTalca y responsable del proyecto, Guillermo Schmeda, valoró la relevancia de contar con este equipo en una universidad regional. “El hecho de tener este instrumento aquí significa que podemos pensar en temas en los cuales no habríamos soñado hace un tiempo. En Talca, en la Región del Maule, podemos hacer investigación con el mismo nivel que en países desarrollados. La limitante muchas veces somos nosotros mismos: tenemos que creer más en nuestras capacidades y dejar de pensar que la ciencia de calidad solo se hace en Santiago o en el extranjero”, expresó.

El investigador hizo un llamado a científicos y empresas de todo el país. “Tenemos un equipo de RMN de 500 MHz disponible para medir muestras de investigación o control de calidad. No hace falta seguir enviándolas fuera de Chile; podemos hacerlo aquí, más rápido y a menor costo. Esta es una oportunidad para impulsar el desarrollo científico y productivo del país”.

El RMN fue adquirido mediante el concurso de Equipamiento Científico y Tecnológico Mediano (Fondequip) de la ANID, con un financiamiento conjunto de $600 millones, sumado a más de $2 mil millones invertidos por la UTalca en adecuación del espacio, instalación, puesta en marcha y contratación de personal especializado.

Ciencia para todas las edades

Durante su visita, el ministro Valle recorrió Click, un espacio de la UTalca que busca acercar la ciencia y la tecnología de manera lúdica a la comunidad, ubicado en el Edificio Lircay. Allí se desarrolló una feria científica escolar organizada por Explora Maule, con participación de diversos establecimientos educacionales de la región.

El ministro valoró el rol de la universidad en la descentralización de la ciencia y su aporte a la generación de conocimiento desde regiones. “La Universidad de Talca es un orgullo para el país”, expresó.