ClicAM: Ley Miscelánea avanza, Bachelet suma apoyo y Warsh llega a la Fed

Ley Miscelánea avanza tras maratón en Comisión de Hacienda

La Ley Miscelánea avanzó en la Comisión de Hacienda de la Cámara tras una sesión marcada por votaciones en serie, discusión cerrada a medianoche y más de 1.600 indicaciones opositoras. El Gobierno logró acelerar el despacho y salvar el corazón tributario de la reforma, incluida la rebaja gradual del impuesto de primera categoría de 27% a 23%. Pero también sufrió derrotas sensibles: cayeron normas sobre probidad en contratos del MOP, inteligencia artificial y eliminación de la franquicia Sence. El proyecto pasa ahora a Medio Ambiente y luego a Trabajo.

Bachelet suma respaldo de Orsi en carrera por liderar la ONU

Michelle Bachelet sumó el respaldo del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, en su carrera para llegar a la Secretaría General de la ONU. El mandatario la recibió este miércoles en Montevideo y destacó que la exmandataria chilena “dejó huella” en la historia latinoamericana. La cita se suma al apoyo expresado por Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, quien valoró su experiencia como jefa de Estado y su conocimiento de Naciones Unidas. Bachelet también participará en un encuentro regional sobre democracia paritaria y multilateralismo.

Contraloría visa nombramiento de Cristián Muga en ENAP

La Contraloría tomó razón “con alcance” del nombramiento de Cristián Muga Aitken como presidente del directorio de ENAP, cerrando una revisión que seguía pendiente pese a que el abogado ya ejercía el cargo. Las dudas surgieron por una consulta de la senadora Yasna Provoste sobre si cumplía la ley que exige ocho años de experiencia como administrador de una empresa mediana o grande. El organismo dio por acreditado ese requisito por su calidad de socio del estudio Ortiz y Asociados, tras revisar antecedentes tributarios, declaraciones de renta y escrituras societarias.

Kast dice que promesa migratoria era “una metáfora”

José Antonio Kast afirmó que su promesa de expulsar a 300 mil migrantes irregulares “el primer día” de gobierno era “una metáfora” y no debía entenderse de forma literal. Durante la Semana de la Construcción, defendió el endurecimiento de la política migratoria y respondió a las críticas por el ritmo de las expulsiones. También sostuvo que quienes intenten entrar irregularmente serán detenidos y expulsados, y aseguró que muchas personas extranjeras en situación irregular terminarán saliendo voluntariamente del país.

Yáber revela transferencias y compras de divisas ligadas a Migueles

El conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, entregó nuevos antecedentes sobre transferencias, compras de dólares y operaciones financieras vinculadas a Gonzalo Migueles, en el caso Muñeca Bielorrusa. En su cuarta declaración, intentó justificar pagos y depósitos como compras de divisas, asesorías legales, comisiones inmobiliarias y gastos personales. También detalló una operación por 47 mil dólares para un viaje a Estados Unidos y una transferencia de 25 millones de pesos al conservador de Chillán, Yamil Najle. La Fiscalía investiga si esos movimientos ocultaron pagos ligados a presuntas coimas judiciales.

Kevin Warsh asume la presidencia de la Fed en EE.UU.

El Senado de Estados Unidos confirmó a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal, tras ser nominado por Donald Trump, para un mandato de cuatro años. La votación fue de 54 votos a favor y 45 en contra. Warsh llega a dirigir un banco central bajo presión del Ejecutivo y con la inflación en su nivel más alto de los últimos tres años. En su audiencia de confirmación, prometió preservar la independencia de la Fed y afirmó que no sería “en absoluto” el títere del presidente.

Xi llama a Trump a ser “socios y no rivales” en China

Xi Jinping recibió a Donald Trump en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín y abrió la primera reunión entre ambos con un llamado a que China y Estados Unidos sean “socios y no rivales”. El mandatario chino dijo que los intereses comunes superan las diferencias y planteó buscar prosperidad común en una nueva era. Trump respondió que augura un “futuro fantástico juntos”, destacó su relación con Xi y llegó acompañado por parte de su gabinete y líderes empresariales como Tim Cook, Elon Musk y Jensen Huang.