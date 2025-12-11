Ciencia chilena destaca en rankings y consolida impacto en soluciones país

La edición más reciente del Nature Index ubicó a cinco universidades chilenas dentro del Top 20 de Sudamérica, reflejando un salto sostenido en producción científica. A ello se suma el QS Latam 2026, en que la Universidad Católica vuelve a liderar la región y once universidades chilenas aparecen entre las 50 mejores. El ranking de El Mercurio y AméricaEconomía para 2026 también confirma esta tendencia: mayor investigación, más colaboración internacional y un avance en prestigio académico.

Este progreso no solo se expresa en indicadores. También se observa en la creciente capacidad de la investigación universitaria para mover fronteras productivas y tecnológicas. Entre los ejemplos recientes destacan desarrollos en almacenamiento energético, optimización de procesos mineros, robótica aplicada, biotecnología alimentaria y modelos predictivos para gestión hídrica.

Ciencia universitaria en desarrollo país

Uno de los casos recientes de ciencia aplicada es el trabajo del Comité de Expertos en Saneamiento (CES), creado en 2017 e integrado por investigadores de universidades PUCV, Santa María y Playa Ancha, entre otras, de la Región de Valparaíso: Michael Seeger, Salvador Donghi, Roberto Orellana, Luis Álvarez y Marcel Szantó.

El CES analizó evidencia internacional, evaluó tecnologías y estudió en terreno la aplicabilidad de la biorremediación para el saneamiento del histórico sitio Las Salinas. Su investigación orientó definiciones técnicas del Estudio de Impacto Ambiental y permitió validar científicamente el proceso.

La biorremediación —según la resolución del Comité de Ministros que autorizó la fase final del proyecto— se funda en la capacidad natural de microorganismos para degradar hidrocarburos en condiciones controladas dentro de biopilas selladas.

A casi 16 meses de avances continuos en la última etapa para completar el saneamiento ambiental, el proyecto avanza hacia la reincorporación del terreno como un espacio urbano de uso múltiple definido con la comunidad.

El impacto científico del proyecto también es global. Hace unas semanas una veintena de investigadores jóvenes de 10 países participaron en talleres internacionales de biorremediación organizados por BioGem. Entre otras experiencias, llegaron hasta Las Salinas como laboratorio abierto de un proyecto de vanguardia en saneamiento ambiental, con tecnología de punta y reconocido en foros mundiales por el trabajo que marca un hito en regeneración ambiental, a la altura de las mejores experiencias en este campo.

Problemas críticos

La investigación universitaria ha demostrado ser un aliado estratégico para el mejor desarrollo en Chile, a través de experiencias en distintos campos del conocimiento. Sigue siendo amplia la lista de áreas en que el trabajo de investigación de las universidades resulta clave para generar las palancas de desarrollo que se necesitan para avanzar de manera eficiente en temas críticos como la crisis hídrica y adaptación climática; en salud pública y biotecnología; en energía y su impacto en la transformación productiva y por cierto, en una mejora regulatoria y reducción de burocracias.

Este último punto es clave en distintos proyectos de inversión que enfrentan trabas o incertidumbres al no ir de la mano la norma con el desarrollo de iniciativas innovadoras. Un ejemplo de ello es que hoy no existe claridad normativa sobre qué permiso requieren las faenas de proyectos de regeneración ambiental, pues no aplican los criterios de los permisos de edificación tradicionales, ya que estos exigen que sean otorgados solo en suelos sin contaminación. En este caso, hoy aplica el buen criterio de la autoridad local o del ministerio sectorial, pero de no ser así, puede darse la paradoja de que un proyecto que cuente con todas las autorizaciones se vea entrampado o pagando los costos de que no exista una definición previa bajo una correcta normativa. Sin duda, un tema relevante que considerar cuando se habla de permisología en Chile.

Los rankings recientes muestran que Chile está desarrollando una ciencia que dialoga con problemas reales. La experiencia demuestra que cuando el conocimiento se integra a decisiones públicas, el país avanza con más evidencia y mayor legitimidad.