Beesound: app identifica abejas nativas por su zumbido para potenciar la polinización en frutales

La sonicación -también conocida como polinización por vibración- es un mecanismo natural mediante el cual ciertas abejas vibran su cuerpo a una frecuencia específica al posarse sobre la flor, liberando el polen que se encuentra firmemente adherido a las anteras. Este proceso es clave en cultivos como el arándano, el tomate o el kiwi, cuyas flores no liberan polen con el simple contacto, lo que convierte a las abejas nativas con capacidad de vibrar en aliadas insustituibles para una polinización eficiente y de mayor calidad.

Precisamente para potenciar este actuar natural y por ende los cultivos es que un equipo de investigadores de la Universidad Católica del Maule (UCM) desarrolló la recientemente lanzada aplicación móvil “Beesound” en el auditorio de la Facultad de Ciencias Básicas, una herramienta móvil que busca acercar la ciencia al campo productivo permitiendo identificar de forma automática abejas nativas por el sonido de su zumbido, entregando información útil para productores que dependen de la polinización en cultivos frutales, como el arándano y otros.

Desde el Gobierno Regional, el gobernador del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, recalcó que la apuesta por este tipo de iniciativas busca resultados concretos en el territorio. En esa línea, planteó que financiar ciencia e innovación con foco regional permite impulsar una agricultura más sostenible, proteger la biodiversidad y generar beneficios que se traduzcan en oportunidades y bienestar para las familias maulinas.

Durante la actividad, el decano de la Facultad de Ciencias Básicas, Dr. Fernando Córdova Lepe, relevó que este hito refleja cómo el conocimiento científico puede convertirse en impacto regional. Según planteó, el proyecto pone en valor un “tesoro” muchas veces ignorado: las abejas nativas que, con evidencia robusta, demostraron ser altamente eficientes en la polinización del arándano, con implicancias ecológicas y también económicas para una matriz productiva clave en el Maule.

En esa línea, el director del proyecto, Víctor Hugo Monzón Godoy, explicó que el estudio se enfocó en cultivos agrícolas con flores con estambres poricidas que requieren vibración para liberar el polen (proceso conocido como sonicación). En términos simples, señaló que no basta con tener “muchas abejas” en el huerto: importa que sean especies capaces de vibrar, ya que esa conducta marca una diferencia en parámetros vinculados a la eficacia de polinización.

Del laboratorio al huerto para reconocer polinizadores nativos

Beesound nace como resultado de una investigación pionera desarrollada en cinco huertos de arándanos del centro-sur de Chile, financiada por el Gobierno Regional del Maule (FIC, BIP N°40.019.177-0). El equipo científico del Laboratorio de Ecología de Abejas UCM, caracterizó la frecuencia de visitas, la eficiencia por visita y el comportamiento de vibración de especies nativas presentes en el cultivo, identificando polinizadores relevantes como Cadeguala occidentalis, Bombus dahlbomii, Colletes cyanescens, entre otras.

El doctor Monzón también destacó el intenso trabajo en terreno que implicó el desarrollo del proyecto, el cual se extendió por varias temporadas agrícolas en jornadas de horas de labor en las que el equipo científico realizó monitoreos sistemáticos de visitas florales, registros de audio del zumbido de distintas especies, observaciones directas del comportamiento de vibración y mediciones asociadas a la eficiencia de polinización, combinando ciencia aplicada y colaboración con productores locales para generar resultados con impacto real en la agricultura regional.

La aplicación -según se detalló en el lanzamiento- utiliza un modelo basado en machine learning que reconoce el zumbido para apoyar la identificación. Actualmente está disponible en Android en versión de prueba, mientras su publicación en iOS se encuentra en proceso. “La invitación a productores y usuarios en general es a descargarla, probarla y enviar observaciones para su mejora. En la práctica, permite grabar el sonido, obtener una identificación probable y acceder a fichas con información de la especie (además de recursos como audios y referencias)”, destacó el doctor Monzón.