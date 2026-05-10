[Lo+leído] Tribunal aún no accede a entregar chats Chadwick-Hermosilla

Hace 15 días ya que la Fiscalía Regional de Arica pidió los mensajes entre ambos, pero el Cuarto Juzgado de Garantía pidió precisiones, por lo cual aún no se ordena que dichas evidencias lleguen a manos de quienes persiguen al exfiscal de la Zona Oriente Manuel Guerra.

El Ministerio Público solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago acceso a los chats de WhatsApp entre Andrés Chadwick y Luis Hermosilla, en el marco de la investigación por cohecho vinculada al caso del exfiscal Manuel Guerra, pero el tribunal aún no autoriza la diligencia y pidió precisiones adicionales a la Fiscalía.

El fiscal regional Mario Carrera también pidió acceso a conversaciones de Hermosilla con otras figuras políticas y judiciales, además de la incautación de los correos personales e institucionales de Guerra, los cuales ya están siendo periciados por la PDI.

La investigación apunta a una supuesta “estructura de crédito corruptivo” entre Guerra, Hermosilla y Chadwick, donde —según el juez Guillermo Rodríguez— el exfiscal habría entregado información a Hermosilla esperando posicionarse políticamente ante sectores cercanos al expresidente Sebastián Piñera.

Entre las diligencias solicitadas también figura información sobre el vínculo laboral que Guerra mantuvo con Universidad San Sebastián tras dejar el Ministerio Público, mientras querellantes sostienen que mantener reservados los chats dificulta imputar a otros involucrados en la trama investigada.

El texto expone una contradicción entre chats incorporados en la causa y la versión entregada por Chadwick: mensajes entre Hermosilla y Guerra sugieren que este último sostuvo una reunión privada en la casa de Chadwick en enero de 2020, mientras el exministro declaró que nunca tuvo encuentros de ese tipo con el entonces fiscal regional. Sigue leyendo en El Mostrador