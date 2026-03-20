Chile avanza en tecnología para procesar cobre sin emisiones ni residuos en fase piloto

La Universidad de Concepción dio inicio a la fase de pilotaje de una innovadora tecnología orientada al procesamiento de concentrados de cobre sin emisiones ni generación de residuos, en un paso que busca transformar los estándares de sostenibilidad en la industria minera.

El lanzamiento del proyecto “Pilotaje de tecnología para concentrados de cobre sin emisiones y sin escorias” se realizó el 19 de marzo en el campus Concepción, en una jornada que reunió a representantes del mundo académico, la industria minera y organismos públicos. Entre los principales socios estratégicos se encuentran Codelco, BHP Minerals Americas y la alemana Aurubis AG.

Desarrollada por investigadores del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Facultad de Ingeniería de la casa de estudios, la iniciativa apunta a implementar un proceso competitivo y ambientalmente sustentable para el tratamiento de concentrados de cobre. En un escenario global marcado por el aumento de la demanda de este mineral —clave para la transición energética—, el proyecto abre nuevas posibilidades para fortalecer la capacidad de procesamiento en Chile, incrementar el valor agregado de los recursos minerales y robustecer las cadenas de suministro de minerales críticos.

Durante la jornada, las autoridades universitarias y representantes de las empresas colaboradoras conocieron en detalle el alcance del proyecto, incluyendo su diseño tecnológico, plan de trabajo, presupuesto y modelo de gobernanza. La actividad contempló además una visita a la planta piloto y una reunión técnica enfocada en evaluar distintas rutas de desarrollo y definir los próximos pasos.

El rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra Rubilar, destacó el carácter estratégico de esta etapa. “Esta nueva fase permite integrar capacidades internas y externas para avanzar en definiciones estratégicas, especialmente en el contexto de la ampliación de la planta piloto y la evaluación de distintas rutas tecnológicas. Estamos muy motivados por los desafíos que implica, pero también por el ejemplo que representa para el sistema universitario al impulsar una tecnología con potencial de transformar el sistema productivo a nivel nacional y global”.

En la misma línea, la directora de negocios tecnológicos y asuntos corporativos del proyecto, Marcela Angulo González, subrayó la relevancia del avance alcanzado. “Esta es una iniciativa que ha logrado avanzar de manera excepcional en el escalamiento industrial en una industria tan compleja como la minería. Hoy, por primera vez, tenemos la posibilidad de enfrentar un pilotaje a una escala que permite proyectar una operación industrial, a partir de décadas de generación de conocimiento que hoy se traducen en una solución concreta para una minería más limpia”.

El proyecto es liderado por el académico del Departamento de Ingeniería Metalúrgica, Roberto Parra Figueroa, quien valoró el respaldo de la industria en esta etapa inicial. “Este hito representa la consolidación de un trabajo de décadas en estrecha vinculación con la industria minera. El apoyo de las empresas valida el desarrollo tecnológico que hemos impulsado y nos permite avanzar hacia la construcción de reactores piloto de mayor escala, etapa clave para el escalamiento de la tecnología”.

La tecnología, impulsada durante cerca de una década por el profesor Igor Wilkomirsky Fuica, se encuentra actualmente en un nivel de madurez tecnológica TRL 5, lo que implica validaciones en entornos semi piloto con resultados auspiciosos. Gracias a la adjudicación de US$10 millones en la convocatoria “Desafíos de I+D” de Corfo, el proyecto avanzará hacia fases de mayor escala (TRL 6 y 7), donde se evaluarán tanto los parámetros técnicos como la competitividad económica frente a las tecnologías tradicionales de fundición.

“Si alcanzamos los resultados esperados, podríamos contar hacia el final de la década con una planta de demostración, marcando un hito para el país con una tecnología propia, más eficiente y con un impacto económico y social significativo”, puntualizó el Dr. Wilkomirsky.

Desde el sector productivo, en tanto, Gerardo Alvear, gerente corporativo de innovación en procesos metalúrgicos de Codelco, enfatizó el potencial transformador de la iniciativa. “Se trata de un proyecto desafiante y disruptivo, donde la innovación desarrollada desde la academia debe converger con las necesidades de la industria y las exigencias ambientales. Este tipo de iniciativas permite fortalecer el ecosistema y proyectar soluciones con impacto real para la minería”.