Innovación en silencio

Hablamos mucho de innovación. De inversión, de startups, de patentes. Pero hay un factor menos visible y profundamente determinante que rara vez entra en la conversación: quiénes están participan en la creación de esas ideas.

Porque la creatividad no ocurre en el vacío. Requiere dos condiciones básicas: diversidad de perspectivas y libertad para expresarlas. Cuando una de ellas falla, la innovación también. En entornos donde persisten sesgos, muchas veces sutiles, otras no tanto; ocurre que las mujeres participan menos en la generación de ideas, cuestionan menos, y, en muchos casos, optan por callar.

No por falta de capacidad, sino por contexto. Y esto tiene consecuencias directas. Porque la innovación no surge del consenso cómodo, sino del disenso informado. De ideas que desafían lo establecido. Cuando esas voces no entran en la conversación, perdemos diversidad y calidad.

Lo más complejo es que las soluciones apuntan en la dirección incorrecta. El foco ha estado en “preparar mejor” a las mujeres: que hablen más fuerte, que sean más asertivas, que se atrevan. Estrategias bien intencionadas, pero que responsabilizan a las mujeres del problema.

La causa es sistémica. Está en culturas organizacionales que penalizan el error, que validan más unas voces que otras, y que no generan condiciones reales de seguridad psicológica para participar. Cuando una persona siente que su opinión puede ser desestimada, interrumpida o juzgada, ajusta su comportamiento. Se modera y opta por guardar ideas.

Lamentablemente en ese proceso, la organización pierde. Pierde velocidad. Pierde creatividad. Pierde innovación. La evidencia es clara: los equipos con mayor diversidad y entornos donde las personas pueden expresarse sin temor son más innovadores. No porque tengan más talento, sino porque ese talento emerge.

Entonces, si realmente queremos hablar de innovación, la conversación no puede quedarse solo en financiamiento o en infraestructura. Debemos cuestionar nuestros espacios de trabajo y quiénes tienen, de verdad, voz en ellos. No es cuestión de ausencia de talento y buenas ideas, sino de la apertura a incorporarlos más allá del género.