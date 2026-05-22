Cyberday 2026: los refrigeradores eficientes lideran las ofertas y marcan el nuevo consumo hogar

La llegada de un nuevo Cyberday vuelve a activar el interés de los hogares chilenos por renovar electrodomésticos de alto consumo energético, especialmente aquellos destinados a la conservación de alimentos. El fenómeno no es menor: según cifras históricas de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), este tipo de eventos concentra algunos de los mayores niveles de consumo digital del país. De hecho, el último CyberMonday superó los US$450 millones en ventas y acumuló más de 1,6 millones de transacciones solo durante su primera jornada.

En este escenario, los refrigeradores continúan posicionándose entre los productos más demandados del segmento hogar, principalmente por el impacto que tienen en el gasto eléctrico mensual. Y si hace algunos años la decisión de compra estaba enfocada casi exclusivamente en el tamaño o el diseño, hoy factores como la eficiencia energética, la tecnología incorporada y las nuevas regulaciones del mercado chileno pasaron a ocupar un rol clave.

Nuevas exigencias para los refrigeradores en Chile

El mercado de electrodomésticos enfrentó un cambio relevante tras la entrada en vigencia del protocolo PE N°1/17/2:2022 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), cuya aplicación obligatoria comenzó a regir plenamente el 31 de marzo de 2025.

La normativa exige que todos los equipos de refrigeración doméstica sean sometidos a pruebas de homologación y ensayos de laboratorio antes de ser autorizados para su comercialización en Chile. Algunas marcas internacionales, como Midea, estuvieron entre las primeras en obtener certificaciones oficiales bajo este nuevo marco técnico.

Las pruebas contemplan mediciones de consumo energético anual en ambientes simulados de 16°C y 32°C, replicando distintas condiciones climáticas presentes en el país. El estándar utilizado toma como referencia la norma internacional IEC 62552, orientada a evaluar condiciones de conservación térmica y eficiencia energética en compartimientos refrigerados bajo parámetros controlados.

En paralelo, también avanza la actualización del etiquetado energético. El antiguo sistema basado en categorías A+, A++ y A+++ comenzará a ser reemplazado gradualmente por una escala que va desde la A hasta la G, alineándose con estándares internacionales.

En términos prácticos, un refrigerador que anteriormente figuraba como A+ podría quedar clasificado en categorías F o G bajo el nuevo esquema. Mientras tanto, los equipos A+++ pasarían a equivaler a las categorías superiores A, B o C. La regulación además contempla una segunda etapa proyectada para julio de 2032, fecha desde la cual solo podrán comercializarse equipos con un Índice de Eficiencia Energética (IEE) igual o inferior a 106.

El avance de la tecnología inverter y el ahorro energético

El comportamiento energético de los refrigeradores también ha cambiado significativamente durante la última década. Mientras años atrás estos equipos registraban consumos promedio de entre 450 y 800 kWh/año, hoy gran parte de los modelos modernos opera en rangos de entre 250 y 400 kWh/año.

La tendencia también se observa en los congeladores independientes. Su presencia en los hogares aumentó desde un 9,3% en 2010 a un 19,3% en 2018, mientras que su consumo promedio disminuyó hasta cerca de 230 kWh/año. Buena parte de esta mejora se explica por la incorporación de motores más eficientes y sistemas de compresión variable.

La diferencia entre un refrigerador convencional y uno equipado con tecnología inverter resulta significativa. En los modelos tradicionales, el compresor funciona mediante ciclos automáticos de encendido y apagado, generando peaks de consumo cada vez que el sistema necesita recuperar temperatura. Ese comportamiento no solo incrementa el gasto energético, sino que también acelera el desgaste mecánico del equipo.

En cambio, la tecnología inverter permite un funcionamiento continuo y adaptable del compresor, regulando su velocidad según la demanda de enfriamiento. Esto reduce los peaks de potencia, mejora la estabilidad térmica y puede traducirse en ahorros energéticos de entre 20% y 40% frente a sistemas tradicionales de velocidad fija. A ello se suma una disminución considerable del ruido y las vibraciones durante el funcionamiento.

Cómo identificar descuentos reales durante el Cyberday

El crecimiento del comercio electrónico también elevó las alertas respecto de las estrategias de precios aplicadas durante eventos masivos de descuentos. Diversos análisis sobre comportamiento del retail digital han advertido que algunas tiendas ajustan valores semanas antes de los Cyber para luego exhibir rebajas aparentemente más agresivas durante los días oficiales del evento.

Ante ese escenario, plataformas de monitoreo histórico de precios como Knasta o SoloTodo comenzaron a consolidarse como herramientas de fiscalización ciudadana. Estos comparadores permiten revisar la evolución real del valor de un producto y verificar si el descuento promocionado corresponde efectivamente a una baja genuina.

Especialistas recomiendan además revisar con anticipación límites de tarjetas, claves de transferencia y condiciones de pago, debido a la alta congestión que suelen experimentar las plataformas de comercio electrónico durante las primeras horas del Cyberday.

El costo del despacho y las garantías del consumidor

Otro elemento que puede impactar directamente el presupuesto final es el despacho. En comunas de alta densidad de la Región Metropolitana, como Puente Alto, Maipú o Quilicura, los costos de envío de productos voluminosos pueden superar fácilmente los $10 mil.

Por ello, en algunos casos las promociones con despacho gratuito terminan representando un ahorro más relevante que una rebaja porcentual menor sobre el valor del producto.

Además, durante el Cyberday siguen plenamente vigentes las garantías contempladas en la legislación chilena. Todo producto adquirido de forma online que presente fallas de fabricación o incumplimientos respecto de las especificaciones promocionadas puede acogerse a la garantía legal de seis meses, permitiendo solicitar cambio del producto, reparación sin costo o devolución total del dinero.

Qué tipos de refrigeradores concentrarán las ofertas del Cyber Day

Entre las ofertas más agresivas destaca el refrigerador side by side LG GS66SXTC, con una capacidad de 598 litros y un descuento de 52%, reduciendo su valor desde $2.519.990 a $1.199.990. El modelo incorpora tecnología No Frost y compresor lineal inverter, enfocado en mejorar la eficiencia energética y reducir el ruido durante el funcionamiento.

Otro de los equipos que concentrará la atención será el Samsung Side by Side RS57DG4000M9, de 564 litros, que tendrá una rebaja de 27%, pasando de $739.990 a $539.990. El modelo incluye sistema No Frost y tecnología All Around Cooling, diseñada para distribuir de manera uniforme el frío en todo el compartimiento.

En el segmento de alta capacidad también aparece el Midea Side by Side MDRS710FGE50IN, con 555 litros útiles y un descuento de 31%, alcanzando un precio Cyber de $469.990 frente a un valor referencial de $679.990. El equipo incorpora control digital y tecnología No Frost.

Para quienes buscan alternativas más compactas, el Libero Bottom Freezer LRB-180DFI ofrecerá una capacidad de 157 litros con una rebaja de 22%, bajando desde $269.990 a $209.990. El modelo destaca por su diseño en acero inoxidable y sistema de frío directo.

En tanto, dentro de los modelos tradicionales de congelador superior, el Mademsa Top Freezer Altus 1250 B llegará con un descuento de 20%. Su precio descenderá desde $399.990 a $319.990 e incluirá tecnología No Frost junto a motor inverter, una característica cada vez más presente en equipos de gama media.

La tendencia de este Cyber Day confirma además un cambio en las prioridades de compra de los consumidores, donde la eficiencia energética, la capacidad de almacenamiento y las tecnologías de enfriamiento inteligente comienzan a pesar tanto como el precio final del producto.