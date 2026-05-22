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Volcamiento de bus de dos pisos en la Ruta 5 Sur deja dos fallecidos y 22 lesionados PAÍS Crédito: X @Victor_Curico

Volcamiento de bus de dos pisos en la Ruta 5 Sur deja dos fallecidos y 22 lesionados

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Un bus de dos pisos de la empresa Turbus volcó este viernes en la Ruta 5 Sur, a la altura de Teno, dejando al menos dos personas fallecidas y más de una veintena de lesionados.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Dos personas murieron y al menos 22 resultaron lesionadas tras el volcamiento de un bus de dos pisos de Turbus en la Ruta 5 Sur, en la región del Maule. El accidente ocurrió a la altura del puente Teno, en la curva conocida como “Las Alcachofas”, cuando la máquina impactó un poste y cayó a una zanja. Equipos de Bomberos, ambulancias y Carabineros trabajaron en el lugar, mientras una pista permaneció habilitada en dirección al sur.
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Un grave accidente de tránsito se registró la tarde de este viernes en la Ruta 5 Sur, a la altura del puente Teno, en la región del Maule, luego que un bus de dos pisos de la empresa Turbus volcara dejando al menos dos personas fallecidas y 22 lesionadas.

El hecho ocurrió en el kilómetro 176 aproximadamente, en la curva conocida como “Las Alcachofas”, en dirección de norte a sur.

De acuerdo con información preliminar, la máquina se dirigía hacia el sur del país cuando, por causas que se investigan, salió de la ruta, chocó contra un poste y posteriormente cayó a una zanja ubicada a un costado de la carretera.

Hasta el lugar concurrieron equipos de emergencia, incluyendo Bomberos, ambulancias y Carabineros.

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Bomberos de Teno trabajaron inicialmente en el rescate de los pasajeros, mientras voluntarios de Curicó y Romeral acudieron al sector para apoyar las labores de emergencia.

Según los primeros antecedentes entregados desde el lugar, además de las dos víctimas fatales, se registraron dos lesionados graves y otros pasajeros con heridas de diversa consideración.

El accidente también involucró tendido eléctrico, lo que obligó a ampliar el operativo de seguridad en el sector de Viluco.

Desde Ruta del Maipo informaron restricciones de tránsito debido al procedimiento de emergencia.

“Accidente en el Km 176, dirección Sur, Ruta 5 Sur, sector Teno. Una pista habilitada al poniente. Modere su velocidad y respete la señalización. Personal de asistencia y emergencia trabajando en el lugar”, indicaron.

Las causas exactas del accidente serán investigadas por los equipos especializados.

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