Senador Castro (PS) advierte que Ley Miscelánea no pasará la “maquinaria” en la Cámara Alta

El senador Juan Luis Castro (PS) advirtió que el proyecto de Ley Miscelánea, también conocido como proyecto de Reconstrucción Nacional, impulsado por el Gobierno enfrentará un escenario mucho más estrecho en el Senado y aseguró que la iniciativa “no pasará la maquinaria” en la Cámara Alta.

El parlamentario socialista sostuvo que el oficialismo no cuenta con los votos suficientes para aprobar la denominada Ley Miscelánea sin abrir negociaciones con la oposición. “La llegada de la mega reforma al Senado implica no pasar maquinaria porque no tienen los votos suficientes”, afirmó.

Castro además mencionó el anuncio del senador independiente de derecha Alejandro Kusanovic (ex RN), quien adelantó su rechazo a la iniciativa. “De hecho, el senador Alejandro Kusanovic, independiente de derecha, ya anunció su voto en contra. O sea, estamos empatados”, señaló.

En ese contexto, el senador aseguró que el Ejecutivo estará obligado a negociar. “Estamos combinados a conversar. Y espero que esta vez sí, el ministro de Hacienda, más la dupla política Alvarado-García Ruminot, lo hagan. Porque esto no es llegar y llevar”, sostuvo.

Asimismo, anticipó que el debate legislativo será más largo y detallado que en la Cámara de Diputados. “Aquí se va a discutir cada tema en su propia fundamentación. Y eso significa no 40 días, significa al menos 3 meses”, indicó.

El senador también cuestionó el acuerdo político que permitió la aprobación del proyecto en la Cámara Baja, apuntando al rol que jugó el Partido de la Gente. “Porque aquí la oposición y el oficialismo se colocan cara a cara en igualdad de condiciones. Sin Partido de la Gente. Y de por medio de un trato a corto plazo, que es lo que pasó en la Cámara”, afirmó.

Castro además criticó duramente la estrategia desplegada por el Ministerio de Hacienda durante la tramitación en Diputados. “La conducta, a ratos, avasalladora que ha tenido Hacienda, va a tener que entrar en un carril diametralmente distinto”, sostuvo.

El parlamentario vinculó además ese escenario al momento político que atraviesa el Gobierno. “Porque el gobierno no está pasando un buen momento. Y porque las fuerzas políticas de la oposición y el oficialismo están equiparadas”, señaló.

Finalmente, Castro aseguró que espera que el debate permita mejorar el contenido del proyecto y no transformarse en un respaldo automático al Ejecutivo. “Yo tengo esperanzas y expectativas serias de que las cosas avancen para mejor. No simplemente para firmar un cheque en blanco”, concluyó.