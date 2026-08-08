Usan por primetra vez Inteligencia Artificial para crear virus totalmente nuevos

Sin embargo, los expertos también han advertido que los virus diseñados con IA plantean preocupaciones “urgentes” en materia de seguridad.

Las herramientas de inteligencia artificial están avanzando rápidamente y ya se han utilizado para diseñar nuevos antibióticos.

Pero eso es relativamente sencillo comparado con diseñar un nuevo virus viable desde cero.

“Este es un paso más en la complejidad que puede diseñar la IA generativa; es la primera vez que se utiliza la IA generativa para diseñar un genoma completo, algo que puede replicarse y tener otras funciones dentro de las células… esto era un territorio nuevo para nosotros”, le dijo a la BBC Brian Hie, profesor adjunto de la Universidad de Stanford.

La IA aprende el lenguaje de la vida

Esta tecnología funciona de forma similar a los grandes modelos de lenguaje, como ChatGPT, que predicen secuencias de texto.

En este caso, los modelos de IA, conocidos como Evo1 y Evo2, predicen el lenguaje de la vida en lugar de palabras.

Los modelos de IA fueron entrenados con códigos genéticos de virus, bacterias, plantas y personas.