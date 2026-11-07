DictaBot: la inteligencia artificial chilena que busca transformar el trabajo de los radiólogos

La inteligencia artificial está comenzando a transformar la práctica médica, no solo a través de herramientas para detectar enfermedades o analizar exámenes, sino también mediante soluciones que buscan hacer más eficientes los procesos clínicos. En radiología, donde el volumen de imágenes que deben analizar los especialistas crece junto con la demanda por diagnósticos oportunos, uno de los desafíos es reducir el tiempo destinado a tareas de documentación sin comprometer la precisión de los informes.

Aunque buena parte de los avances de IA aplicados a esta especialidad se han concentrado en el procesamiento automatizado de imágenes y la detección de posibles anomalías, existe otra dimensión igualmente relevante: apoyar al especialista en la elaboración de los informes médicos. Se trata de liberar tiempo para que el radiólogo pueda concentrarse en su principal tarea: interpretar las imágenes, identificar aquello que puede representar un problema de salud y aportar información clave para las decisiones clínicas.

En ese escenario surge DictaBot, una plataforma desarrollada en Chile por ImagineLabs, health tech nacional, que combina reconocimiento de voz e inteligencia artificial especializada en radiología para generar informes médicos completos a partir de los hallazgos que dicta el profesional. Su objetivo es reducir errores de transcripción y contexto, optimizar los tiempos de trabajo y potenciar el rol del médico, sin reemplazar su criterio diagnóstico.

Juan Francisco del Solar, cofundador de ImagineLabs, explica que hasta ahora el aporte de la inteligencia artificial en radiología se ha centrado principalmente en el procesamiento automatizado de imágenes, pero no necesariamente en el apoyo directo a los médicos y su práctica clínica.

“Queremos que los radiólogos vuelvan a ser radiólogos, que puedan centrar su trabajo y talento en lo importante, en encontrar hallazgos anormales en las imágenes, y no en redactar extensos informes altamente especializados que solo describen aspectos normales de un paciente”, señala.

Cuando una persona acude al médico, agrega, busca una respuesta a algo que la aflige. Para llegar a ella, se realizan los exámenes correspondientes y el radiólogo debe invertir tiempo en analizar las imágenes. Sin embargo, su trabajo no consiste únicamente en identificar hallazgos anormales o preocupantes, sino también en describir sistemáticamente las estructuras que se encuentran dentro de parámetros normales, lo que puede extender considerablemente la elaboración del informe y los tiempos de respuesta.

El desarrollo de ImagineLabs fue presentado en el RISE AI Latin America Summit, conferencia internacional sobre inteligencia artificial responsable. En esa instancia, sus creadores dieron a conocer una herramienta que busca modificar la manera en que se distribuye el trabajo del especialista: mientras el médico se concentra en los hallazgos relevantes, la plataforma se encarga de generar las descripciones complementarias y estructurar el informe.

“Aumenta la productividad del médico, ya que centra el foco en hallazgos. Transforma lenguaje natural a texto. Permite generar informes con menos errores de contexto y minimiza errores de transcripción de texto”, explica Del Solar.

Mejores informes en menos tiempo

En términos simples, DictaBot combina una tecnología que los radiólogos utilizan desde hace años —el reconocimiento de voz— con inteligencia artificial entrenada en conocimiento radiológico especializado. El médico dicta en lenguaje natural lo que encuentra en las imágenes y el sistema genera un informe estructurado, con una redacción técnica y coherente, incorporando las descripciones correspondientes.

La propuesta es que el especialista no tenga que dictar extensamente cada aspecto normal de un examen, sino concentrarse en comunicar los hallazgos que requieren atención. A partir de esa información, la plataforma construye el resto del informe, que posteriormente debe ser revisado y validado por el profesional.

“Dictas lo anormal y DictaBot genera el informe completo. Eso permite realizar más estudios en menos tiempo, poner el foco en lo importante y contar con un copiloto entrenado. Es IA generativa al servicio del especialista, pero siempre debe usarse con criterio profesional y validando lo que entrega”, añade Del Solar.

La plataforma también incorpora distintos copilotos de inteligencia artificial que apoyan al médico en tareas específicas. Uno de ellos está orientado a tumores: permite que el radiólogo describa una lesión sin necesariamente tener claridad sobre su naturaleza y, a partir de esa información, la IA propone un diagnóstico diferencial y el tumor más probable.

A esto se suma un copiloto de clasificación, que ayuda a categorizar los hallazgos dentro del informe, y otro destinado a residentes, que apoya a los médicos en formación en la elaboración de documentos más completos y mejor estructurados.

A juicio del doctor Luis Emilio Muse, médico radiólogo del Servicio de Imágenes de la Clínica Universidad de los Andes, la incorporación de estas tecnologías puede contribuir a enfrentar uno de los grandes desafíos de los sistemas sanitarios: una demanda creciente por atención y diagnóstico, en un escenario de recursos limitados.

“La IA puede hacer más eficientes los procesos, reducir riesgos y cubrir brechas del sistema de salud. Su aporte no se limita al diagnóstico y al tratamiento, también permite identificar antes a los pacientes de riesgo y está acelerando el desarrollo de nuevos fármacos”, plantea.

En esa misma línea, el destacado cardiólogo Eric Topol, en su libro Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again, aborda el potencial de estas tecnologías para recuperar una dimensión fundamental de la medicina: el tiempo que los profesionales pueden dedicar a sus pacientes. La automatización de tareas administrativas y repetitivas podría contribuir a devolverle al médico espacio para la relación humana, la comunicación y la toma de decisiones clínicas.

Para Muse, la incorporación de inteligencia artificial al dictado radiológico representa precisamente un avance en esa dirección. “Por años, los radiólogos han utilizado sistemas de reconocimiento de voz para hacer sus informes médicos. Esto acorta mucho los tiempos de elaboración, y es que dictar es varias veces más rápido que escribir. La IA también evita errores de transcripción y nos ayuda a entregar un texto bien redactado de forma rápida, sencilla y precisa”, explica.

La diferencia está en que ahora el reconocimiento de voz se complementa con modelos de inteligencia artificial capaces de comprender el contexto y el lenguaje técnico de la especialidad, además de organizar la información y generar textos estructurados. Sin embargo, como advierte Del Solar, el uso de IA generativa requiere mantener siempre la supervisión profesional. En el ámbito médico, la calidad del resultado no depende solo de la tecnología, sino también de la capacidad del especialista para revisar, corregir y validar la información.

¿Puede la IA reemplazar el diagnóstico del radiólogo?

Es uno de los temores más frecuentes frente al avance de la inteligencia artificial en salud. Sin embargo, sus desarrolladores insisten en que DictaBot no busca sustituir al médico ni reemplazar el diagnóstico clínico, sino potenciar sus capacidades y apoyarlo en tareas que consumen una parte importante de su jornada.

La distinción es relevante: una cosa es utilizar algoritmos para analizar imágenes e identificar posibles anomalías y otra es asistir al profesional en la interpretación, descripción y documentación de sus hallazgos. En este caso, la plataforma se concentra principalmente en la segunda función, sin quitarle al médico la responsabilidad de evaluar los resultados.

Para el doctor Muse, la IA debe entenderse como una herramienta complementaria. “El médico cumple múltiples roles e integra mucha información clínica, humana y de contexto, mientras la IA es muy buena en tareas específicas. En ese sentido, a mediano y largo plazo la IA va a convivir con el médico en lugar de reemplazarlo”.

En ese escenario, la transformación no necesariamente pasa por tener máquinas que sustituyan a los especialistas, sino por profesionales capaces de incorporar estas herramientas para mejorar su trabajo. Una idea que resume una conocida reflexión del doctor Curtis Langlotz, prestigioso médico radiólogo, científico de datos y profesor de la Universidad de Stanford: “La IA no reemplazará a los radiólogos, pero los radiólogos que usen IA reemplazarán a los que no la usen”.

Más que una promesa de automatización total, DictaBot representa una nueva aproximación al uso de inteligencia artificial en medicina: poner la tecnología al servicio del conocimiento especializado, reducir tareas repetitivas y permitir que el profesional dedique más tiempo y atención a aquello que requiere su experiencia y criterio clínico.